रिअलमी C100x भारतात लवकरच लाँच होणार; 8,000mAh बॅटरी आणि 45W चार्जिंगचा सपोर्ट
रिअलमी C100x लवकरच भारतात लाँच होणार असून, त्यात ८,०००mAh बॅटरी, ४५W फास्ट चार्जिंग आणि आकर्षक डिझाइनचा समावेश असेल. (२३ शब्द)
Published : April 25, 2026 at 5:04 PM IST
मुंबई : रिअलमी कंपनीचा नवीन बजेट स्मार्टफोन Realme C100x लवकरच जागतिक बाजारपेठेनंतर भारतात दाखल होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. युरोपमधील प्रमाणपत्र डेटाबेसमध्ये फोनची झलक दिसल्यानंतर, टिप्स्टर Paras Guglani (@passionategeekz) यांनी भारतातील लाँचबाबत माहिती दिली आहे. फोनच्या रिटेल बॉक्सची प्रतिमा ऑनलाइन समोर आली असून, त्यात डिझाइन, रंग आणि काही मुख्य वैशिष्ट्ये उघड झाली आहेत. हा फोन 10,000 ते 15,000 रुपयांच्या दरम्यान उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन : टिप्स्टरनुसार, रिअलमी C100x मध्ये 8,000mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात येणार आहे. यासोबत 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असेल, ज्यामुळं फोन जलद चार्ज होईल. यापूर्वी 7,500mAh बॅटरीची चर्चा होती, मात्र आता अपग्रेडेड क्षमता समोर आली आहे. फोन दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होईल, Deepblue Tide आणि Golden Coast . विक्रीसाठी 6GB + 128GB आणि 6GB + 256GB RAM आणि स्टोरेज व्हेरियंट्स असतील. डिझाइनबाबत, मागील बाजूला पिल-शेप्ड कॅमेरा आयलंड असून, ड्युअल कॅमेरा सेटअप आणि LED फ्लॅश असेल. उजव्या बाजूला पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल्स असतील, तर डावी बाजू स्वच्छ राहील. मोरच्या बाजूला सपाट डिस्प्ले असेल ज्यात वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच असेल. 6.7 इंच HD+ डिस्प्ले असण्याची अपेक्षा आहे. जाड बेझल्समुळं फोन मजबूत दिसेल. याशिवाय, फोनमध्ये NFC सपोर्ट असल्याचे बॉक्सवरील प्रतिमेतून समजते.
सॉफ्टवेअर आणि किंमत : रिअलमी C100x Android 16 वर आधारित Realme UI 7.0 सह येईल, जे नवीनतम फीचर्स आणि सुधारित यूजर इंटरफेस देईल. कंपनीनं अद्याप भारतातील लाँचची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही, मात्र टिप्स्टरनुसार ग्लोबल डेब्यूनंतर लगेच भारतात लाँच होण्याची शक्यता आहे.किंमत 10,000 ते 15,000 रुपये दरम्यान ठेवली जाण्याची अपेक्षा आहे. हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये मोठ्या बॅटरी, फास्ट चार्जिंग आणि आधुनिक डिझाइनसह स्पर्धा करेल.
