Realme 16x 5G लवकरच भारतात लाँच होणार; स्टोरेज व्हेरिएंट्स आणि रंगांची माहिती लीक.
Realme 16x 5G लवकरच भारतात लाँच होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. फोनचं स्टोरेज व्हेरिएंट्स आणि रंगांची माहिती लीक झालीय.
Published : April 29, 2026 at 2:49 PM IST
मुंबई : Realme 16 मालिकेते (series) लवकरच आणखी एक फोन भारतात लॉंच होण्याची शक्यता आहे. एका 'टिपस्टर'नं दावा केला आहे की, Realme कंपनी या मालिकेचाच एक भाग म्हणून नवीन डिव्हाइस सादर करण्याच्या तयारीत आहे. हा नविन स्मार्टफोन म्हणजे Realme 16x 5G असल्याचा दावा केला जात आहे. हा फोन देशात दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये आणि तीन स्टोरेज व्हेरिएंट्समध्ये लॉंच होईल, असं लीक समोर आलं आहे. हा हँडसेट गेल्या वर्षी लाँच झालेल्या आणि ऑक्टा-कोअर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेटची सुविधा असलेल्या Realme 15x 5G ची जागा घेईल (त्याचा उत्तराधिकारी ठरेल), अशी अपेक्षा आहे.
Realme 16x 5G : 'X' (पूर्वीचे Twitter) वरील एका पोस्टमध्ये, टिपस्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) यांनी दावा केला आहे की, हा हँडसेट लवकरच 'RMX5270' या मॉडेल क्रमांकासह भारतात लाँच होईल. या फोनची नेमकी लाँच तारीख किंवा कालावधी अद्याप गुलदस्त्यात असला तरी, तो फोन लवकरच लॉंच होण्याची शक्यता आहे. शिवाय, या टिपस्टरनं असाही दावा केला आहे की, Realme 16 मालिकेतील हा अत्यंत बहुप्रतिक्षित स्मार्टफोन दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. याव्यतिरिक्त, हा फोन देशात 4GB + 128GB, 6GB + 128GB आणि 6GB + 256GB अशा RAM आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशन्समध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
Realme 16x 5G लवकरच होणार लॉंच : Realme 16x 5G ची नेमकी लाँच तारीख, मुख्य वैशिष्ट्ये (specifications), फिचर्स आणि किंमत लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे. सध्या, या मालिकेत फ्लॅगशिप Realme 16 Pro+ 5G, Realme 16 Pro 5G आणि नुकताच लाँच झाले आहे. त्यात Realme 16 5G यांचा समावेश आहे. Realme 16 5G हा स्मार्टफोन 2 एप्रिल रोजी भारतात लाँच करण्यात आला होता. यात MediaTek Dimensity 6400 Turbo चिपसेट देण्यात आला आहे. याची रचना अत्यंत पातळ, वजनानं हलकी आहे. बहुचर्चित Realme 16x 5G स्मार्टफोन हा Realme 15x 5G ची जागा घेईल (त्याचा पुढील अवतार ठरेल), अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, Realme 15x 5G हा स्मार्टफोन ऑक्टोबर 2025 मध्ये भारतात लाँच करण्यात आला होता; याच्या बेस मॉडेलची (ज्यात 6GB RAM आणि 128GB स्टोरेज आहे) सुरुवातीची किंमत 16,999 इतकी होती. थोडक्यात सांगायचं तर, Realme 15x 5G मध्ये 6.8 इंचाचा HD+ (720×1,750 पिक्सेल्स) 'Sunlight Display' देण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले 144Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट, 180Hz चा टच सॅम्पलिंग रेट, 256ppi ची पिक्सेल डेन्सिटी आणि 1,200nits पर्यंतची पीक ब्राइटनेस (कमाल चमक) प्रदान करतो.
गेल्या वर्षी लाँच झालेल्या Realme 15x 5G मध्ये 6nm ऑक्टा-कोअर MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट वापरण्यात आला आहे. हा चिपसेट 2.4GHz पर्यंतचा पीक क्लॉक स्पीड देतो. याव्यतिरिक्त, यात ARM Mali-G57 MC2 GPU, 8GB पर्यंत RAM आणि 256GB पर्यंतचे ऑनबोर्ड स्टोरेज उपलब्ध आहे. या हँडसेटमध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य (प्रायमरी) कॅमेरा प्रमुख आकर्षण आहे. या फोनमध्ये 7,000mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते.
