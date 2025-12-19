रियलमी 16 प्रो सीरिज भारतात लाँच होणार: 200 मेगापिक्सेल पोर्ट्रेट कॅमेरा कन्फर्म
रियलमी 16 प्रो सीरिज भारतात 6 जानेवारी 2026 रोजी लाँच होणार आहे. यात 200 मेगापिक्सेल पोर्ट्रेट कॅमेरा आणि प्रीमियम बायो-बेस्ड डिझाइन असेल.
Published : December 19, 2025 at 2:42 PM IST
मुंबई : रियलमी कंपनी नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन सीरिज लाँच करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. रियलमी 16 प्रो सीरिज ही सीरिज पुढच्या महिन्यात म्हणजे 6 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता अधिकृतपणे भारतात लाँच होणार आहे. कंपनीच्या मते, ही सीरिज रिफाइंड डिझाइन आणि प्रगत पोर्ट्रेट फोटोग्राफीवर लक्ष केंद्रित करेल. या सीरिजमध्ये बायो-बेस्ड ऑर्गेनिक सिलिकॉन फिनिशचा वापर केला जाईल, जे पर्यावरणस्नेही आणि टिकाऊ आहे. फोटोग्राफी प्रेमींसाठी ही सीरिज विशेष आकर्षण ठरणार आहे, कारण यात 200 मेगापिक्सेलचा पोर्ट्रेट मास्टर कॅमेरा असेल. रियलमी 16 प्रो आणि रियलमी 16 प्रो+ असं दोन मॉडेल्स या सीरिजमध्ये अपेक्षित आहेत.
भारतासाठी एक्सक्लुझिव्ह कलर्स
रियलमीनं जपानी डिझायनर नाओतो फुकासावाशी सहकार्य करून ही सीरिज डिझाइन केली आहे. यात 'अर्बन वाइल्ड' डिझाइन भाषा वापरली जाईल, जी निसर्ग आणि आधुनिक शहरी जीवनाचा मेळ घालते. फोन चार प्रीमियम कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध होतील: मास्टर गोल्ड, मास्टर ग्रे, कॅमेलिया पिंक आणि ऑर्किड पर्पल. यातील कॅमेलिया पिंक आणि ऑर्किड पर्पल हे भारतासाठी एक्सक्लुझिव्ह कलर्स आहेत. फोनचं बॅक पॅनल प्लांट-बेस्ड स्ट्रॉपासून बनलेल्या बायो-बेस्ड मटेरियलचं असेल, जे त्वचेला अनुकूल आणि अँटी-बॅक्टेरियल आहे.
लाँच तारीख आणि उपलब्धता
रियलमी 16 प्रो सीरिजचा भारतातील लाँच 6 जानेवारी 2026 रोजी होईल. फ्लिपकार्टवर या सीरिजसाठी डेडिकेटेड मायक्रोसाइट आधीच लाइव्ह झाली आहे, ज्यावरून फोन फ्लिपकार्ट आणि रियलमीच्या अधिकृत वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. लाँचनंतर लगेचच विक्री सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.
रियलमी 16 प्रो+ चे अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स
लीक्स आणि चीनमधील TENAA सर्टिफिकेशननुसार, रियलमी 16 प्रो+ एक पॉवरफुल डिव्हाइस असेल. यात 6.8 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले असेल, ज्याची रिझोल्यूशन 1.5K (1280x 2800पिक्सेल) आणि 120Hz रिफ्रेश रेट असेल. यात 1.07 बिलियन कलर्स सपोर्ट असेल. प्रोसेसर म्हणून क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 ऑक्टा-कोर चिपसेट असेल, ज्याची पीक क्लॉक स्पीड 2.8GHz आहे. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, हा फोन Android 16 वर आधारित Realme UI 7 सह येईल. कंपनी तीन मोठे OS अपग्रेड्स आणि चार वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स देईल. बॅटरी मोठी 6,85mAh असेल, जी 7,000mAh म्हणून मार्केट केली जाईल, आणि 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असेल.
कॅमेरा फीचर्स
- TENAA नुसार, रियलमी 16 प्रो+ मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप असेल.
- 200 मेगापिक्सेल प्रायमरी सेन्सर (LumaColor Image टेक्नोलॉजीसह पोर्ट्रेटसाठी ऑप्टिमाइझ्ड).
- 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड लेन्स.
- 50 मेगापिक्सेल टेलिफोटो सेन्सर 3.5x ऑप्टिकल झूमसह.
सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 50 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा असेल. ही सीरिज पोर्ट्रेट फोटोग्राफीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करेल, ज्यात नॅचुरल स्किन टोन्स आणि लेयर्ड लाइटिंग असेल. रियलमी 16 प्रो सीरिज मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करेल आणि कॅमेरा, डिझाइन आणि बॅटरी लाइफमध्ये मजबूत असेल. लाँचनंतर अधिक डिटेल्स समोर येतील.
