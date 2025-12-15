रियलमी 16 प्रो आणि प्रो+ : पूर्ण डिझाइन उघड, आकर्षक रंग पर्याय उपलब्ध
रियलमी 16 प्रो आणि प्रो+ चं पूर्ण डिझाइन उघड झालंय. आकर्षक ड्युअल टोन लूक, कॅमेलिया पिंक आणि विविध रंगासह हे फोन लवकरच लॉंच होईल.
Published : December 15, 2025 at 10:00 AM IST
मुंबई : रियलमीनं आपल्या नव्या 16 प्रो सिरीजची टीझिंग सुरू केली आहे. आतापर्यंत फक्त लॉंचची तारीख आणि ल्युमा कलर इमेजिंग तंत्रज्ञानाची माहिती समोर आली होती, पण आता रियलमी 16 प्रो आणि रियलमी 16 प्रो+ मॉडेल्सचे पूर्ण डिझाइन आणि रंग पर्याय उघड झाले आहेत. हे स्मार्टफोन आकर्षक लूकसह येत असून, प्रसिद्ध डिझायनर नाओतो फुकासावा यांच्या सहकार्यानं तयार केलं आहेत. भारतात 6 जानेवारी 2026 रोजी लॉंच होणार असलेले हे फोन फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.
रियलमी 16 प्रो सिरीज रंग पर्याय
रियलमी 16 प्रो सिरीजचे टीझर पोस्टर्स पाहता, फोनचा रियर पॅनल मॅट फिनिशचा असून, कॅमेरा मॉड्यूल ग्लॉसी आहे. हे डिझाइन वनप्लस 15 च्या कॅमेरा मॉड्यूलसारखे दिसतं, फक्त क्षैतिज उलटे केलेले आहे. ड्युअल टोन लूकमुळे फोन अतिशय प्रीमियम वाटतो. रंग पर्यायांमध्ये रियलमी 16 प्रो साठी पेबल ग्रे, मास्टर गोल्ड आणि ऑर्किड पर्पल, तर प्रो+ साठी कॅमेलिया पिंक, मास्टर गोल्ड आणि मास्टर ग्रे असे पर्याय उपलब्ध असतील. हे रंग फोनला आणखी आकर्षक बनवतात.
7,000 mAh ची मोठी बॅटरी
रियलमी 16 प्रो+ मॉडेल स्नॅपड्रॅगन चिपसेटसह येईल, ज्याची कामगिरी उत्कृष्ट असेल. यात 7,000 mAh ची मोठी बॅटरी आणि 80 वॅट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असण्याची शक्यता आहे. डिस्प्ले 6.78 इंचाचा एमोलेड असून, 1.5K रिझॉल्यूशन आणि 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह येईल. सेल्फी कॅमेरा 50 मेगापिक्सेलचा असेल. रियर कॅमेरा ट्रिपल सेटअपमध्ये 200 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर, 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड आणि पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स असणार आहे, ज्यामुळं झूम फोटोग्राफी उत्कृष्ट होईल.
ल्युमा कलर इमेजिंग तंत्रज्ञाना
रियलमीची ही सिरीज ल्युमा कलर इमेजिंग तंत्रज्ञानासह येत असल्यानं पोर्ट्रेट फोटो अधिक नैसर्गिक आणि आकर्षक येतील. कंपनीनं AI फीचर्सवरही भर दिला आहे. भारतात लॉंच होताच हे फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढवतील. रियलमीनं फ्लिपकार्टसह भागीदारी केल्यानं खरेदी सोपी होईल. एकूणच, रियलमी 16 प्रो सिरीज डिझाइन, कॅमेरा आणि बॅटरीच्या बाबतीत प्रभावी वाटते. लॉंचनंतर अधिक तपशील समोर येतील, पण सध्याच्या टीझर्सनुसार हे फोन चाहत्यांना नक्कीच आवडतील.
