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Realme 16x 5G : 12 ऑगस्टला होणार लॉंच; Flipkart वर उपलब्ध होणार

Realme नं आपला नवीन स्मार्टफोन, Realme 16x 5G, 12 ऑगस्ट रोजी लाँच करणार आहे. हा फोन Flipkart वर उपलब्ध असेल.

Realme 16x 5G
Realme 16x 5G (Realme)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 5, 2026 at 5:30 PM IST

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मुंबई: Realme नं आपला नवीनतम स्मार्टफोन, Realme 16x 5G, 12 ऑगस्ट रोजी लाँच करण्याचं अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे. हा फोन गेल्या वर्षीच्या Realme 15x 5G ची पुढची आवृत्ती (successor) आहे. "Stay Smooth. Stay Unstoppable" (सतत स्मूथ, सतत अविरत) या टॅगलाइनसह येणारे हे डिव्हाइस 'एन्ट्री-लेव्हल' ते 'मिड-रेंज' 5G श्रेणीतील ग्राहकांसाठी आहे. यात दीर्घकाळ चालणारी बॅटरी आणि सिस्टीमचा वेगवान प्रतिसाद (responsiveness) यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. हा फोन Flipkart आणि Realme India च्या ई-स्टोअरवर उपलब्ध असेल.

7,000mAh बॅटरी: Realme 16x 5G चं सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्ये म्हणजे याची प्रचंड 7,000mAh क्षमतेची बॅटरी. कंपनीच्या जाहिरातींनुसार, हा फोन दीर्घकालीन बॅटरी विश्वासार्हतेचं (6 वर्षांची बॅटरी हमी) आणि 60 महिन्यांच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीची हमी देतो, ज्यामुळं दीर्घकाळ वापरानंतरही कामगिरीत सातत्य राहते. बांधणी आणि टिकाऊपणाचा विचार करता, हा फोन 'मिलिटरी-ग्रेड शॉक रेझिस्टन्स' चाचण्यांमधून (MIL-STD-810H) यशस्वीरित्या पार पडला आहे. तसंच, याला IP65 रेटिंग मिळालं आहे, ज्यामुळं तो धूळ आणि पाण्याचे थेंब (splash) यांपासून सुरक्षित राहतो. दैनंदिन वापरासाठी हा फोन अत्यंत मजबूत अशा प्रकारे डिझाइन करण्यात आला आहे.

MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर: कामगिरीच्या बाबतीत, लीक झालेल्या माहितीनुसार आणि अहवालांनुसार, या फोनमध्ये MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर असेल. याला 144Hz डिस्प्लेची जोड देण्यात आली आहे, ज्यामुळं नेव्हिगेशन आणि गेमिंगचा अनुभव अधिक स्मूथ (सुरळीत) मिळेल. या फोनच्या डिझाइनमध्ये 'फ्लॅट फ्रेम' आणि 'रिंग फ्लॅश'सह 'व्हर्टिकल रिअर कॅमेरा मॉड्यूल'चा समावेश आहे. रंगांच्या पर्यायांमध्ये 'एंड्युरन्स ब्राऊन' (Endurance Brown) आणि 'ग्लोरी व्हाईट' (Glory White) यांचा समावेश असेल. हा फोन 'बजेट' ते 'मिड-रेंज' श्रेणीमध्ये लाँच केला जाणार आहे. मेमरी आणि स्टोरेजच्या बाबतीत, यात 4GB रॅम (RAM) पासून 256GB स्टोरेजपर्यंतचे पर्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे. किंमत आणि उपलब्धतेबाबतचे सविस्तर तपशील 12 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या अधिकृत कार्यक्रमात जाहीर केले जातील.

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REALME 16X 5G
REALME 16X
REALME 16X 5G LAUNCH

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