Realme 16 5G: 50MP Sony कॅमेरा, रिंग फ्लॅशसह 2 एप्रिलला होणार लाँच

रिअलमी 16 5G : 50MP सोनी कॅमेरा, रिअर सेल्फी मिरर, रिंग फ्लॅश आणि 7000mAh बॅटरीसह लॉंच होतोय. हा फोन स्लिम डिझाइनसह फोटोग्राफीसाठी परिपूर्ण स्मार्टफोन आहे.

Realme 16 5G
रिअलमी 16 5G (Realme)
Published : March 26, 2026 at 3:03 PM IST

मुंबई : रिअलमी कंपनी आपल्या 16 सीरीजचा विस्तार करत आहे. कंपनीनं 2 एप्रिल 2026 रोजी भारतात रिअलमी 16 5G स्मार्टफोन लाँच करण्याची घोषणा केलीय. हा फोन मुख्यतः मोबाइल फोटोग्राफी आणि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशनवर केंद्रित आहे. नवीन कॅमेरा हार्डवेअर आणि एआय-आधारित इमेजिंग सॉफ्टवेअर यांचा संगम करून हे डिव्हाइस वापरकर्त्यांना प्रोफेशनल स्तराची फोटोग्राफी करण्याची संधी देणार आहे. स्लिम डिझाइनसह 7000mAh च्या प्रचंड बॅटरीसह हा फोन लॉंच होईल.

कॅमेरा हार्डवेअर
रिअलमी 16 5G मध्ये दोन्ही बाजूला 50एमपी सोनी सेन्सर्स देण्यात आला आहेत. मागील मुख्य कॅमेरा आणि समोरचा सेल्फी कॅमेरा दोन्ही उच्च रिझोल्यूशन देतील. यामुळं फोटोंमध्ये स्पष्टता आणि डिटेल्स वाढतील. विशेष म्हणजे, फोनच्या मागील बाजूला रिअर सेल्फी मिरर (Rear Selfie Mirror) बसवण्यात आला आहे. यामुळं वापरकर्ते मागील 50एमपी मुख्य कॅमेरा वापरून उच्च दर्जाचे सेल्फी घेऊ शकतील. समोरच्या कॅमेर्याऐवजी मागील सेन्सर वापरल्यानं इमेज क्वालिटी लक्षणीय सुधारते. याशिवाय, रिंग फ्लॅश (Ring Flash) दिला आहे. कमी प्रकाशातही चांगले फोटो काढता येतील. हे वैशिष्ट्य विशेषतः पोर्ट्रेट आणि नाईट फोटोग्राफीसाठी उपयुक्त ठरेल.

डिझाइन
रिअलमीनं “स्लिमेस्ट एअर डिझाइन” म्हणून जाहिर केलेल्या या फोनची जाडी फक्त 8.1 मिलिमीटर आहे आणि वजन 183 ग्रॅम इतकंच आहे. 6.57 इंचाचा कॉम्पॅक्ट डिस्प्ले, अत्यंत पातळ बेझल्स आणि गोलाकार कडा यामुळं हातात आरामदायक वाटतो. “ग्लिमिंग विंग्स” (Gleaming Wings) डिझाइन ही या फोनची खास ओळख आहे. मल्टि-लेयर्ड ग्रेडियंट टेक्स्चरमुळं ब्लू-गोल्ड रंगात डायनॅमिक इफेक्ट दिसतो. उच्च प्रेसिजन पॅटर्निंगमुळं कॉन्ट्रास्ट आणि डेप्थ वाढतं. हा फोन एअर ब्लॅक आणि एअर व्हाइट, अशा दोन रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. मागील पॅनल स्किन-फ्रेंडली आणि अँटी-फिंगरप्रिंट आहे, ज्यामुळं प्रीमियम फील मिळतो.

बॅटरी आणि इंटरनल इंजिनिअरिंग
7000mAh ची मोठी बॅटरी असूनही फोन स्लिम ठेवण्यासाठी रिअलमीनं “एअरक्राफ्ट स्ट्रक्चर” (AirCraft Structure)विकसित केलं आहे. हाय-डेंसिटी कंपोनेंट लेआउट आणि आतील गॅप्स कमी करून बॅटरीसाठी जास्त जागा निर्माण केली. हाय एनर्जी-डेंसिटी ग्रेफाइट सेल्स आणि रिफाइंड स्टॅकिंगमुळं डिव्हाइस मजबूत आणि टिकाऊ झालं आहे.

एआय फीचर्स
LumaColor Imaging : विविध प्रकाशात नैसर्गिक स्किन टोन्स आणि कलर रेप्रोडक्शन राखते. “Say Hi” Gesture Control: हातानं विशिष्ट जेश्चर करताच कॅमेरा काउंटडाउन सुरू होतो. Vibe Master Mode: Lively, Festival आणि Ceremony असे तीन प्रीसेट्सद्वारे पोर्ट्रेट्सना वेगळं व्हिज्युअल स्टाइल देतं. AI Edit Genie: फोटोत केस, कपडे किंवा बॅकग्राउंड बदलण्यासाठी सोप्या कमांड्स वापरता येतात. AI Instant Clip: गॅलरीतील फोटो आणि व्हिडिओ आपोआप एडिट करून शेअर करण्यायोग्य क्लिप्स तयार करतो. हे सर्व फीचर्स डिजिटल फोटोग्राफी आणि सोशल मीडिया कंटेंट तयार करणाऱ्या युवकांसाठी उपयुक्त आहेत.

रिअलमी 16 5G फोन हार्डवेअर इनोव्हेशन आणि एआय सॉफ्टवेअर यांचा सुंदर मेळ साधतो. 50एमपी सोनी कॅमेरे, रिअर सेल्फी मिरर, रिंग फ्लॅश, 7000mAh बॅटरी आणि स्लिम एअर डिझाइन यामुळं हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये वेगळा ठरेल. 2 एप्रिलला होणाऱ्या लाँचनंतर फोनची किंमत आणि पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स जाहीर होतील. फोटोग्राफी प्रेमींसाठी हा एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

