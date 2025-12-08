रियलमी 16 प्रो मालिका 6 जानेवारीला भारतात लाँच होणार; 200 MP कॅमेरा आणि प्रो प्लस व्हेरिएंटसह येणार
रियलमी 16 प्रो मालिका (Realme 16 Pro series) 6 जानेवारीला भारतात लाँच होणार आहे. 200MP कॅमेरा, 1.5K OLED डिस्प्ले आणि पातळ डिझाईनसह तो लॉंच होईल.
Published : December 8, 2025 at 4:16 PM IST
मुंबई : रियलमी आपली पहिली मोठी स्मार्टफोन मालिका, रियलमी 16 प्रो सीरिज, (Realme 16 Pro series ) येत्या 6 जानेवारी 2026 रोजी भारतात लाँच करणार आहे. एका अहवालानुसार, या मालिकेत दोन फोन असतील – रियलमी 16 प्रो (Realme 16 Pro ) आणि रियलमी 16 प्रो प्लस ( Realme 16 Pro Plus ). कंपनीनं अधिकृतपणे याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नाहीय. मात्र,लीकनुसार आणि विश्वसनीय स्त्रोतांकडून ही माहिती समोर आली आहे. गेल्या वर्षी रियलमी 15 सीरिज लाँच करताना कंपनीनं स्पष्ट केलं होतं की, यापुढं प्रो प्लस मॉडेल आणलं जाणार नाहीत आणि प्रॉडक्ट लाइन सिम्पल ठेवली जाईल. मात्र आता रियलमी 16 प्रो सीरिजमध्ये पुन्हा प्रो प्लस व्हेरिएंट परतताना दिसत आहे, जे चाहत्यांसाठी आश्चर्याची बाब ठरली आहे.
रियलमी 16 प्रो (अपेक्षित वैशिष्ट्ये)
- बेस मॉडेल 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेजसह येईल.
- कमाल 12 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेजपर्यंत पर्याय उपलब्ध.
- रंग : ग्रे, गोल्ड आणि पर्पल.
- 6.78 इंच 1.5K ओएलईडी डिस्प्ले, 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट.
- फोनची जाडी फक्त 7.75 मिमी आणि वजन सुमारे 192 ग्रॅम.
कॅमेरा
रियलमी 16 प्रो मध्ये 200 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर + 8 मेगापिक्सेल सेकंडरी लेन्स असलेला ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप अपेक्षित आहे. हा मागील 15 प्रो च्या 50+50 मेगापिक्सेल ड्युअल कॅमेर्यापेक्षा यात खूप मोठं अपग्रेड आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलसाठी 50 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा दिला जाण्याची शक्यता आहे.
रियलमी 16 प्रो प्लसमध्ये काय आहे वेगळं?
प्रो प्लस मॉडेल जवळपास प्रो सारखेच असेल, पण त्यात अतिरिक्त टेलिफोटो लेन्स दिली जाणार आहे. यामुळं झूम फोटोग्राफीसाठी हा फोन फायदेशीर ठरू शकतो. बाकी सर्व वैशिष्ट्ये (डिस्प्ले, प्रोसेसर, बॅटरी, चार्जिंग) दोन्ही मॉडेलमध्ये समान असण्याची शक्यता आहे. रियलमीनं गेल्या काही महिन्यांत मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये आकर्षक किंमत आणि दमदार कॅमेरा देऊन बाजी मारली आहे. 200 मेगापिक्सेल सेन्सर आणि पातळ डिझाईनसह रियलमी 16 प्रो सीरिज थेट वनप्लस, व्हिवो आणि सॅमसंगच्या 30-40 हजार रुपयांच्या सेगमेंटला टक्कर देऊ शकतो.
