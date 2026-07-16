8,000mAh बॅटरीसह Realme C100x लाँच: जाणून घ्या, किंमत आणि वैशिष्ट्ये
रियलमीनं भारतातील स्मार्टफोन बाजारात नवा धमाका केला आहे. कंपनीनं गुरुवारी Realme C100x हा नवीन C-सीरीज स्मार्टफोन लाँच केला.
Published : July 16, 2026 at 1:12 PM IST
मुंबई: Realme नं भारतीय स्मार्टफोन बाजारपेठेत जोरदार एन्ट्री केली आहे. गुरुवारी कंपनीनं आपल्या 'C-सीरीज' अंतर्गत नवीन 'Realme C100x' स्मार्टफोन लाँच केला. हा फोन प्रामुख्यानं त्याच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या बॅटरी आणि मोठ्या डिस्प्लेमुळं सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे. 8,000mAh बॅटरीनं सज्ज असलेला हा फोन एका चार्जवर 17 तासांहून अधिक काळ वापरता येतो, ज्यामुळं वारंवार चार्जिंग करण्याची गरज कमी होते. हा फोन दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असून परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम वैशिष्ट्ये देतो.
Realme C100x किंमत आणि उपलब्धता: भारतात Realme C100x ची किंमत 14,499 रुपये आहे. हा फोन 6GB रॅम (RAM) आणि 64GB स्टोरेज अशा एकाच व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. हा फोन 'डीपब्लू टाइड्स' (Deepblue Tides) आणि 'गोल्डन कोस्ट' (Golden Coast) या दोन आकर्षक रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध असेल. बजेट श्रेणीमध्ये मोठी बॅटरी आणि 120Hz डिस्प्ले देणारा हा फोन विद्यार्थी, प्रवासी आणि सामान्य वापरकर्त्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.
Realme C100x वैशिष्ट्ये: Realme C100x मध्ये 6.8-इंचाचा HD+ LCD डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 720×1,5700 पिक्सेल इतके आहे. 120Hz रिफ्रेश रेट, 254 ppi पिक्सेल डेन्सिटी, 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि 900 निट्स HBM ब्राइटनेसमुळं स्क्रोलिंग, व्हिडिओ पाहणे आणि गेमिंगचा अनुभव अत्यंत सुरळीत मिळतो. या डिस्प्लेच्या संरक्षणासाठी 'Panda-MN228' ग्लासचा वापर करण्यात आला आहे.
Unisoc T7250 ऑक्टा-कोर चिपसेट: या फोनमध्ये Unisoc T7250 ऑक्टा-कोर चिपसेट आणि त्यासोबत Arm Mali-G57 GPU देण्यात आला आहे. 4GB LPDDR4X रॅम आणि 64GB eMMC 5.1 स्टोरेजसह, हा फोन मल्टीटास्किंगसाठी सक्षम आहे. हा फोन Realme UI वर आधारित Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो.
कॅमेरा आणि डिझाइन: याच्या मागील बाजूस AI-सपोर्टेड 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा (f/1.8 अपर्चर, 5P लेन्स, 75-डिग्री FOV) आहे, तर सेल्फीसाठी 5-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षित राहण्यास सक्षम आहे; याला MIL-STD-810H प्रमाणपत्र आणि IP64 रेटिंग मिळालं आहे, जे त्याची टिकाऊपणा सुनिश्चित करते. या डिव्हाइसचं माप 166 × 78.20× 8.80 मिमी असून त्याचं वजन 219 ग्रॅम आहे. यात साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि फेस अनलॉकची सुविधाही समाविष्ट आहे.
बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी: Realme C100x चं सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे याची प्रचंड 8,000mAh बॅटरी, जी 45W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर हा फोन 17 तासांहून अधिक काळ नेव्हिगेशनसाठी वापरता येतो, ज्यामुळं लांबचा प्रवास किंवा ऑफिस व कॉलेजमधील व्यस्त वेळापत्रकादरम्यान हा एक विश्वासार्ह साथीदार ठरतो. कनेक्टिव्हिटी वैशिष्ट्यांमध्ये ब्लूटूथ 5.2, वाय-फाय 5, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, USB Type-C पोर्ट आणि 3.5 मिमी हेडफोन जॅक यांचा समावेश आहे. सेन्सर्समध्ये ॲक्सिलरोमीटर, एम्बियंट लाइट सेन्सर आणि इलेक्ट्रॉनिक कंपास यांचा समावेश आहे.
मोठी बॅटरी, स्मूथ डिस्प्ले आणि टिकाऊ बनावट (build) वाजवी किमतीत उपलब्ध करून देऊन, Realme C100x एंट्री-लेव्हल सेगमेंटमध्ये तगडी स्पर्धा निर्माण करते. दैनंदिन वापर, मल्टीमीडियाचा आनंद घेणे आणि सामान्य फोटोग्राफीसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे.
हे वाचलंत का :