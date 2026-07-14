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8000mAh च्या मोठ्या बॅटरीसह लॉंच होतोय Realme C100x स्मार्टफोन

Realme C100x स्मार्टफोन भारतात लवकरच लॉंच होणार आहे. 8000mAh बॅटरी, 45W चार्जिंग आणि AI फीचर्ससह येणारा हा फोन Flipkart वर उपलब्ध होईल.

Realme C100x
Realme C100x (Realme)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 2:39 PM IST

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मुंबई: Realme कंपनी भारतीय बाजारात आपल्या नवीन बजेट स्मार्टफोनची तयारी करत आहे. C-सीरीज अंतर्गत येणारा Realme C100x फोन 16 जुलै रोजी दुपारी 12 वाजता लॉंच होणार आहे. Flipkart वर यासाठी मायक्रोसाइट देखील लाइव झाली आहे. कंपनीनं प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स जाहीर केले असून, किफायतशीर किंमतीत मोठ्या बॅटरी, फास्ट चार्जिंग आणि AI फीचर्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. Golden Coast आणि Deepblue Tides या दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होणारा हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये मोठी चर्चा निर्माण करणार आहे.

Realme C100x
Realme C100x (Realme)

Realme C100x ची वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स : Realme C100x ची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याची 8000mAh क्षमतेची प्रचंड बॅटरी. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हा फोन 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह येईल. यामुळं वापरकर्त्यांना 8 तासांपेक्षा जास्त स्टँडबाय टाइम मिळेल. लांब वेळ स्मार्टफोन वापरणाऱ्या विद्यार्थी, प्रवासी आणि सामान्य यूजर्ससाठी हा फोन आदर्श ठरेल.

अल्ट्रा-स्मूथ डिस्प्ले: Realme C100x मध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला अल्ट्रा-स्मूथ डिस्प्ले दिला जाईल. यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंग अनुभव अत्यंत स्मूथ राहील. स्क्रीनचा आकार अद्याप जाहीर झाला नसला तरी, Eye Comfort मोडचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळं दीर्घकाळ स्क्रीन पाहताना डोळ्यांवर होणारा ताण कमी होईल. परफॉर्मन्ससाठी फोनमध्ये 12GB Dynamic RAM आणि 64GB इंटरनल स्टोरेज उपलब्ध असेल. कंपनीचा दावा आहे की, हे डिव्हाइस 60 FPS वर 3 तासांपर्यंत स्मूथ गेमिंग देऊ शकतो. मल्टीटास्किंग करताना अनेक अ‍ॅप्स एकत्र चालवताना देखील कोणतीही अडचण येणार नाही.

Realme C100x
Realme C100x (Realme)

बिल्ड क्वालिटी आणि AI कॅमेरा फीचर्स : Realme C100x ला मजबूत बिल्ड देण्यात आलं आहे. MIL-STD-810H सर्टिफिकेशनसह हा फोन 2 मीटर उंचीवरून पडल्यास देखील टिकू शकेल. IP64 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टंट रेटिंगमुळं धूळ आणि हलक्या पावसापासून संरक्षण मिळेल. याशिवाय स्पीकर क्लीनर फीचर आणि Rain Touch Mode सारखी नवीन वैशिष्ट्ये आहेत. ओले हात, ऑइली बोटे किंवा ग्लोव्हज घालूनही टच स्क्रीन सहज काम करेल.

50MP AI कॅमेरा : फोटोग्राफीसाठी 50MP AI कॅमेरा देण्यात आला आहे. AI Clear Face आणि AI Eraser सारख्या फीचर्समुळं फोटो अधिक स्पष्ट येतील आणि अनावश्यक ऑब्जेक्ट्स सहज हटवता येतील.

AI फीचर्समध्ये विशेष लक्ष : Realme C100x मध्ये AI तंत्रज्ञानावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पॉवर बटण दाबून धरल्यास Gemini AI असिस्टंट सक्रिय होईल. AI Outdoor Mode हा फीचर आउटडोअर वापरासाठी एक-टॅप ऑप्टिमायझेशन देतो. यात AI Faster Orders, स्क्रीन ब्राइटनेस वाढवणे, ऑटो स्क्रीन ऑफ वेळ वाढवणे, साउंड अलर्ट एम्प्लिफायर आणि काही अॅप्ससाठी ऑटो ऑन/ऑफ सारखी सोयी उपलब्ध आहेत. यामुळं फोन वापर अधिक सोयीस्कर आणि intelligent होईल.

Realme C100x
Realme C100x (Realme)

किंमत आणि स्पर्धा : कंपनीनं अद्याप किंमत जाहीर केली नाही, मात्र अपेक्षा आहे की हा फोन अत्यंत किफायतशीर दरात बाजारात येईल. लॉंचनंतर Realme C100x चा मुकाबला Redmi, Poco, Samsung आणि iQOO यांच्या बजेट मॉडेल्सशी होईल. मोठी बॅटरी, फास्ट चार्जिंग, मजबूत डिझाइन आणि AI फीचर्स या सर्व गोष्टी एकत्र मिळाल्याने हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय ठरू शकतो. जर तुम्ही कमी बजेटमध्ये मोठ्या बॅटरी, वेगवान चार्जिंग, टिकाऊ बिल्ड आणि आधुनिक AI वैशिष्ट्ये असलेला स्मार्टफोन शोधत असाल तर Realme C100x उत्तम पर्याय ठरू शकतो. 16 जुलैला होणाऱ्या लॉंचसाठी Flipkart वर नजर ठेवा. अधिक अपडेट्ससाठी आमच्या वेबसाईटला भेट देत राहा.

Realme C100x
Realme C100x (Realme)

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