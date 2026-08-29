रामोजी ॲनिमेशन एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2026 : उन्नीकृष्णन व्ही आणि एन्टँगल्ड स्टुडिओ यांनी पटकावला पहिलावहिला सन्मान
'रामोजी ॲनिमेशन एक्सलन्स अवॉर्ड्स'चा उद्देश उदयोन्मुख प्रतिभेला प्रोत्साहन देणं आणि भारतीय ॲनिमेशनचं भविष्य घडवणाऱ्या स्वतंत्र निर्मात्यांच्या योगदानाचा गौरव करणं हा आहे.
Published : August 29, 2026 at 7:07 PM IST
मुंबई : 'रामोजी ॲनिमेशन एक्सलन्स अवॉर्ड्स' (RAEA) अधिकृतपणे सुरू करण्यात आलेत. यातील पहिला 'यंग ॲनिमेटर ऑफ द इयर 2026' (Young Animator of the Year 2026) हा पुरस्कार तरुण ॲनिमेटर उन्नीकृष्णन व्ही. यांना प्रदान करण्यात आला, तर 'एन्टँगलड स्टुडिओ'ला (Entangled Studio) 'बेस्ट इंडी स्टुडिओ ऑफ द इयर 2026' (Best Indie Studio of the Year 2026) म्हणून गौरवण्यात आलं.
हा पुरस्कार सोहळा शुक्रवारी मुंबईतील नेस्को एक्झिबिशन सेंटर येथे पार पडला. ॲनिमेशन क्षेत्रातील उत्कृष्टता आणि नाविन्यपूर्णतेला समर्पित असलेल्या या कार्यक्रमात देशातील सर्वोत्तम निर्माते, स्टुडिओ, विद्यार्थी आणि क्षेत्रातील दिग्गज एकत्र आले होते.
'ईनाडू टेलिव्हिजन प्रायव्हेट लिमिटेड'चे संचालक पूर्णा सुजय चेरुकुरी यांनी विजेत्यांना पुरस्कार प्रदान केले. पुरस्कार समितीने दिलेल्या निवेदनानुसार, संपूर्ण उद्योगातील असाधारण सर्जनशीलता, नाविन्य आणि कलात्मक कामगिरीचा गौरव करणे हा RAEA सुरू करण्यामागचा उद्देश आहे.
"मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज रामोजी राव यांच्या दूरदर्शी वारशातून प्रेरणा घेऊन, हे पुरस्कार उदयोन्मुख प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्याचा आणि भारतीय ॲनिमेशनचे भविष्य घडवणाऱ्या स्वतंत्र निर्मात्यांच्या योगदानाचा गौरव करण्याचा प्रयत्न करतात," असं निवेदनात म्हटलं आहे.
आयोजकांनी या उपक्रमाचं वर्णन "भारताच्या वाढत्या ॲनिमेशन परिसंस्थेतील (ecosystem) उत्कृष्टतेची दखल घेण्याच्या दिशेनं टाकलेलं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल" असं केलं आहे.
मुंबईतील नेस्को एक्झिबिशन सेंटर येथे आयोजित 'आठव्या ॲनिमेशन अँड मोअर (AM) समिट' आणि 'ANN अवॉर्ड्स 2026' चा भाग म्हणून हे पुरस्कार आयोजित करणाऱ्या 'ॲनिमेशनएक्सप्रेस'ने (AnimationXpress) 'रामोजी ॲनिमेशन एक्सलन्स अवॉर्ड्स'चा उल्लेख "अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार" असा केला. 'ईटीव्ही बाल भारत' (ETV Bal Bharat) हे 'AM समिट' आणि 'ANN अवॉर्ड्स 2026' साठी 'इंडस्ट्री पार्टनर प्रायोजक' म्हणून सहभागी झाले होते.
"गेल्या काही वर्षांत, 'ANN अवॉर्ड्स'ने ॲनिमेशन, व्हीएफएक्स (VFX), गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सआर (XR) उद्योगांमधील उत्कृष्टतेचा गौरव केला आहे आणि सर्जनशील क्षेत्राला आकार देणाऱ्या असाधारण प्रतिभेला, नाविन्यपूर्णतेला मान्यता दिली आहे," असं 'ॲनिमेशनएक्सप्रेस'नं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
दिवंगत 'रामोजी राव गारू' यांच्या असाधारण वारशातून प्रेरणा घेऊन सुरू करण्यात आलेल्या 'रामोजी ॲनिमेशन एक्सलन्स अवॉर्ड्स'मुळे या कार्यक्रमाचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला आहे, असंही यात नमूद करण्यात आलं. रामोजी राव गारू यांच्या दूरदृष्टीनं कथाकथनाची पद्धत बदलली आणि जगातील सर्वात प्रतिष्ठित मीडिया, मनोरंजन परिसंस्थांपैकी एक परिसंस्था निर्माण केली.
"भारतातील ॲनिमेशन क्षेत्रातील सर्वात प्रभावशालींपैकी एक असलेल्या व्यक्तीच्या अग्रगण्य वृत्तीचा गौरव करणाऱ्या 'अर्णब चौधरी अवॉर्ड्स'सोबतच, 'रामोजी ॲनिमेशन एक्सलन्स अवॉर्ड्स'ची भर पडल्यामुळे, उद्योगातील दिग्गज आणि सर्जनशील प्रतिभेची पुढची पिढी या दोघांचाही गौरव करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेला अधिक बळकटी मिळाली आहे," असंही त्यांनी पुढे नमूद केलं. प्रत्येक विजेत्याला 1,00,000 रुपयांचे रोख पारितोषिक, 'रामोजी ॲनिमेशन एक्सलन्स अवॉर्ड्स'ची विशेष ट्रॉफी, 'ईटीव्ही बाल भारत'चा खास डिझाइन केलेला स्कार्फ आणि ब्रोच, तसंच विजेत्यासह त्यांच्यासोबतच्या एका व्यक्तीसाठी 'रामोजी फिल्म सिटी'च्या सहलीचं मोफत तिकीट देण्यात आलं.
भारतात ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (AVGC-XR) या क्षेत्रांची प्रगती वेगाने होत असताना, 'रामोजी ॲनिमेशन एक्सलन्स अवॉर्ड्स'सारखे उपक्रम नवीन प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, स्वतंत्र निर्मात्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि ॲनिमेशन व डिजिटल कथाकथनाचे उदयोन्मुख जागतिक केंद्र म्हणून भारताचे स्थान बळकट करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे.
'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स'ची सुरुवात ही, रामोजी समूहाने पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवसेवा, कला आणि संस्कृती, युथ आयकॉन (तरुण आदर्श), विज्ञान आणि तंत्रज्ञान व महिला कर्तृत्ववान व्यक्ती (Women Achiever) अशा सात विविध श्रेणींमध्ये 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स' जाहीर केल्यानंतर एका वर्षाने करण्यात आली आहे.
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