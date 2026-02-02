रियलमी 16 5G भारतात लवकरच येणार: आकर्षक 'एअर डिझाइन' आणि दमदार बॅटरीसह मिड-रेंज स्मार्टफोन

ETV Bharat / technology

रियलमी 16 5G भारतात लवकरच लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. आकर्षक एअर डिझाइन, 7000 एमएएच बॅटरीसह हा किफायतशीर मिड-रेंज फोन तरुणांमध्ये लोकप्रिय होईल, अशी शक्यता आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 2, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
मुंबई : रियलमी आपल्या नंबर सीरिजमध्ये भारतात लवकरच एक नवीन स्मार्टफोन आणणार आहे. रियलमी 16 प्रो आणि रियलमी 16 प्रो+ हे मॉडेल्स या महिन्यात लाँच झाल्यानंतर आता स्टँडर्ड रियलमी 16 5G लवकरच भारतात लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. हा फोन आधीच व्हिएतनाममध्ये लाँच झाला असून, अलीकडेच भारतीय मानक ब्युरो (BIS) वर त्याची नोंदणी झाली आहे. ही नोंदणी पाहता भारतातील लाँच लवकरच होऊ शकते. किफायतशीर किंमतीत आकर्षक डिझाइन आणि चांगल्या वैशिष्ट्यांसह हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये लक्ष वेधून घेऊ शकतो.

BIS नोंदणी आणि लाँचची शक्यता
रियलमीच्या RMX5171 या मॉडेल नंबरचा स्मार्टफोन BIS वेबसाइटवर दिसला आहे. TechOutlook नं ही माहिती प्रथम दिलीय. BIS लिस्टिंगमध्ये फोनचं नाव नमूद नाही, पण हा मॉडेल नंबर यापूर्वीच गूगल प्ले कन्सोल लिस्टिंग आणि टिपस्टर्सच्या माहितीत रियलमी 16 5G शी जोडला आहे. त्यामुळं भारतात हाच फोन येण्याची शक्यता जवळपास निश्चित आहे. प्रो मॉडेल्सच्या तुलनेत हा फोन अधिक परवडणारा असेल.

'एअर डिझाइन'
रियलमी 16 चं सर्वात मोठं वैशिष्ट्ये म्हणजे त्याचं डिझाइन. रियलमीनं याला 'एअर डिझाइन' असं नाव दिलं आहे, जे आयफोनच्या स्लिम हॉरिझॉंटल कॅमेरा स्ट्रिपसारखं दिसतं. पण रियलमीनं यात स्वतःचा ट्विस्ट जोडला आहे. रियर कॅमेर्‍याजवळ एक छोटा सेल्फी मिरर! हा मिरर रियर कॅमेर्‍यानं सेल्फी काढताना फ्रेमिंग सोपं करतो. याशिवाय, ऑरोरा विंग तंत्रज्ञानामुळं फोनच्या मागील पॅनलवर निळा-जांभळा ग्रेडियंट इफेक्ट दिसतो, जो प्रकाशानुसार बदलतो. फोन दोन रंगांत येईल: एअर ब्लॅक आणि एअर व्हाइट.

डिस्प्ले आणि स्पेसिफिकेशन्स
रियलमी 16 मध्ये 6.57 इंचाचा फुल-एचडी+ AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्झ आणि पीक ब्राइटनेस खूपच जास्त आहे. मोठा फोन वापरणं अवघड वाटणाऱ्यांसाठी ही कॉम्पॅक्ट स्क्रीन आकर्षक ठरेल. फोन 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज, 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज आणि टॉप व्हेरिएंट 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज, अशा तीन व्हेरिएटमध्ये येईल.

कॅमेरा सेटअप
कॅमेर्‍याबाबत रियलमी 16 मध्ये रियरला 50 मेगापिक्सल सोनी IMX852 मुख्य सेन्सर आणि 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम सेन्सर आहे. पुढे मात्र 50 मेगापिक्सल सेल्फी कॅमेरा असेल. या किंमत सेगमेंटमध्ये इतका दमदार फ्रंट कॅमेरा खूपच दुर्मीळ आहे.

प्रोसेसर, बॅटरी आणि टिकाऊपणा
फोनमध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 टर्बो चिपसेट आहे. पेपरवर रियलमी 15 पेक्षा फारसा अपग्रेड दिसत नाही, त्यामुळं प्रत्यक्ष परफॉर्मन्स पाहावा लागेल. सर्वात मोठी ताकद म्हणजे 7,000 एमएएचची दमदार बॅटरी, जी 60 वॉट फास्ट चार्जिंग आणि वायर्ड रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट करतो. धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठीही विविध रेटिंग्स आहेत.

किंमत आणि बाजारातील स्थान
व्हिएतनाममधील स्पेसिफिकेशन्स भारतातही समान राहिल्यास रियलमी 16 स्टायलिश आणि संतुलित मिड-रेंज फोन ठरेल. डिझाइन, बॅटरी आणि सेल्फी कॅमेर्‍यामुळं हा फोन तरुणांमध्ये लोकप्रिय होईल, अशी शक्यता आहे.

