Qualcomm Snapdragon C processor : बजेट लॅपटॉपमध्ये मिळणार स्मार्टफोनसारखी बॅटरी
बजेट लॅपटॉपमध्ये बॅटरीची समस्या सोडवण्यासाठी क्वालकॉमनं Snapdragon C प्रोसेसर लॉंच केला. ही ARM-आधारित चिप दीर्घकाळ बॅटरी आणि AI फीचर्स देईल.
Published : May 30, 2026 at 3:38 PM IST
हैदराबाद: सध्या बजेट लॅपटॉप खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची सर्वात मोठी तक्रार म्हणजे बॅटरीची कमतरता. कमी किमतीच्या लॅपटॉपमध्ये दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी मिळणे दुर्मीळ आहे. क्वालकॉमनं या गरजेला लक्षात घेत Snapdragon C प्लॅटफॉर्म लॉंच केला आहे, जो विशेषतः एंट्री-लेव्हल लॅपटॉपसाठी तयार करण्यात आला आहे.
Work, study, stream, repeat on a single charge. Our Snapdragon C Platform is delivering a massive upgrade to entry-tier laptops - get responsive everyday performance, incredible battery life and AI capabilities all in cool, quiet designs. So you can stay productive wherever the… pic.twitter.com/De3FGljJXJ— Snapdragon (@Snapdragon) May 28, 2026
Snapdragon C प्रोसेसर : स्मार्टफोनसारखी पॉवर एफिशियन्सी आणि AI फीचर्स बजेट सेगमेंटमध्ये आणणारा Snapdragon C Intel आणि AMD ला टक्कर देणार आहे. क्वालकॉमनं Snapdragon C हा नवीन एंट्री-टियर प्रोसेसर सादर केला आहे. हा प्रोसेसर सुमारे 300 डॉलर (भारतीय रुपयांमध्ये सुमारे 25,000 रुपये) पासून सुरू होणाऱ्या लॅपटॉपसाठी डिझाइन केला गेला आहे. भारतीय बाजारात हा 40,000 ते 50,000 रुपयांच्या बजेट लॅपटॉप सेगमेंटमध्ये Intel Core 3, AMD Ryzen 3 आणि Ryzen 5 च्या विरुद्ध स्पर्धा करेल.
ऑफिस वर्क आणि स्ट्रीमिंगसाठी छान : हा प्रोसेसर दैनंदिन कामांसाठी उत्तम आहे. वेब ब्राउझिंग, ऑनलाइन क्लासेस, व्हिडिओ कॉल्स, ऑफिस वर्क आणि स्ट्रीमिंगसाठी हा चांगला आहे. क्वालकॉमचा दावा आहे की, ARM आर्किटेक्चरमुळं यात स्मार्टफोनसारखी पॉवर एफिशियन्सी मिळेल. त्यामुळं लॅपटॉप थंड आणि शांत राहील आणि बॅटरी लांब काळ टिकेल.
स्वस्त लॅपटॉपमध्येही AI फीचर्स : या प्रोसेसरमध्ये इंटिग्रेटेड NPU (न्यूरल प्रोसेसिंग युनिट) देण्यात आलं आहे. याचा फायदा म्हणजे स्वस्त लॅपटॉपमध्येही AI फीचर्स उपलब्ध होतील, जसं की उत्तम नॉइज कॅन्सलेशन, स्मार्ट व्हिडिओ इफेक्ट्स आणि इतर ऑन-डिव्हाइस AI टूल्स.
बॅटरी लाइफ : Snapdragon C ची सर्वात मोठी ताकद बॅटरी लाइफ असेल. Windows बजेट लॅपटॉपमध्ये बैटरी ही नेहमीच कमकुवत बाब राहिली आहे. ARM आधारित असल्यानं Intel आणि AMD पेक्षा याची एनर्जी एफिशियन्सी जास्त असेल. MacBook सारखी बॅटरी लाइफ हवी असणाऱ्या पण Windows इकोसिस्टम सोडू न इच्छिणाऱ्या यूजर्ससाठी हा उत्तम पर्याय ठरेल. क्रोमबुक वापरकर्त्यांनाही पूर्ण Windows अॅप्स सपोर्ट मिळाल्यानं तो आवडेल.
क्वालकॉमनं Acer, HP आणि Lenovo सारख्या मोठ्या OEM पार्टनर्सशी करार केला आहे. यावर्षी अखेरपर्यंत या ब्रँड्सचे Snapdragon C लॅपटॉप बाजारात येतील. सध्या स्पेसिफिकेशन्स आणि परफॉर्मन्स डेटा अद्याप पूर्णपणे उपलब्ध नसला तरी, याची बाजारातील स्वीकृती पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
