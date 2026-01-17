ETV Bharat / technology

Realme 16 5G : रियलमीचा आगामी फ्लॅगशिप स्मार्टफोन लवकरच होतोय लॉंच

रियलमीचा आगामी फ्लॅगशिप स्मार्टफोन Realme 16 5G लवकरच लॉंच होणार आहे. हा Realme 15 5Gचं सुधारित संस्करण असून, 7000mAh बॅटरी आणि 50 मेगापिक्सेल कॅमेर्‍यासह येईल.

Realme 16 5G
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 17, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : रियलमी आपला नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन Realme 16 5G लवकरच लॉंच करण्याच्या तयारीत आहे. हा फोन Realme 15 5Gचा सुधारित आवृत्ती असल्याच्या चर्चा आहेत. कंपनीनं अधिकृतपणे याबाबत काहीही जाहीर केलेलं नसले तरी, व्हिएतनामी रिटेल वेबसाइट gioididong ने या फोनच्या काही महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांचा खुलासा केला आहे. या अहवालानुसार, Realme 16 5G मध्ये 50 मेगापिक्सेल ड्युअल रियर कॅमेरा, AMOLED डिस्प्ले आणि 7,000mAhची मोठी बॅटरी असणार आहे. हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करेल आणि बजेट फ्रेंडली पर्याय म्हणून ग्राहकांना आकर्षित करू शकतो.

अपेक्षित वैशिष्ट्ये
Realme 16 5G मध्ये 6.57 इंच फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले मिळेल, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्झ असेल. या स्क्रीनची कमाल ब्राइटनेस 45,000 निट्सपर्यंत पोहोचू शकतो, ज्यामुळं तेजस्वी सूर्यप्रकाशातही उत्तम दृश्य अनुभव मिळेल. डिस्प्लेचे संरक्षण AGC DT-Star D+ शील्ड ग्लासद्वारे केलं जाईल, जे स्क्रॅच आणि पडण्यापासून बचाव करेल. याशिवाय, फोनला IP66, IP68, IP69 आणि IP69K अशी चारही डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्स रेटिंग मिळेल, ज्यामुळं तो अत्यंत टिकाऊ ठरेल.

प्रोसेसर, मेमरी आणि सॉफ्टवेअर
या स्मार्टफोनला मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 चिपसेट पॉवर देईल, जो मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगसाठी पुरेसा परफॉर्मन्स देईल. रॅम 12 जीबीपर्यंत आणि स्टोरेज 256 जीबी असेल, तसंच मायक्रोएसडी कार्ड स्लॉटद्वारे स्टोरेज वाढवता येईल. फोन Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालेल, ज्यामुळं नवीनतम फीचर्स आणि सिक्युरिटी अपडेट्स मिळतील. कनेक्टिव्हिटीमध्ये ड्युअल सिम, 5G, 4G एलटीई, वाय-फाय 5, जीपीएस, एनएफसी, ओटीजी, ब्लूटूथ 5.3 आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्टचा समावेश असेल.

कॅमेरा सेटअप
कॅमेरा विभागात Realme 16 5G मध्ये ड्युअल रियर सेटअप असेल. मुख्य सेन्सर 50 मेगापिक्सेलचा असेल आणि दुसरा 2 मेगापिक्सेलचा सेकंडरी लेन्स असेल. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी 50 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा मिळेल. फोन 1080 पी रिझॉल्यूशनमध्ये 30 एफपीएसपर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करू शकेल.

बॅटरी आणि चार्जिंग
सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे 7,000एमएएचची मोठी बॅटरी, जी दिर्घ वापरासाठी पुरेशी ठरेल. यासोबत 60 वॅट वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल, ज्यामुळं फोन पटकन चार्ज होईल. फोन ब्लॅक आणि व्हाइट अशा दोन कलर ऑप्शन्समध्ये उपलब्ध होईल.

लॉंच आणि उपलब्धता
रियलमीनं Realme 16 5G च्या लॉंचबाबत अधिकृत माहिती दिलेली नाही. मात्र, गेल्या जुलै महिन्यात कंपनीनं Realme 15 5G ग्लोबल मार्केटमध्ये लॉंच केला होता. भारतात तर रियलमी 16 प्रो आणि रियलमी 16 प्रो+ आधीच लॉंच झाले आहेत. त्यामुळं रियलमी 16 5 जीचं बेसिक व्हर्जन लवकरच भारतात येण्याची शक्यता आहे. हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये चांगली स्पर्धा निर्माण करू शकतो.

हे वाचलंत का :

  1. लावा ब्लेझ डुओ 3 भारतात लवकरच होणार लॉंच : ड्युअल डिस्प्लेसह येणारा बजेट स्मार्टफोन
  2. Tecno Spark Go 3 भारतात ऑफलाइन कॉलिंग फीचरसह लॉंच, किंमत फक्त 8999
  3. शाओमीची रेडमी नोट 15 मालिका आंतरराष्ट्रीय बाजारात लाँच: टिकाऊपणा, दमदार बॅटरी आणि अपग्रेडेड कॅमेर्‍यावर विशेष भर

TAGGED:

REALME 16 5G
REALME UPCOMING FLAGSHIP SMARTPHONE
REALME 16
रियलमी
REALME 16 5G LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.