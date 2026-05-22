Realme 16T, Realme Buds Air 8 Pro आणि Realme Watch S5 भारतात लाँच
Published : May 22, 2026 at 3:37 PM IST
मुंबई : Realme नं भारतात Realme 16T हा स्मार्टफोन, Realme Buds Air 8 Pro आणि Realme Watch S5 यांच्यासह लॉंच केला आहे. या नवीन स्मार्टफोनमध्ये 144Hz डिस्प्ले, 50-मेगापिक्सेलचा Sony IMX852 रिअर कॅमेरा आणि 45W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करणारी 8,000mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे. Realme नं या फोनमध्ये 'AI Portrait Glow' आणि 'AI Instant Clip' सारखी अनेक AI-आधारित (कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित) कॅमेरा वैशिष्ट्ये सादर केली आहेत. शिवाय, फोनच्या टिकाऊपणावर भर देत, या डिव्हाइसमध्ये IP69-रेटेड धूळ आणि पाणी-रोधकता (dust and water resistance), तसंच मिलिटरी-ग्रेड शॉक प्रोटेक्शन (धक्क्यांपासून संरक्षण) यांसारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. हा हँडसेट तीन वेगवेगळ्या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.
Realme 16T भारतातील किंमत आणि उपलब्धता: Realme 16T च्या 6GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 29,999 पासून सुरू होते. 8GB + 128GB पर्यायाची किंमत 31,999 आहे, तर 8GB + 256GB व्हेरिएंटची किंमत 34,999 निश्चित करण्यात आली आहे. हा हँडसेट Starlight Black, Starlight Blue आणि Starlight Red या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. तुम्ही हा फोन Flipkart आणि Realme च्या अधिकृत वेबसाइटवरून खरेदी करू शकता. Flipkart आणि Realme.com वरील लॉंच ऑफर्सचा भाग म्हणून, खरेदीदार क्रेडिट कार्ड EMI व्यवहारांवर 3,000 पर्यंतची त्वरित सूट (instant discount) मिळवू शकतात; किंवा बँक आणि UPI व्यवहारांवर 2,000 पर्यंतच्या ऑफर्सचा लाभ घेऊ शकतात. कंपनी 12 महिन्यांपर्यंतचा 'No-Cost EMI' पर्याय देखील देत आहे, तसंच विद्यमान Realme वापरकर्त्यांसाठी 1,000 चा अतिरिक्त लाभही उपलब्ध करून देत आहे. अशाच प्रकारच्या ऑफर्स प्रमुख किरकोळ विक्री केंद्रांवरही (retail stores) उपलब्ध आहेत. Realme 16T साठीचं प्री-बुकिंग 26 मे पर्यंत सुरू राहील. या फोनचा पहिला सेल 27 मे रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) दुपारी 12:00 वाजता सुरू होणार असून, ते 2 जून पर्यंत चालेल.
Realme 16T वैशिष्ट्ये आणि तपशील : Realme 16T मध्ये 6.8-इंचाचा LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या डिस्प्लेमध्ये 144Hz रिफ्रेश रेट, 90.4 टक्के स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो, 1.67 कोटी रंगांसाठी (16.7 million colors) सपोर्ट आणि 1,200 nits पर्यंतची उच्च-तेजस्विता (high-brightness) क्षमता यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. हा डिस्प्ले 'Sun Display', पूर्ण-तेजस्वितेसह DC Dimming, स्वयंचलित आणि मॅन्युअल ब्राइटनेस ॲडजस्टमेंट, Eye Protection Mode, Sleep Mode, Dark Mode, कलर टेम्परेचर ॲडजस्टमेंट आणि ॲप-विशिष्ट रिफ्रेश रेट नियंत्रणे यांसारख्या वैशिष्ट्यांनाही सपोर्ट करतो.
MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट : Realme नं 16T हँडसेटमध्ये MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट वापरला आहे. याला 8GB पर्यंतची LPDDR4x RAM आणि 256GB पर्यंतच्या UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेजची जोड देण्यात आली आहे. हा फोन Android 16-आधारित Realme UI 7 वर चालतो आणि यामध्ये स्प्लिट-स्क्रीन मल्टीटास्किंग, फ्लोटिंग विंडोज, स्क्रीन रेकॉर्डिंग, OPPO Share आणि iOS फाइल शेअरिंग सपोर्ट यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.
