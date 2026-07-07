रिअलमीने भारतात स्मार्टफोनच्या किमती वाढवल्या; ग्राहकांना मोठा धक्का
Realme Price Hike India : रिअलमीने भारतात रिअलमी 16 प्रो, रिअलमी 16 आणि C83 5G फोनच्या किमती वाढवल्या आहेत. जाणून घ्या नविन किंमती...
Published : July 7, 2026 at 1:04 PM IST
मुंबई : चिनी स्मार्टफोन कंपनी रिअलमीनं भारतातील आपल्या लोकप्रिय मॉडेल्सच्या किमती पुन्हा एकदा वाढवल्या (Realme Price Hike India ) आहेत. गेल्या आठवड्यात रिअलमी 16 प्रो+ आणि रिअलमी 16 च्या ( Realme 16) किमती वाढवण्यात आल्यानंतर, आता कंपनीनं रिअलमी 16 प्रो, रिअलमी 16 आणि रिअलमी C83 5G या तीन मॉडेल्सच्या किमती वाढवल्या आहेत. या वाढीमुळं मध्यम आणि बजेट सेगमेंटमधील ग्राहकांना मोठा खर्च करावा लागणार आहे.
Price hike alert 🚨— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) July 6, 2026
realme increases the price of 16 series by up to ₹3K again within 10 days!
16 Pro (MTK 7300):
8/128GB: ₹37,999 → ₹40,999
8/256GB: ₹40,999 → ₹43,999
12/256GB: ₹43,999 → ₹46,999
16 5G (MTK 6400):
8/128GB: ₹34,999 → ₹35,999
8/256GB: ₹37,999 →… pic.twitter.com/7rhbLwNTX9
Realme 16 Pro : रिअलमीनं जानेवारी महिन्यात रिअलमी 16 प्रो (Realme 16 Pro) भारतात लॉंच केला होता. त्यावेळी त्याची सुरुवातीची किंमत 31,999 रुपये होती. मात्र, सहा महिन्यांच्या कालावधीत ही किंमत अनेकदा बदलली आहे. प्रथम ती 39,999 रुपयांपर्यंत वाढली, नंतर 2,000 रुपयांनी कमी होऊन 37,999 रुपये झाली होती. आता पुन्हा 3,000 रुपयांनी वाढ करून 40,999 रुपये करण्यात आली आहे. बेस व्हेरिएंट (8 जीबी रॅम + 128जीबी स्टोरेज) साठी ही एकूण 9,000 रुपयांची वाढ आहे.
रिअलमी 16 प्रो: रिअलमी 16 प्रो मध्ये आकर्षक व्हायब्रंट डिस्प्ले, संपूर्ण दिवस टिकणारी बॅटरी, जोरदार स्पीकर्स आणि मजबूत बिल्ड क्वालिटी आहे. मात्र, या किंमतीत उपलब्ध चिपसेट पॉवर यूजर्सना पूर्णपणे समाधान देऊ शकत नाही. किंमत वाढूनही फोनमध्ये कोणतेही नवीन बदल करण्यात आलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना नथिंग फोन (4a) किंवा मोटोरोला एज 70 प्रो सारखे पर्याय विचारात घेता येतील. मोटोरोला एज 70 प्रो मध्ये टेलिफोटो कॅमेरा उपलब्ध आहे, ज्यामुळं फोटोग्राफी प्रेमींना अधिक फायदा होऊ शकतो.
रिअलमी 16 ची किंमत दुसऱ्यांदा वाढली : रिअलमी 16 च्या किमतीत एका आठवड्यात दुसऱ्यांदा वाढ करण्यात आली आहे. अवघ्या सहा दिवसांपूर्वी ती 34,999 रुपयांवर गेली होती आणि आता ती आणखी 1,000 रुपयांनी वाढून 35,999 रुपये झाली आहे. 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजपर्यंतच्या सर्व व्हेरिएंट्सना ही वाढ लागू आहे. हा फोन कॉम्पॅक्ट डिझाइन, वेगळ्या सेल्फी मिरर लुक आणि मोठ्या 7,000 एमएएच बॅटरीसाठी ओळखला जातो. मध्यम किंमतीच्या सेगमेंटमध्ये तो संतुलित पर्याय म्हणून लोकप्रिय आहे. मात्र, वारंवार होणाऱ्या किंमत वाढीमुळं त्याची आकर्षकता कमी होण्याची शक्यता आहे.
बजेट फोन रिअलमी C83 5G महाग : मार्च महिन्यात लॉंच झालेला बजेट फोन रिअलमी रिअलमी C83 5G देखील या वाढीचा भाग (Realme C83 5G) आहे. लॉंचवेळी हा फोन 13,499 रुपयांना उपलब्ध होता. आता या फोनची किंमत आणखी 1,000 रुपयांनी वाढवली आहे. या फोनची सध्या किंमत 17,499 रुपये आहे. ही किंमत 4 जीबी रॅम + 64 जीबी स्टोरेज बेस व्हेरिएंटसाठी आहे. फोनमध्ये 7,000 एमएएच बॅटरी, 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आणि स्मूथ सॉफ्टवेअर परफॉर्मन्स सारखी आकर्षक वैशिष्ट्ये आहेत. तरीही, बजेट सेगमेंटमध्ये इतर स्पर्धक कंपन्यांच्या तुलनेत त्याची किंमत आता जास्त झाली आहे. रिअलमी कंपनी सातत्यानं किमती वाढवत असल्यानं ग्राहकांना आता खरेदीपूर्वी काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल. बाजारात उपलब्ध इतर ब्रँड्सचे पर्याय तपासणे फायद्याचे ठरू शकते. किंमत वाढीमागे कंपनी काय कारणे देत आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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