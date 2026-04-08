रिअलमी C100 5G लाँच: 50 मेगापिक्सल कॅमेरा आणि 7,000mAh बॅटरीसह बजेट 5G स्मार्टफोन
Published : April 8, 2026 at 10:47 AM IST
मुंबई : रिअलमीनं आपल्या C सीरीजमध्ये नवा बजेट 5G स्मार्टफोन रिअलमी C100 5G लाँच केला आहे. कंपनीने हा फोन आधीच विविध ई-कॉमर्स साइट्सवर लिस्ट केल्यामुळं तो समोर आला होता. हा फोन मोठ्या 7,000mAh बॅटरी, 45W फास्ट चार्जिंग आणि 50 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरासह येतो. बजेट सेगमेंटमध्ये दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि स्मूथ डिस्प्ले हवा असणाऱ्या यूजर्ससाठी हा फोन आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. फोन दोन कलर ऑप्शन्स आणि दोन स्टोरेज व्हेरियंट्समध्ये उपलब्ध आहे. हा फोन थायलंडमध्ये लॉंच झाला असून 22 एप्रिलपासून विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे.
कीमत आणि उपलब्धता: रिअलमी C100 5G ची सुरुवातीची किंमत (4GB RAM + 128GB स्टोरेज व्हेरियंटसाठी) THB 6,999 सुमारे 20,000 आहे. उच्च व्हेरियंट 6GB RAM + 128GB स्टोरेजसाठी THB 7,499 (सुमारे 21,000) इतकी आहे. हा फोन थायलंडमध्ये Lazada सारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर 22 एप्रिल रोजी विक्रीसाठी येईल. उपलब्ध रंग पर्याय म्हणजे Blooming Purple आणि Sprouting Green. हा फोन भारतात लवकरच लाँच होण्याची शक्यता आहे. भारतात या फोनची किंमत आणखी आकर्षक असू शकते.
डिझाइन आणि डिस्प्ले : रिअलमी C100 5G चं डायमेंशन्स 166.47x 78.23x 8.88mm आहेत आणि वजन सुमारे 224ग्रॅम आहे. फोनमध्ये 6.8 इंच HD+ (720x 1570 पिक्सेल) LCD टचस्क्रीन आहे, जी 144Hz रिफ्रेश रेट, 180Hz टच रिस्पॉन्स रेट, NTSC 83% कलर गॅमट, 16.7 मिलियन कलर्स, 256 ppi पिक्सेल डेन्सिटी आणि 900निट्स पीक ब्राइटनेससह येतो. स्क्रीन Panda-MN228 प्रोटेक्शननं सुसज्ज आहे. मोठा डिस्प्ले आणि हाय रिफ्रेश रेटमुळं स्क्रोलिंग, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि लाइट गेमिंगमध्ये अनुभव स्मूथ राहतो. फोन IP64 रेटिंगसह डस्ट आणि स्प्लॅश रेझिस्टंट आहे, ज्यामुळं दैनंदिन वापरात टिकाऊपणा वाढतो.
परफॉर्मन्स आणि स्टोरेज : हा फोन MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा-कोर चिपसेटनं पॉवर्ड आहे, ज्यात ARM Mali-G57 MC2 GPU समाविष्ट आहे. तो 4GB किंवा 6GB LPDDR4x RAM आणि 128GB इनबिल्ट स्टोरेजसह येतो, जे मायक्रोSD कार्डनं वाढवता येतं. बजेट 5G फोन म्हणून दैनंदिन टास्क, मल्टीटास्किंग आणि सोशल मीडिया वापरासाठी तो पुरेसा परफॉर्म करेल. 5G सपोर्टमुळं जलद इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होईल.
कॅमेरा सेटअप : फोटोग्राफीसाठी रिअलमी C100 5G मध्ये मागील बाजूला सिंगल 50 मेगापिक्सल (f/1.8) कॅमेरा आहे, ज्यात ऑटोफोकस सपोर्ट आहे. सेल्फीसाठी 5 मेगापिक्सल (f/2.2) फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग 1080p/30fps पर्यंत शक्य आहे. बजेट फोनमध्ये 50MP मुख्य सेन्सर दिवसाच्या प्रकाशात डिटेल्ड फोटो देतो.
बॅटरी आणि चार्जिंग : फोनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 7,000mAh ची मोठी बॅटरी. यासोबत 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे, ज्यामुळं फोन लवकर चार्ज होतो. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर हेवी वापरातही पूर्ण दिवस किंवा त्याहून अधिक टिकण्याची क्षमता आहे. हे फीचर विद्यार्थी, प्रवासी आणि जास्त स्क्रीन टाइम असणाऱ्या यूजर्ससाठी आदर्श आहे.
सॉफ्टवेअर आणि इतर फीचर्स : रिअलमी C100 5G Android 16-आधारित Realme UI 7.0 वर चालतो. सुरक्षेसाठी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉक उपलब्ध आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB Type-C पोर्ट, 3.5mm ऑडिओ जॅक आणि GPS (BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS) समाविष्ट आहेत. ड्युअल SIM सपोर्टही आहे.
रिअलमी C100 5G बजेट सेगमेंटमध्ये मोठी बॅटरी, स्मूथ 144Hz डिस्प्ले आणि 5G सपोर्ट देऊन स्पर्धा निर्माण करतो. थायलंडमध्ये लाँच झाल्यानंतर भारतासह इतर बाजारातही तो येण्याची अपेक्षा आहे. जर तुम्हाला दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि मूलभूत 5G अनुभव हवा असेल तर हा फोन विचारात घेण्यासारखा आहे.