Realme 16T कॅमेरा : कॅमेऱ्यांच्या बाबतीत सांगायचं तर, Realme 16T मध्ये f/1.8 अपर्चर आणि ऑटोफोकस सपोर्ट असलेला 50-मेगापिक्सेलचा Sony IMX852 मुख्य मागील (rear) कॅमेरा देण्यात आला आहे; याला f/2.4 अपर्चर असलेल्या 2-मेगापिक्सेलच्या मोनोक्रोम सेन्सरची साथ लाभली आहे. ही कॅमेरा प्रणाली Realme च्या 'LumaColor IMAGE Engine' सह एकात्मिक (integrated) करण्यात आली आहे, जी त्वचेचा रंग (skin tones), पोत (textures) आणि डायनॅमिक रेंज सुधारण्यासाठी AI प्रोसेसिंगचा वापर करते. या हँडसेटमध्ये 'Rear Selfie Mirror' हे वैशिष्ट्य आहे, ज्यामुळं वापरकर्ते मागील कॅमेऱ्याचा वापर करून सेल्फी घेताना स्क्रीनवर स्वतःचा 'प्रिव्ह्यू' (आगाऊ दृश्य) पाहू शकतात. तसंच, यामध्ये 'होल-पंच' डिस्प्लेमध्ये अंतर्भूत केलेला 16-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देखील आहे.
ऑडिओसाठी, Realme 16T मध्ये 1115 अल्ट्रा-लिनियर स्पीकरचा समावेश करण्यात आला आहे आणि हा फोन 400 टक्के 'Ultra Volume mode' ला सपोर्ट करतो. याला 'Hi-Res Audio' प्रमाणपत्र देखील मिळालं आहे आणि हे SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD आणि LHDC 5.0 सारख्या ब्लूटूथ ऑडिओ कोडेक्सना (codecs) समर्थन देतं. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 5G, VoWiFi, Bluetooth 5.3, IPv6, तसेच GPS, GLONASS, Galileo, QZSS आणि BeiDou सारख्या पोझिशनिंग सिस्टिम्सचा समावेश आहे.
IP69 रेटींग : Realme 16T धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP69 रेटिंगसह येतो; यानं लष्करी दर्जाचे (military-grade) धक्के सहन करण्याचं प्रमाणपत्र (shock-resistance certification) देखील प्राप्त केलं आहे. या फोनमध्ये 'Panda Glass' चं संरक्षण देण्यात आलं आहे आणि तो स्क्रीनवर आधीच लावून दिलेल्या (pre-applied) स्क्रीन प्रोटेक्टरसह येतो. फोनमधील उष्णता व्यवस्थापनाचे (thermal management) काम 'Vapor Chamber' आणि 'Graphite Cooling System' द्वारे हाताळलं जातं. सुरक्षेच्या दृष्टीनं, या हँडसेटमध्ये बाजूला बसवलेला (side-mounted) कॅपेसिटिव्ह फिंगरप्रिंट स्कॅनर देण्यात आला आहे; तसंच, हे सुसंगत सेवांद्वारे फिंगरप्रिंट-आधारित पेमेंट्सना देखील समर्थन देतं. Realme 16T मध्ये 8,000mAh क्षमतेची बॅटरी बसवण्यात आली आहे, जी 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंगला समर्थन देते. हा हँडसेट 'Bypass Charging' आणि 6.5W पर्यंतच्या 'Wired Reverse Charging' ला देखील समर्थन देतो. Realme चा दावा आहे की, एकदा पूर्ण चार्ज झाल्यावर ही बॅटरी तीन दिवसांपर्यंतचा वापर (usage) देते; शिवाय, ही बॅटरी सात वर्षांपर्यंत उत्कृष्ट कार्यक्षमता टिकवून ठेवते आणि सहा वर्षांपर्यंत फोनचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करते. कंपनीच्या माहितीनुसार, ही बॅटरी पूर्णपणे चार्ज होण्यासाठी साधारणपणे 104 मिनिटे लागतात. या फोनचे परिमाण (dimensions) 166.47 × 78.23 × 8.88mm इतके आहेत आणि त्याचे वजन साधारणपणे 224 ग्रॅम आहे.
