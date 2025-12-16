ETV Bharat / technology

रियलमी 16 प्रो सीरिजचे डिझाइन आणि रंग पर्याय उघड, लवकरच होणार भारतात लॉंच

रियलमी 16 प्रो सीरिज (Realme 16 Pro series) भारतात लवकरच लॉंच होणार आहे. फोनचे अर्बन वाइल्ड डिझाइन आणि चार आकर्षक रंग पर्याय उघड झाले आहेत.

Realme 16 Pro series
रियलमी 16 प्रो सीरिज (Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : रियलमी 16 प्रो सीरिज (Realme 16 Pro series) भारतात लवकरच लॉंच होणार असून, कंपनीनं आता या स्मार्टफोन लाइनअपचं डिझाइन आणि रंग पर्याय उघड केले आहेत. जपानी डिझायनर नाओतो फुकासावा यांच्यासोबत केलेल्या सहकार्यामुळं हे फोन अधिक आकर्षक दिसणार आहेत. तीन वर्षांनंतर कंपनी आणि डिझायनर पुन्हा एकत्र आले आहेत. रियलमी 16 प्रो 5G (Realme 16 Pro ) आणि रियलमी 16 प्रो प्लस 5G (Realme 16 Pro Plus) हे फोन फ्लिपकार्ट आणि कंपनीच्या वेबसाइटवर विक्रीस उपलब्ध होतील.

Image
Realme 16 Pro series (Realme )

दोन रंग भारतासाठी खास
रियलमीनं मंगळवारी जाहीर केलं की, ही सीरिज भारतात चार रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध होईल, त्यापैकी दोन रंग भारतासाठी खास असतील. 'अर्बन वाइल्ड' नावाच्या नवीन डिझाइनसह हे फोन येणार आहेत, जे निसर्ग आणि शहरी जीवनाचे मिश्रण दर्शवतं. यात बायो-बेस्ड ऑर्गेनिक सिलिकॉन मटेरियलचा वापर केला जाईल, जो पर्यावरणस्नेही आणि टिकाऊ आहे.

रंग पर्याय
रंग पर्यायांबाबत सांगायचं तर, मास्टर गोल्ड आणि मास्टर ग्रे हे दोन्ही मॉडेल्ससाठी उपलब्ध असतील. मास्टर गोल्ड रंग गव्हाच्या पोतानं प्रेरित आहे, तर मास्टर ग्रे नदीतील दगडांसारखा दिसेल. भारतासाठी खास असलेले कॅमेलिया पिंक आणि ऑर्किड पर्पल हे रंग भारतीय उत्सवांमधील फुलांपासून प्रेरित आहेत.

Image
Realme 16 Pro series (Realme)

डिझाइन
डिझाइनमध्ये मागील बाजूस ट्रिपल रियर कॅमेरा युनिट स्क्वेअर मॉड्यूलमध्ये आहे, एलईडी फ्लॅशसह. रियलमी ब्रँडिंग उजवीकडे आहे. उजव्या बाजूस पॉवर बटन आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल्स आहेत.

कंपनीच्या वेबसाइट आणि फ्लिपकार्टवर मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली आहे, ज्यात स्पेसिफिकेशन्स दिसत आहेत. रियलमी 16 प्रो प्लस 5Gमध्ये स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर असेल, जो स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 पेक्षा चांगला परफॉर्मन्स देईल. ट्रिपल कॅमेरा सेटअपमध्ये 10x झूम क्षमता असेल. दोन्ही फोनमध्ये एआय एडिट जेनी 2.0 असेल, ज्यात एआय स्टाइलमी आणि एआय लाइटमी सारखी इमेज एडिटिंग टूल्स आहेत. गेल्या वेळी फुकासावा यांनी रियलमी एक्स, जीटी आणि जीटी 2 प्रो सारख्या फोनचं डिझाइन केलं होतं. आता नंबर सीरिजमध्ये पहिल्यांदाच हे सहकार्य आहे. लॉंच डेट, किंमत आणि इतर स्पेसिफिकेशन्स लवकरच जाहीर होतील. ही सीरिज कॅमेरा आणि डिझाइनमध्ये मजबूत स्पर्धा करेल.

हे वाचलंत का :

  1. Yearender 2025 : हरित तंत्रज्ञानात घडल्या मोठ्या घडामोडी: ऊर्जा आणि हवामान नवकल्पनाचा उदय
  2. Realme Narzo 90 5G आणि Narzo 90x 5G भारतात लॉंच; जाणून घ्या किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
  3. LG Micro RGB evo: एलजीचा पहिला फ्लॅगशिप RGB टीव्ही; मायक्रो RGB इवो CES 2026 मध्ये होणार अनावरण

TAGGED:

REALME 16 PRO SERIES
रियलमी 16 प्रो सीरिज
REALME 16 PRO PLUS
REALME 16 PRO 5G
REALME 16 PRO SERIES REVEALED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.