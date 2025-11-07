रेबॅन मेटा स्मार्ट ग्लासेस आता अॅमेझॉन, फ्लिपकार्टवर उपलब्ध: मेटाचं पहिलं स्मार्ट आयवेअर भारतात
रेबॅन मेटा स्मार्ट ग्लासेस (जन 1) 21 नोव्हेंबरपासून अॅमेझॉन, फ्लिपकार्टवर उपलब्ध होतील. मेटा एआय, 12 एमपी कॅमेरा, हँड्स-फ्री लाइव्ह स्ट्रीमिंग फीचर यात मिळताय.
Published : November 7, 2025 at 10:37 AM IST
नवी दिल्ली : मेटा कंपनीचा पहिला स्मार्ट ग्लासेस रेबॅन मेटा ग्लासेस (जन 1) (Ray Ban Meta Smart Glasses Gen 1 ) आता भारतात उपलब्ध होणार आहे. मे महिन्यात भारतात लॉंच झालेल्या या स्मार्ट आयवेअरला आता ई-कॉमर्सच्या दुनियेत एंट्री मिळणार असून, 21 नोव्हेंबरपासून अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि रिलायन्स डिजिटल वेबसाइटवर खरेदी करता येणार आहे. 6 नोव्हेंबर पासून ग्राहक या प्लॅटफॉर्मवर 'नोटिफाय मी' अलर्टसाठी साइन अप करू शकतात. मेटा आणि एसिलोरलक्सोटिका यांच्या सहकार्यानं विकसित या ग्लासेसनं स्मार्ट वेअरेबल्सच्या बाजारात क्रांती घडवली आहे.
Ray Ban Meta Smart Glasses Gen 1 किंमत
रेबॅन मेटा ग्लासेस जन 1 ची भारतातील किंमत 29,900 रुपयांपासून सुरू होते. आतापर्यंत या ग्लासेस फक्त रेबॅन इंडिया वेबसाइट आणि निवडक ऑप्टिकल-सनग्लास रिटेल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध होत्या. आता ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर येण्यामुळं लाखो ग्राहकांना त्या सहज मिळणार आहेत. मेटाच्या म्हणण्यानुसार, हा विस्तार भारतातील अधिकाधिक लोकांना या अॅडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजीचा अनुभव देण्यासाठी आहे. ग्राहकांना लवकरात लवकर खरेदी करता यावी यासाठी 'नोटिफाय मी' सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.
Ray Ban Meta Smart Glasses Gen 1 वैशिष्ट्य
या स्मार्ट ग्लासेसचं वैशिष्ट्य म्हणजे 12 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा, जो हँड्स-फ्री फोटो आणि व्हिडिओ कॅप्चर करतो. ओपन-ईअर स्पीकर्स आणि पाच मायक्रोफोनमुळं कॉल्स, व्हॉइस कमांड्स आणि एआय इंटरॅक्शन अतिशय स्पष्ट होतं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मेटा एआय इंटिग्रेशन'हॅलो मेटा' म्हणताच व्हॉइस-बेस्ड असिस्टंट सक्रिय होतो. यामुळं माहिती मागवणे, स्मार्ट फीचर्स वापरणे किंवा थेट लाइव्ह स्ट्रीमिंग करणं सोपं जातं. फेसबुक, इंस्टाग्रामवर डायरेक्ट स्ट्रीमिंगची सुविधा युवकांना आकर्षित करणार आहे.
व्हेरिएंट्स
डिझाइनच्या बाबतीत रेबॅन मेटा ग्लासेस क्लासिक रेबॅन स्टाइलमध्ये येतात. वेफरर, हेडलाइनर आणि इतर व्हेरिएंट्स उपलब्ध आहेत. या ग्लासेस प्रीमियम सनग्लासेससारख्या दिसतात, पण त्यांच्या आत स्नॅपड्रॅगन एआर1 जन 1 प्लॅटफॉर्म आहे. हे ग्लासेस एका चार्जमध्ये 4 तासांपर्यंत बॅटरी लाइफ देतात. मेटा व्यू अॅपशी कनेक्ट होऊन फोटो-व्हिडिओ मॅनेजमेंट करणं सोपं होतं. कनेक्टिव्हिटीमध्ये ब्लूटूथ 5.2 आणि वाय-फाय 6 चा समावेश आहे.
स्मार्ट ग्लासेसचा ट्रेंड वाढला
भारतात स्मार्ट ग्लासेसचा ट्रेंड वाढत असताना मेटाची ही एंट्री गेम-चेंजर ठरणार आहे. पूर्वी फक्त प्रीमियम स्टोअर्समध्ये मर्यादित असलेल्या या ग्लासेस आता ऑनलाइन ऑफर्स, ईएमआय आणि डिस्काउंट्ससह मिळणार. मेटा एआयमुळं डेली लाइफमध्ये मदत मिळेल. या लॉंचमुळं रेबॅन मेटा ग्लासेस भारतीय युवक, टेक एंथुझियास्ट आणि फॅशनप्रेमींमध्ये लोकप्रिय होणार आहेत. किंमत आणि फीचर्स पाहता हा एक परफेक्ट वेअरेबल आहे. अधिक माहितीसाठी अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट किंवा रिलायन्स डिजिटलला भेट द्या.
