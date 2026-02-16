ETV Bharat / technology

कदमापूर शाळेत AI ची जादू: वर्गात अवतरले जंगली प्राणी, पक्षी, साप, ग्रह-तारे!

बुलडाणा जिल्ह्यातील कदमापूर शाळेत शिक्षक राजेश कोगदे यांनी AI चा (AI education ) वापर करून पारंपरिक अध्यापनाला त्रिमितीय, रोचक स्वरूप दिलंय.

प्रातिनिधिक छायाचित्र (Etv Bharat MH Desk)
बुलडाणा : खामगाव तालुक्यातील कदमापूर येथील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेत शिक्षण क्षेत्रात एक मौलिक बदल घडत आहे. येथील शिक्षक राजेश कोगदे यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारंपरिक अध्यापन पद्धतीला आधुनिक, रोचक आणि प्रभावी स्वरूप दिलंय. हा उपक्रम केवळ विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेला जिवंत करत नाही, तर संपूर्ण शिक्षकवर्गासाठी प्रेरणास्थान ठरत आहे. ग्रामीण भागातील सरकारी शाळेतही तंत्रज्ञानाच्या योग्य वापरानं उत्कृष्ट शिक्षण शक्य आहे, हे या प्रयोगानं सिद्ध केलंय.

शिक्षक राजेश कोगदे, शिक्षणाधिकारी विकास पाटील आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया (ETV BHARAT Reporter)

AI च्या साहाय्यानं वर्गात जिवंत होतायत अवघड विषय
राजेश कोगदे (Rajesh Kogde) यांचा हा उपक्रम ‘केवळ पुस्तकी शिक्षण नसून, प्रत्यक्ष अनुभव तत्वावर’ आधारित आहे. पारंपरिक पद्धतीत जंगली प्राणी, पक्षी, साप, ग्रह-तारे, भूगोलातील विविध प्रदेश किंवा विज्ञानातील प्रयोग हे फक्त चित्रे किंवा वर्णनांपुरतेच मर्यादित राहतात. मात्र कोगदे यांनी AI च्या विविध साधनांचा वापर करून हे सर्व विषय वर्गात त्रिमितीय (3D) स्वरूपात (3D visualization teaching method) साकार केले आहेत.

त्रिमितीय व्हिज्युअलायझेशनचा समावेश
AI मुळं आता विद्यार्थ्यांना वाघाच्या डरकाळीचा आवाज, हत्तीच्या हालचाली, सापाच्या सरपटण्याची पद्धत किंवा पक्ष्यांच्या उड्डाणाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येतो. सौरमंडळातील ग्रहांच्या भ्रमणाचा वेग, पृथ्वीची स्वतःभोवती आणि सूर्याभोवती फिरण्याची प्रक्रिया आभासी पद्धतीनं दाखवली जाते. प्रयोगशाळेत धोकादायक किंवा अशक्य असणारे रासायनिक प्रयोगही AI च्या मदतीनं सुरक्षितपणे अनुभवता येतात. यात व्हॉइस क्लोनिंग, चित्र अ‍ॅनिमेशन, संवादात्मक डिजिटल टूल्स आणि त्रिमितीय व्हिज्युअलायझेशन यांचा समावेश आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर खोल परिणाम
या उपक्रमामुळं विद्यार्थ्यांचे ज्ञानग्रहण केवळ तात्पुरतं न राहता खोलवर रुजतं. विषयांची उत्सुकता वाढते, शब्दांचे उच्चार सुधारतात, भाषा कौशल्य आणि संवाद क्षमता बळकट होते. ‘निपुण महाराष्ट्र’ कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांना हा प्रयोग पूरक ठरत आहे. ग्रामीण भागातील मुले, ज्यांना शहरातील सुसज्ज शाळांचे अनुभव सहसा मिळत नाहीत, त्यांना आता जागतिक दर्जाचं तंत्रज्ञान वर्गातच उपलब्ध होत आहे. परिणामी, अभ्यासाची गोडी वाढली असून, विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वासही उंचावला आहे.

शिक्षणाधिकाऱ्यांचं कौतुक आणि इतरांना आवाहन
जिल्हा शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांनी राजेश कोगदे यांच्या या उपक्रमाला ‘प्रेरणादायी आणि आदर्शवत’ म्हटलं आहे. त्यांनी जिल्ह्यातील इतर शिक्षकांना असेच नाविन्यपूर्ण प्रयोग राबवण्याचे आवाहन केलं आहे. कोगदे स्वतः सांगतात, “ज्या गोष्टी प्रत्यक्ष दाखवणे शक्य नाही, त्या AI च्या आभासी माध्यमातून दाखवता येतात. यामुळं अभ्यास अधिक प्रभावी होतो. इतर शिक्षकांनीही हा प्रयोग करावा, जेणेकरून सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावेल.”

सरकारी शाळांच्या दर्जासाठी एक आशादायक पाऊल
सरकारी शाळांचा दर्जा घसरला, अशी नेहमीची टीका असते. मात्र कदमापूरसारख्या ग्रामीण शाळेतील हा प्रयोग दाखवतो की, संसाधनांची कमतरता असली तरी सर्जनशीलता आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यास उत्कृष्ट परिणाम मिळवता येतात. राजेश कोगदे यांसारखे समर्पित शिक्षक आजही ग्रामीण भागात दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी झटत आहेत. हा उपक्रम महाराष्ट्रातील इतर शाळांसाठी आदर्श ठरू शकतो आणि शिक्षण क्षेत्रात खरी क्रांती घडवू शकतो.

