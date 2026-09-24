स्नॅपड्रॅगन समिट 2026 मध्ये Snapdragon Sound Elite Gen 2 सादर
क्वालकॉमनं स्नॅपड्रॅगन समिट 2026 मध्ये स्नॅपड्रॅगन साउंड एलिट जेन 2 सादर केलाय. हा प्लॅटफॉर्म ऑडिओ वेअरेबल्ससाठी एआय (AI) क्षमता वाढवतो.
Published : September 24, 2026 at 3:47 PM IST
मुंबई: क्वालकॉमनं गुरुवारी स्नॅपड्रॅगन समिट 2026 मध्ये स्नॅपड्रॅगन साउंड एलिट जेन 2 प्लॅटफॉर्मचं अनावरण केलं. ही नवीन चिप ऑडिओ वेअरेबल्ससाठी ऑन-डिव्हाइस इंटेलिजन्सला चालना देण्यासाठी डिझाइन केली आहे. क्वालकॉमच्या मते, या प्लॅटफॉर्ममध्ये स्नॅपड्रॅगन साउंड टेक्नॉलॉजी, ऑन-डिव्हाइस एआय, मायक्रो-पॉवर वाय-फाय 6ई आणि क्लाउड-कनेक्टेड इंटेलिजन्स यांचा समावेश आहे. हे इअरबड्स, हेडफोन्स, ओपन-इअर ऑडिओ उत्पादने, ऑडिओ ग्लासेस आणि कॅमेरा-सक्षम इअरबड्स यांसारख्या विविध उपकरणांना सपोर्ट करतं.
दुप्पट एआय क्षमता: एका ब्लॉग पोस्टमध्ये, क्वालकॉमनं म्हटलं आहे की स्नॅपड्रॅगन साउंड एलिट जेन 2 हे प्रीमियम ऑडिओ आणि व्हॉइस क्षमतांना ऑन-डिव्हाइस इंटेलिजन्स आणि कनेक्टिव्हिटीसह एकत्रित करणारं पहिलं प्लॅटफॉर्म आहे. हे रिअल-टाइम भाषांतर, संदर्भानुसार सहाय्य, वैयक्तिकृत श्रवण आणि ऑडिओ, व्हिजन, एआय (AI) यांना एकत्रित करणारे बहुविध संवाद यांसारखे वापरकर्ता अनुभव सक्षम करते. यात मागील जनरेशन 1 च्या तुलनेत दुप्पट एआय (AI) क्षमता आहेत. वीज वापर 40 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे आणि आकार 30 टक्क्यांनी लहान आहे. एआय (AI) क्षमता कंपनीच्या ऑडिओ तंत्रज्ञानासह एकत्रित केल्या आहेत. हे प्लॅटफॉर्म aptX Lossless आणि Qualcomm Expander ला सपोर्ट करतं. यात Qualcomm ANC, cVc तंत्रज्ञान आणि एक प्रगत मल्टी-मायक्रोफोन कॉन्फिगरेशन समाविष्ट आहे.
स्नॅपड्रॅगन ऑडिओ सेन्स: क्वालकॉम ‘स्नॅपड्रॅगन ऑडिओ सेन्स सोल्युशन’ सादर करत आहे, जे वेअरेबल उपकरणांना सभोवतालचे आवाज अधिक चांगल्या प्रकारे कॅप्चर करण्यास मदत करण्यासाठी मायक्रोफोनला अल्गोरिदमसह जोडतं. मायक्रो-पॉवर वाय-फाय 6ई (Micro-power Wi-Fi 6E) हे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे; कंपनीच्या ‘साउंड ॲप्स अँड एजंट्स’ तंत्रज्ञानाद्वारे समर्थित, ही कनेक्टिव्हिटी एआय (AI) सहाय्यक, सेवा आणि सामग्रीसाठी थेट क्लाउड ॲक्सेस सक्षम करते. संदर्भ डिझाइनद्वारे वेगवान: स्नॅपड्रॅगन साउंड एलिट जेन 2 हे इअरबड्स, हेडफोन्स, ओपन-इअर आणि हायब्रीड ऑडिओ उत्पादनं, कॅमेरा-सक्षम इअरबड्स आणि ऑडिओ ग्लासेससाठी डिझाइन केलेलं आहे.
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