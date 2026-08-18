Razorpay Vulcan: पेमेंट्स क्षेत्रातील नवीन AI सुपरहिरो!
पेमेंटची विश्वासार्हता आणि फसवणूक ओळखण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी Razorpay नं NVIDIA आणि AWS च्या सहकार्यानं AI-आधारित 'Vulcan' लॉंच केलंय
Published : August 18, 2026 at 1:06 PM IST
मुंबई: फिनटेक क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी 'रेझरपे'नं (Razorpay) NVIDIA आणि AWS यांच्या सहकार्यानं 'रेझरपे वल्कन' (Razorpay Vulcan) हे AI-आधारित पेमेंट्स प्लॅटफॉर्म लॉंच केलंय. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे विशेषतः भारतीय पेमेंट्स क्षेत्रासाठी (लँडस्केपसाठी) तयार करण्यात आलं आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि त्यातील व्यवहार अधिक विश्वसनीय, सुरक्षित आणि अंदाज घेण्यायोग्य (predictable) बनवणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.
India built one of the world's most sophisticated payment systems.— Razorpay (@Razorpay) August 18, 2026
UPI, cards, netbanking, wallets, cash on delivery, hundreds of banks, all working together at a scale no other country has matched.
Today, we're giving it intelligence of its own.
Introducing Razorpay Vulcan,… pic.twitter.com/uSPB2wo3Kc
ट्रिलियन्स डेटा पॉइंट्सची ताकद: ट्रिलियन्स डेटा पॉइंट्सवर आधारित असलेल्या या प्लॅटफॉर्ममुळं पेमेंट यशस्वी होण्याचे प्रमाण (success rate) 10 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. यामुळं UPI व्यवहारांची दृश्यमानता (visibility) आणि कार्यक्षमता सुधारली आहे. 1.5 दशलक्ष ग्राहक आणि 51,000 हून अधिक व्यवसायांकडून मिळालेल्या माहितीच्या (insights) आधारे ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
थेट व्यवहारांमध्ये परिणाम: राउटिंग, फसवणूक शोधणे (fraud detection) आणि 'री-ट्राय' (पुन्हा प्रयत्न करण्याची) यंत्रणा यांसाठी थेट व्यवहारांवर या प्लॅटफॉर्मची कठोर चाचणी घेण्यात आली आहे. हा प्लॅटफॉर्म कोणत्याही चुकीच्या इशारे किंवा त्रुटींशिवाय (false alarms) पाचपट अधिक फसवणुकीचे किंवा वादग्रस्त व्यवहार यशस्वीपणे ओळखतं. यामुळं ग्राहकांची पसंती 40 टक्क्यांनी वाढली असून, अतिरिक्त 1 ते 2 लाख ग्राहकांसाठी व्यवहार प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.
हर्षिल माथूर यांनी सांगितलं की, रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि ग्राहकांचा डिजिटल पेमेंट्सवरील विश्वास वाढवणे हे याचं उद्दिष्ट आहे. NVIDIA आणि AWS यांनी भारताच्या प्रचंड मोठ्या स्तरावरील पेमेंट यंत्रणांची (payment engines) ही एक नवी व्याख्या असल्याचं म्हटलं आहे. हा प्लॅटफॉर्म शेकडो बँका आणि पेमेंट गेटवेना जोडून UPI, कार्ड्स आणि नेट बँकिंग यांसारख्या विविध माध्यमांवरून रिअल-टाइम मार्ग (routes) निवडतं. प्रमाणीकरण (authentication), फसवणूक शोधणे आणि कर्जपुरवठा (lending) यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही याची क्षमता विस्तारण्याची योजना आहे.
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