रियलमी बड्स क्लिप 29 जानेवारी रोजी भारतात लॉंत होणार

रियलमीचे ओपन ईयर बुड्स क्लिप 29 जानेवारीला भारतात लॉंच होणार आहे. स्पॅशिअल ऑडिओ, 36 तास बॅटरी, IP55 रेटिंग आणि ड्युअल डिव्हाइस सपोर्टसह ते येतील.

Realme Buds Clip
रियलमी बड्स क्लिप (Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 26, 2026 at 1:24 PM IST

मुंबई : रियलमी आपलं पहिलं क्लिप-स्टाइल ओपन-ईयर इयरबड्स 'रियलमी बुड्स क्लिप' (Realme Buds Clip ) 29 जानेवारी 2026 रोजी भारतात लॉंच करणार आहे. लॉंचच्या आधीच कंपनीनं अधिकृत वेबसाइटवर याची प्रमुख वैशिष्ट्ये उघड केली आहेत. हे इयरबड्स पारंपरिक इन-ईयर डिझाइनऐवजी कानाच्या बाहेरील भागावर क्लिपसारखे बसतात, ज्यामुळं कानात दाब कमी होतो आणि आजूबाजूच्या आवाजांची जाणीव राहते. हे संगीत ऐकताना, कॉल घेताना किंवा इतर कंटेंट वापरताना सुरक्षितता वाढवते. रियलमी बुड्स क्लिप टायटॅनियम ब्लॅक आणि टायटॅनियम गोल्ड अशा दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असतील.

डिझाइन आणि आरामदायी फिट
रियलमी बुड्स क्लिपमध्ये (Realme Buds Clip ) कानाला आरामदायी बसणारे क्लिप डिझाइन आहे, जे टायटॅनियम-फिट स्ट्रक्चरनं बनलेले आहे. प्रत्येक इयरबडचं वजन फक्त 5.3 ग्रॅम आहे, ज्यामुळं ते दीर्घकाळ वापरायला हलकं आणि आरामदायी वाटतात. ओपन-फिट डिझाइनमुळं कान बंद होत नाहीत, त्यामुळं वापरकर्ते आजूबाजूच्या वातावरणाबाबत सतर्क राहू शकतात – विशेषतः रस्त्यावर चालताना किंवा व्यायाम करताना हे उपयुक्त ठरतं.

ऑडिओ क्वालिटी आणि कॉलिंग
या इयरबड्समध्ये 11 एमएम ड्युअल-मॅग्नेट लार्ज-अॅम्प्लिट्यूड स्पीकर्स आहेत, जे नेक्स्टबास ऑडिओ ट्यूनिंग आणि 3डी स्पॅशिअल ऑडिओ सपोर्ट देतात. यामुळं ध्वनी अधिक खोल आणि वास्तववादी वाटतो, तर वॉल्यूम 85 डेसिबलपर्यंत मर्यादित ठेवता येते. कॉलिंगसाठी ड्युअल मायक्रोफोन सिस्टीम आणि एआय-आधारित नॉइज रिडक्शन आहे, जे वारा, ट्रॅफिकसारखे बाहेरील आवाज कमी करते.

बॅटरी, कनेक्टिव्हिटी आणि इतर वैशिष्ट्ये
चार्जिंग केससह एकूण 36 तासांपर्यंत बॅटरी लाइफ मिळते. ब्ल्यूटूथ 5.4 सपोर्ट, स्विफ्ट पेअर, ड्युअल-डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटी आणि 45 एमएस लो-लॅटन्सी मोड गेमिंगसाठी उत्तम आहे. IP55 रेटिंगमुळं धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळतं. विशेष म्हणजे, यात एआय-पॉवर्ड फीचर्स आहेत – रिअल-टाइम ट्रान्सलेशन आणि मल्टी-लँग्वेज सपोर्ट, जे प्रवास किंवा आंतरराष्ट्रीय कॉल्ससाठी उपयुक्त ठरेल.

अपेक्षित वैशिष्ट्ये

  • डिझाइन: क्लिप-स्टाइल ओपन-ईयर
  • ड्रायव्हर: 11 एमएम ड्युअल-मॅग्नेट
  • साउंड: नेक्स्टबास, 3डी स्पॅशिअल ऑडिओ
  • कॉलिंग: ड्युअल माइक + एआय ENC
  • बॅटरी: 36 तास (केससह)
  • कनेक्टिव्हिटी: ब्ल्यूटूथ 5.4, ड्युअल डिव्हाइस
  • लॅटन्सी: 45 एमएस
  • एक्स्ट्रा: एआय ट्रान्सलेटर
  • टिकाऊपणा: IP55
  • रंग: टायटॅनियम ब्लॅक, टायटॅनियम गोल्ड

