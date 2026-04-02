Realme 16 5G : 7,000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह भारतातील पहिला ‘सेल्फी मिरर’ फोन लॉंच
Realme 16 5G भारतात लाँच झालाय. हा भारतातील पहिला ‘सेल्फी मिरर’ कॅमेरा फोन आहे.
Published : April 2, 2026 at 12:49 PM IST
मुंबई : रिअलमी कंपनीनं आपल्या 16 सीरीजचा विस्तार करत आज भारतात रिअलमी 16 5G स्मार्टफोन लाँच केला. हा फोन मुख्यतः युवा फोटोग्राफी प्रेमी आणि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्ससाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. स्लिम एअर डिझाइन, प्रचंड 7,000mAh बॅटरी, दोन्ही बाजूला 50MP सोनी सेन्सर्स आणि नाविन्यपूर्ण रिअर सेल्फी मिरर यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळं हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये वेगळा ठरतो. आज 2 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या लाँच इव्हेंटमध्ये कंपनीनं फोनची पूर्ण किंमत आणि स्पेसिफिकेशन्स जाहीर केले.
बिल्ड क्वालिटी : Realme 16 5Gला कंपनीनं “स्लिमेस्ट एअर डिझाइन” म्हणून जाहिर केलं आहे. फोनची जाडी फक्त 8.1 मिलिमीटर आणि वजन केवळ 183 ग्रॅम आहे. यामुळं फोन हातात धरताना अत्यंत आरामदायक आणि हलका वाटतो. 6.57 इंचाचा कॉम्पॅक्ट डिस्प्ले, अत्यंत पातळ बेझल्स आणि गोलाकार कडा यामुळं एका हातानं तो सहज वापरता येतो.
रंग पर्याय : “ग्लिमिंग विंग्स” डिझाइन ही फोनची खास ओळख आहे. मल्टि-लेयर्ड ग्रेडियंट टेक्स्चरमुळं ब्लू-गोल्ड रंगात डायनॅमिक इफेक्ट दिसतो. उच्च प्रेसिजन पॅटर्निंगमुळं कॉन्ट्रास्ट आणि डेप्थ वाढते. हा फोन एअर ब्लॅक आणि एअर व्हाइट या दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. मागील पॅनल स्किन-फ्रेंडली आणि अँटी-फिंगरप्रिंट आहे, ज्यामुळं प्रीमियम फील मिळतो.
डिझाइन : रिअलमीनं 7,000mAh ची प्रचंड बॅटरी यात दिली असूनही फोन स्लिम ठेवण्यासाठी “एअरक्राफ्ट स्ट्रक्चर” विकसित केलं आहे. हाय-डेंसिटी कंपोनेंट लेआउट आणि आतील गॅप्स कमी करून बॅटरीसाठी जास्त जागा निर्माण केली. हाय एनर्जी-डेंसिटी ग्रेफाइट सेल्स आणि रिफाइंड स्टॅकिंगमुळं डिव्हाइस मजबूत आणि टिकाऊ झालं आहे. 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह ही बॅटरी दीर्घकाळ टिकते.
50MP सोनी सेन्सर्स आणि रिअर सेल्फी मिरर कॅमेरा : फोटोग्राफी हा या फोनचा मुख्य फोकस आहे. Realme 16 5G मध्ये दोन्ही बाजूला 50MP सोनी सेन्सर्स देण्यात आले आहेत. मागील मुख्य कॅमेरा आणि समोरचा सेल्फी कॅमेरा दोन्ही उच्च रिझोल्यूशन आणि उत्कृष्ट डिटेल्स देतात. सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे मागील बाजूला बसवलेला रिअर सेल्फी मिरर. यामुळं वापरकर्ते मागील 50MP मुख्य कॅमेरा वापरून उच्च दर्जाचे सेल्फी घेऊ शकतात. समोरच्या कॅमेर्याऐवजी मुख्य सेन्सर वापरल्यानं इमेज क्वालिटी लक्षणीय सुधारते. याशिवाय, रिंग फ्लॅश दिला आहे, ज्यामुळं कमी प्रकाशातही चांगले, समान प्रकाशमान असलेले फोटो काढता येतात. हे वैशिष्ट्य पोर्ट्रेट आणि नाईट फोटोग्राफीसाठी विशेष उपयुक्त ठरेल.
- एआय-आधारित फीचर्स
Realme 16 5G केवळ हार्डवेअरवरच अवलंबून नाही, तर एआय सॉफ्टवेअरनंही समृद्ध आहे.
- LumaColor Imaging: विविध प्रकाश स्थितीमध्ये नैसर्गिक स्किन टोन्स आणि कलर रेप्रोडक्शन राखतं.
- Say Hi Gesture Control: हातानं विशिष्ट जेश्चर करताच कॅमेरा काउंटडाउन सुरू होतो.
- Vibe Master Mode: Lively, Festival आणि Ceremony अशा तीन प्रीसेट्सद्वारे पोर्ट्रेट्सना वेगळं व्हिज्युअल स्टाइल मिळतं.
- AI Edit Genie : फोटोत केस, कपडे किंवा बॅकग्राउंड बदलण्यासाठी सोप्या कमांड्स वापरता येतात.
- AI Instant Clip : गॅलरीतील फोटो आणि व्हिडिओ आपोआप एडिट करून शेअर करण्यायोग्य क्लिप्स तयार करतो.
हे सर्व फीचर्स डिजिटल फोटोग्राफी आणि सोशल मीडिया कंटेंट तयार करणाऱ्या युवकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत.
परफॉर्मन्स आणि इतर वैशिष्ट्ये:फोन MediaTek Dimensity 6400 Turbo प्रोसेसरवर चालतो, ज्यामुळं दैनंदिन कामे, मल्टीटास्किंग आणि हलके गेमिंग सहज हाताळता येतं. 8GB/12GB RAM आणि 128GB/256GB स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहेत. डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेटसह स्मूथ अनुभव देतो. Android 16 आधारित Realme UI 7.0 वर चालणारा हा फोन IP69 रेटिंगसह येतो.
किंमत आणि उपलब्धता : Realme 16 5G च्या 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडेलची किंमत 36,999 आहे. याच्या बेस मॉडेलची (8GB RAM + 128GB स्टोरेज) किंमत 31,999 असून, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडेलची किंमत 33,999 आहे. हा स्मार्टफोन 'Air Black' आणि 'Air White' या रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. सध्या Flipkart आणि Realme च्या ऑनलाइन स्टोअरद्वारे याची प्री-ऑर्डर करता येत आहे. Realme 16 5G ची देशातील विक्री 5 एप्रिलपासून सुरू होईल.
