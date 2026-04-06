Realme Buds T500 Pro : 16 एप्रिलला होणार लाँच, Hi-Res ऑडिओ आणि 50dB ANC सह धमाकेदार फीचर्स

Realme Buds T500 Pro : 16 एप्रिलला लाँच होणार आहेत. यात Hi-Res ऑडिओ, LHDC 5.0 आणि 50dB ANC सह धमाकेदार फीचर्स आहेत.

Published : April 6, 2026 at 5:24 PM IST

मुंबई : रीअलमी कंपनी आपल्या नवीन वायरलेस इअरबड्स Realme Buds T500 Pro च्या लाँचसाठी सज्ज आहे. 16 एप्रिल रोजी होणाऱ्या या लाँचपूर्वी कंपनीनं प्रमुख वैशिष्ट्ये जाहीर केली आहेत. यात Hi-Res Audio सपोर्ट, LHDC 5.0 ब्लूटूथ कोडेक, 50dB पर्यंत अ‍ॅक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन (ANC) आणि 56 तासांचा एकूण प्लेबॅक वेळ यांचा समावेश आहे. हे इअरबड्स उच्च दर्जाच्या ऑडिओ अनुभवासाठी डिझाइन केले गेले आहेत, विशेषतः हाय-क्वालिटी म्युझिक स्ट्रीमिंग करणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी.

Candy Box डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्स : Realme Buds T500 Pro मध्ये कँडी बॉक्स प्रेरित कॉम्पॅक्ट चार्जिंग केस आहे, जो आकर्षक आणि सोयीस्कर दिसतो. यात 12.4mm डायनॅमिक ड्रायव्हर्स बसवले आहेत जे Hi-Res Audio सपोर्ट करतात. LHDC 5.0 कोडेकमुळं वायरलेस ऑडिओ ट्रान्समिशन अधिक चांगलं होतं, ज्यामुळं अधिक डिटेल्स, खोल बास आणि कमी लेटन्सी मिळते, मात्र हे फायदे फक्त सपोर्ट करणाऱ्या डिव्हाइसवरच मिळतील. नॉइज कॅन्सलेशनसाठी 50dB पर्यंत ANC उपलब्ध आहे, जे वातावरणातील आवाज प्रभावीपणे कमी करतं. सहा मायक्रोफोन्स आणि AI-आधारित नॉइज रिडक्शन अल्गोरिदममुळं कॉल्समध्ये स्पष्टता वाढते. गेमिंग आणि व्हिडिओ स्ट्रीमिंगसाठी 45ms अल्ट्रा-लो लेटन्सी आणि ब्लूटूथ 6.1 कनेक्टिव्हिटी दिली आहे. याशिवाय मल्टिपल EQ मोड्स उपलब्ध आहेत ज्यामुळं यूजर्स आपल्या आवडीप्रमाणे साउंड कस्टमाइझ करू शकतात.

बॅटरी आणि अतिरिक्त वैशिष्ट्ये : बॅटरी लाइफ या इअरबड्सची सर्वात मोठी ताकद आहे. चार्जिंग केससह एकूण 56 तास प्लेबॅक वेळ मिळतो, तर एका चार्जवर 14 दिवसांपर्यंत वापर शक्य असल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे. यात रिअल-टाइम ट्रान्सलेशन फीचरही आहे. दोन-मार्गी आणि फेस-टू-फेस मोड्समध्ये भाषांतर करता येईल, जे आंतरराष्ट्रीय संवादासाठी उपयुक्त ठरेल. डिझाइनमध्ये Lemon Cola, Orange Mint आणि Chocolate असे तीन आकर्षक रंग उपलब्ध आहेत. IP55 रेटिंगसह हे इअरबड्स धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहेत.

