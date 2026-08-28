Realme C100i: बजेट फ्रेंडली नवीन स्मार्टफोन भारतात लॉंच, कसा आहे कॅमेरा?
Realme C100i बजेट स्मार्टफोन भारतात लाँच झाला. 6500mAh बॅटरी, 120हर्ट्ज डिस्प्ले आणि 14999 रुपये किंमतीत हा फोन फ्लिपकार्टवर उपलब्ध आहे.
Published : August 28, 2026 at 11:27 AM IST
मुंबई : रिअलमीनं आपल्या बजेट सी सिरीजमधील नवीन स्मार्टफोन Realme C100i गुरुवारी भारतात लाँच केला आहे. हा फोन सध्या एकाच रॅम आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशनमध्ये ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. दोन आकर्षक रंग पर्यायही आहेत. ऑक्टा-कोर युनिसॉक टी7000 सिरीज चिपसेट, 6,500 एमएएच बॅटरी, सिंगल रियर कॅमेरा आणि 5 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा यामुळं हा फोन रोजच्या वापरासाठी उत्तम पर्याय ठरेल. 6.75 इंच एलसीडी टचस्क्रीन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेटसह येतो आणि साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर सिक्युरिटीसाठी आहे.
किंमत आणि उपलब्धता : Realme C100i ची भारतातील किंमत 14,999 रुपये आहे. तो फक्त एकच कॉन्फिगरेशन 4 जीबी रॅम आणि 64 जीबी स्टोरेजमध्ये उपलब्ध आहे . पात्र विद्यार्थ्यांना 250 रुपयांचं कूपन डिस्काउंट मिळेल. फोन सध्या फ्लिपकार्ट आणि रिअलमी इंडिया ऑनलाइन स्टोअरवर विक्रीस आहे. मिडनाइट ब्लॅक आणि स्कायलाइन सिल्व्हर या दोन रंगांमध्ये तो उपलब्ध आहे. बजेट सेगमेंटमध्ये स्पर्धात्मक किंमतीमुळं युजर्सना आकर्षित करेल.
डिस्प्ले आणि डिझाईन : रिअलमी सी100आय ड्युअल-सिम स्मार्टफोन आहे. त्यावर अँड्रॉइड 16 वर आधारित रिअलमी युआय चालतो. 6.75 इंच एचडी+ (720x 1,570 पिक्सेल्स) एलसीडी टचस्क्रीन आहे, ज्यात 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच सॅम्पलिंग रेट, 100 टक्के एसआरजीबी, 16.7 मिलियन कलर्स, 254पीपीआय डेन्सिटी, 900 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 83 टक्के डीसीआय-पी3 कलर गॅमट आहे. पांडा एमएन228 कव्हर ग्लास प्रोटेक्शन देते. कंपनीनं आयपी64 रेटिंग क्लेम केलं आहे, ज्यामुळं धूळ आणि स्प्लॅश रेझिस्टन्स मिळतो. फोनचा आकार 166.5 x 78.2 x 8.7 मिमी आणि वजन सुमारे 210 ग्रॅम आहे.
परफॉर्मन्स आणि स्टोरेज : Octa-core Unisock T7250 चिपसेट फोनला पॉवर देतो. याचा पीक क्लॉक स्पीड 1.8 गिगाहर्ट्ज आहे. एआरएम माली-जी57 जीपीयू, 4 जीबी एलपीडीडीआर4एक्स रॅम आणि 64 जीबी यूएफएस 2.2 स्टोरेज आहे, जे मायक्रोएसडी कार्डनं वाढवता येतं. रोजच्या टास्क, सोशल मीडिया आणि लाइट गेमिंगसाठी पुरेसे परफॉर्मन्स अपेक्षित आहे. अँड्रॉइड 16 वर आधारित सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि सिक्युरिटी पॅचेस भविष्यात मिळतील.
कॅमेरा सेटअप : मागील बाजूस सिंगल 8 मेगापिक्सेल (एफ/2.0) कॅमेरा आहे, ज्यात ऑटोफोकस आणि 78 डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यू आहे. फ्रंट कॅमेरा 5 मेगापिक्सेल (एफ/2.2) चा असून सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी उपयुक्त आहे. फोन 1080पी/30 एफपीएस पर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट करतो. बजेट फोन असल्यानं कॅमेरा साधे पण रोजच्या फोटो आणि व्हिडिओसाठी पुरेसा आहे.
बॅटरी, कनेक्टिव्हिटी आणि सेन्सर्स : 6,500 एमएएच बॅटरी 15 वॅट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करते, ज्यामुळं दिवसभर टिकणारी बॅटरी लाइफ मिळेल. 4जी एलटीई, वाय-फाय 5, ब्लूटूथ 5.2, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, 3.5 मिमी ऑडिओ जॅक, जीपीएस, ग्लोनास, बीडीएस, गॅलिलिओ आणि क्यूझेडएसएस कनेक्टिव्हिटीसाठी आहेत. प्रॉक्सिमिटी सेन्सर, अॅम्बियंट लाइट सेन्सर, ई-कंपास, अॅक्सिलरोमीटर आणि साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर सुरक्षिततेसाठी उपलब्ध आहेत. हा फोन बजेट युजर्ससाठी बॅटरी, डिस्प्ले आणि मूलभूत फीचर्समध्ये चांगला पर्याय ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
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