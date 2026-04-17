Realme Buds T500 Pro TWS इयरफोन्स भारतात लाँच; 50dB ANC आणि 56तास बॅटरीसह बजेटमध्ये दमदार पर्याय

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 17, 2026 at 10:56 AM IST

मुंबई : रिअलमीनं भारतात आपला नवीन Realme Buds T500 Pro TWS इयरफोन्स लाँच केला. हे इयरबड्स बजेट सेगमेंटमध्ये प्रीमियम फीचर्स घेऊन आला आहे. 12.4 मिलिमीटर ड्रायव्हर्स, 50dB अॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन (ANC), हाय-रेस ऑडिओ वायरलेस सपोर्ट आणि 56 तासांची एकूण बॅटरी लाइफ यासारख्या वैशिष्ट्यांसह हे इयरबड्स ऑडिओ प्रेमींसाठी आकर्षक पर्याय ठरतील.रिअलमीनं यापूर्वीच्या बड्सपेक्षा हे मॉडेल हलकं आणि अधिक कॉम्पॅक्ट केससह डिझाइन केलं आहे. Bluetooth 6.1, मल्टी-डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटी आणि 45ms चा अल्ट्रा-लो लेटन्सी गेमिंगसाठीही उपयुक्त आहेत.

किंमत आणि उपलब्धता : भारतात Realme Buds T500 Pro ची किंमत 2,799 ठेवण्यात आली आहे. 23 एप्रिल ते 26 एप्रिल दरम्यान पहिल्या सेलमध्ये 200 सूट मिळेल, त्यामुळं प्रभावी किंमत 2,599 होईल. हे इयरफोन्स चॉकलेट (Chocolate), लेमन कोला (Lemon Cola) आणि ऑरेंज मिंट (Orange Mint) या तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होतील. Amazon, Flipkart, Myntra आणि रिअलमी इंडिया वेबसाइटवरून 23 एप्रिलपासून खरेदी करता येतील.

वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स : Realme Buds T500 Pro मध्ये 12.4mm टायटॅनियम-प्लेटेड ड्रायव्हर्स आहेत जे खोल बास आणि विस्तृत साउंडस्टेज देतात. LHDC 5.0 कोडेकसह Hi-Res Audio Wireless सपोर्ट (24-बिट/96kHz) मुळं उच्च दर्जाचा ऑडिओ अनुभव मिळतो. Realme Link अ‍ॅपद्वारे EQ मोड्स आणि अतिरिक्त कस्टमायझेशन शक्य आहे. MindFlow मोड अ‍ॅम्बियंट साउंडस्केप्स प्ले करतो ज्यामुळं रिलॅक्सिंग अनुभव मिळतो. ANC 5,000Hz रेंजपर्यंत 50dB पर्यंत नॉइज ब्लॉक करते आणि AI आधारित अ‍ॅडॅप्टिव्ह ट्यूनिंगसह कानातील फिट आणि वातावरणानुसार ऑटो अ‍ॅडजस्ट होतं. सहा मायक्रोफोन्समुळं कॉल्स स्पष्ट होतात आणि लाइव्ह ट्रान्सलेशन (दोन-मार्गी आणि फेस-टू-फेस) सपोर्ट उपलब्ध आहे. प्रत्येक इयरबडचं वजन फक्त 4.5 ग्रॅम आहे. IP55 रेटिंगमुळं धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळतं.

बॅटरी लाइफ: ANC शिवाय AAC मध्ये 13.5 तास, ANC सह 8 तास; LHDC मध्ये ANC शिवाय 9 तास आणि ANC सह 5.5 तास. केससह एकूण 56 तास. चार्जिंग USB Type-C द्वारे होते.

संपादकांची शिफारस

