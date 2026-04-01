रेयबॅन मेटा ऑप्टिक्स स्टाइल्स : प्रिस्क्रिप्शन वापरकर्त्यांसाठी नवीन AI स्मार्ट ग्लासेस लॉंच
मेटानं प्रिस्क्रिप्शन वापरकर्त्यांसाठी रेय बॅन मेटा ऑप्टिक्स स्टाइल्स (जन 2) AI-स्मार्ट ग्लासेस लाँच केले. हे AI-स्मार्ट ग्लासेस 499 डॉलरमध्ये उपलब्ध असतील.
Published : April 1, 2026 at 12:51 PM IST
मुंबई : मेटानं मंगळवारी आपल्या AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लासेसची श्रेणी विस्तारित केली असून, रेय-बॅन मेटा ऑप्टिक्स स्टाइल्स लाँच केले आहेत. हे कंपनीचे पहिले ऑप्टिकल-फर्स्ट डिझाइन असून, प्रिस्क्रिप्शन चष्मा घालणाऱ्यांसाठी विशेषतः तयार करण्यात आले आहेत. एसिलॉरलक्झोटिका सोबतच्या दीर्घकालीन भागीदारीतून विकसित केलेले हे नवीन ग्लासेस, पूर्वीच्या रेय-बॅन मेटा, ओकली मेटा आणि मेटा रेय-बॅन डिस्प्ले मॉडेल्सनंतर आले आहेत.
किंमत आणि उपलब्धता : नवीन लाइनअपमध्ये रेय-बॅन मेटा ब्लेझर ऑप्टिक्स (जन 2) आणि रेय-बॅन मेटा स्क्रायबर ऑप्टिक्स (जन 2) यांचा समावेश आहे. दोन्हींची किंमत 499 डॉलर (सुमारे 41,500 रुपये) आहे. अमेरिकेत 31 मार्चपासून प्री-ऑर्डर सुरू झाली असून, 14 एप्रिलपासून विक्री सुरू होईल. हे रेय-बॅन स्टोर्स, रेय-बॅन.कॉम आणि लेंसक्राफ्टर्स, सनग्लास हट सारख्या एसिलॉरलक्झोटिका आउटलेट्समध्ये उपलब्ध होतील. हे ग्लासेस यूके, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, युरोप आणि यूएईसह अनेक जागतिक बाजारपेठांमध्ये विकले जातील. ब्राझील, मेक्सिको आणि भारतासारख्या देशांमध्ये यावर्षी नंतर याचा विस्तार अपेक्षित आहे. भारतात सध्या जन 2 मॉडेल्स उपलब्ध असून, नवीन ऑप्टिक्स स्टाइल्ससाठी प्रतीक्षा करावी लागेल.
वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स : हे ग्लासेस आराम आणि कस्टमायझेशनवर केंद्रित आहेत. स्लिमर डिझाइन, बदलता येणारे नाकपॅड्स, ओव्हरएक्स्टेंशन हिंग्ज (अतिरिक्त 10 डिग्री रोटेशन) आणि अॅडजस्टेबल टेम्पल टिप्स यामुळं व्यक्तिनिष्ठ फिट मिळते. ब्लेझर आणि स्क्रायबर दोन्ही फ्रेम्स सिंगल-व्हिजन, प्रोग्रेसिव्ह आणि ट्रान्झिशन्स लेन्सेसना सपोर्ट करतात, ज्यामुळं इनडोअर-आउटडोअर बदल सहज शक्य होतो.
12 मेगापिक्सेल कॅमेरा : यात 12 मेगापिक्सेल कॅमेरा असून, 3के रिझोल्यूशनमध्ये फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड करता येतात. सहा मायक्रोफोन्समुळं ऑडिओ रेकॉर्डिंग आणि कॉल्स स्पष्ट होतात. स्पॉटिफाय, अमेझॉन म्युझिकवर संगीत ऐकता येतं, कॉल्स घेता येतात आणि मेटा एआयशी व्हॉइस कमांडनं संवाद साधता येतो. नवीन डेडिकेटेड अॅक्शन बटण एआय, कंटेंट कॅप्चर आणि शॉर्टकट्ससाठी सोयीचं आहे.
नवीन मेटा एआय वैशिष्ट्ये : मेटा एआय क्षमता वाढवत आहे. आगामी अपडेट्समध्ये न्यूट्रिशन ट्रॅकिंग (जेवण फोटो/व्हॉइसने लॉग करणे), हैंड्स-फ्री व्हॉट्सअॅप समरी, न्यूरल हैंडरायटिंग (बोटानं लिहिणे) आणि डिस्प्ले रेकॉर्डिंग यांचा समावेश आहे. पादचारी नेव्हिगेशनही अमेरिकन शहरांमध्ये विस्तारित होत आहे.
