Realme 16 Pro plus 5G ची भारतातील किंमत लीक, 200एमपी कॅमेरा आणि स्नॅपड्रॅगन चिपसेटची माहिती समोर
Realme 16 Pro plus 5G भारतात लॉंच होणार असून फोनची किंमत लीक झाली आहे. हा फोन 200 MP कॅमेरा, स्नॅपड्रॅगन चिपसेटसह येईल.
Published : December 25, 2025 at 10:41 AM IST
मुंबई : रियलमीच्या आगामी प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन Realme 16 Pro plus 5G ची माहिती लॉंच (Realme 16 Pro Series) आधीच ऑनलाइन लीक झाली आहे. हा फोन भारतात 6 जानेवारी 2026 रोजी लॉंच होणार असून, त्याची अपेक्षित किंमत आणि वैशिष्ट्ये चर्चेत आहेत. 200 मेगापिक्सेलच्या प्रायमरी कॅमेरासह येणारा हा फोन पोर्ट्रेट फोटोग्राफीमध्ये क्रांती घडवून आणण्याची शक्यता आहे.
लीक झालेली रिटेल किंमत
टेक टिप्स्टर परास गुगलानी यांनी शेअर केलेल्या रिटेल बॉक्सच्या इमेजेसनुसार, Realme 16 Pro plus 5G ची भारतातील किंमत 43,999 असण्याची शक्यता आहे. मात्र, नेहमीप्रमाणे लॉंच ऑफर्स, बँक डिस्काउंट्स आणि इतर सवलतींमुळं अंतिम विक्री किंमत यापेक्षा कमी असू शकते. हा फोन रियलमीच्या अधिकृत वेबसाइट तसेच फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. लॉंचनंतर लगेचच विक्री सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
डिझाइन, आकार आणि डिस्प्ले वैशिष्ट्ये
लीक झालेल्या पॅकेजिंगमधून फोनच्या डिझाइनची माहिती समोर आली आहे. Realme 16 Pro+ 5G चे परिमाण 162.5x 76.3x 8.5 मिमी असून वजन सुमारे 203 ग्रॅम आहे. यात 17.27 सेमी (अंदाजे 6.8 इंच) मोठा डिस्प्ले असेल, जो प्रीमियम सेगमेंटमध्ये मोठ्या स्क्रीनच्या स्पर्धेत उभा राहील. डिझाइनमध्ये नवीन ‘अर्बन वाइल्ड’ थीम आहे, जी जपानी डिझायनर नाओतो फुकासावा यांच्यासोबत सहकार्यातून तयार करण्यात आली आहे. भारतात हा फोन मास्टर गोल्ड आणि मास्टर ग्रे कलरसोबत दोन खास भारतीय व्हेरिएंट्स, कॅमेलिया पिंक आणि ऑर्किड पर्पलमध्ये उपलब्ध होईल.
कॅमेरा आणि परफॉर्मन्स अपेक्षा
रियलमीनं अधिकृतपणे कन्फर्म केलं आहे की, या फोनमध्ये 200 मेगापिक्सेल प्रायमरी रिअर कॅमेरा असेल, जो कंपनीच्या लुमाकलर इमेज टेक्नोलॉजीनं पॉवर्ड असेल. ही टेक्नोलॉजी पोर्ट्रेट फोटोग्राफीमध्ये उत्कृष्ट रंग, डेप्थ आणि स्किन टोन देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. परफॉर्मन्सच्या बाबतीत, फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन चिपसेट असेल, जी क्वालकॉमच्या स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 पेक्षा अधिक शक्तिशाली असल्याचा दावा कंपनी करत आहे. अचूक चिपसेट मॉडेल अद्याप उघड झालेलं नाही, पण लीकनुसार यात मोठी बॅटरी आणि जलद चार्जिंगची सुविधा असू शकते.
लॉंच टाइमलाइन
रियलमीनं कन्फर्म केलं आहे की, Realme 16 Pro+ 5G आणि Realme 16 Pro हे दोन्ही फोन भारतात 6 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता अधिकृतपणे लॉंच करण्यात येतील. प्रीमियम डिझाइन, हाय-रिझोल्यूशन कॅमेरा आणि पॉवरफुल चिपसेटसह हा फोन नव्या वर्षातील रियलमीचा सर्वात महत्वाकांक्षी लॉंच ठरणार आहे. मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धा तीव्र करणारा हा स्मार्टफोन युवा ग्राहकांना आकर्षित करेल अशी अपेक्षा आहे.
