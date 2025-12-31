ETV Bharat / technology

Realme 16 Pro series : ची किंमत आणि वैशिष्ट्ये लीक

रियलमी 16 प्रो सिरीज 6 जानेवारी रोजी भारतात लाँच होतोय. यात रियलमी 16 प्रो आणि प्रो+ मॉडेल्स असतील, ज्यांच्या किंमती आणि वैशिष्ट्यांची माहिती लीक झाली.

Realme 16 Pro series
Realme 16 Pro series (Realme)
मुंबई : चिनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी आपली नवीन रियलमी 16 प्रो सिरीज भारतात 6 जानेवारी 2026 रोजी लाँच करणार आहे. या सिरीजमध्ये रियलमी 16 प्रो 5G आणि रियलमी 16 प्रो प्लस 5G हे दोन मॉडेल्स असतील. लाँचच्या आधीच कंपनीनं अनेक वैशिष्ट्ये टीझ केली आहेत, तर आता टेक ब्लॉगर परास गुगलानी यांनी संपूर्ण सिरीजच्या भारतातील किंमती आणि रॅम-स्टोरेज व्हेरिएंट्सची माहिती लीक केली आहे. ही माहिती अधिकृत नसली तरी पूर्वीच्या बॉक्स प्राइस लीकशी सुसंगत आहे. हे फोन फ्लिपकार्ट आणि रियलमीच्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर उपलब्ध होतील.

रियलमी १६ प्रो सिरीज: अपेक्षित किंमत आणि स्टोरेज व्हेरिएंट्स

मॉडेलरॅम + स्टोरेजअपेक्षित किंमत (भारतात)
रियलमी 16 प्रो 5G 8 जीबी + 128 जीबी31,999
8 जीबी + 256 जीबी33,999
12 जीबी + 256 जीबी36,999
रियलमी 16 प्रो+ 5G8 जीबी + 128 जीबी39,999
8 जीबी + 256 जीबी41,999
12 जीबी + 256 जीबी44,999

नुकत्याच एका रिपोर्टनुसार, रियलमी 16 प्रो+ च्या बॉक्सवर 43,999 रुपये प्रिंटेड प्राइस दिसली होती, जी सामान्यतः रिटेल प्राइसपेक्षा जास्त असते. त्यामुळं या नवीन लीकमधील किंमत विश्वासार्ह वाटते. ऑफलाइन बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना कंपनी मर्चेंडाइज गिफ्ट देऊ शकते.तरीही ही किंमत अधिकृत नाही, त्यामुळं थोडी अजून वाट पहावी लागेल.

रियलमी 16 प्रो सिरीज वैशिष्ट्ये
रियलमी 16 प्रो सिरीजमध्ये दोन्ही फोनमध्ये 7,000 mAh ची मोठी टायटन बॅटरी असेल, जी दीर्घकाळ वापरासाठी उत्तम आहे. कॅमेरा विभागात लुमाकलर इमेज तंत्रज्ञानासह ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप असेल, ज्यात मुख्य 200 मेगापिक्सेल पोर्ट्रेट मास्टर कॅमेरा आहे.

रियलमी 16 प्रो+ 5G
रियलमी 16 प्रो+ 5G मध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेट असेल, तर रियलमी 16 प्रो 5G मध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 मॅक्स 5G प्रोसेसर असेल. फोन नवीन 'अर्बन वाइल्ड' डिझाइनसह येतील आणि मास्टर गोल्ड व मास्टर ग्रे रंगांमध्ये उपलब्ध होतील. या सिरीजसोबत रियलमी पॅड 3 5G टॅबलेटही लाँच होऊ शकतो. रियलमीनं जपानी डिझायनर नाओटो फुकासावाशी सहकार्य करून हे फोन डिझाइन केले आहेत, जे प्रीमियम लूक देतील. रियलमी 16 प्रो सिरीज मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये मजबूत स्पर्धा निर्माण करेल, विशेषतः कॅमेरा आणि बॅटरीच्या बाबतीत. लाँच इव्हेंट दुपारी 12 वाजता लाइव्हस्ट्रीम होईल. अधिकृत किंमत आणि ऑफर्ससाठी अजून जाहीर झालेली नाहीय. कंपनी लवकरच किंमत जाहीर करेल, अशी शक्यता आहे.

संपादकांची शिफारस

