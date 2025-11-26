ETV Bharat / technology

नवीन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 लॉंच : परवडणाऱ्या फ्लॅगशिप्ससाठी नवीन ‘फ्लॅगशिप किलर’

क्वालकॉमनं नवीन स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 चिपसेट लॉंच केलीय. ही 3एनएम प्रोसेसवर बनलेली चिपसेट परवडणाऱ्या किंमतीतील प्रीमियम फोन्ससाठी खास आहे.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
नवीन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 (Qualcomm)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 5:17 PM IST

1 Min Read
मुंबई : क्वालकॉमनं आपल्या 8 सिरीज लाइनअपमध्ये नवीन स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 चिपसेट (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5) लॉंच केलीय. हा चिपसेट स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 पेक्षा थोडा कमी क्लॉक स्पीडचा असला, तरी तो मागील वर्षीच्या स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 पेक्षा खूपच शक्तिशाली आहे. क्वालकॉमच्या मते, सीपीयू परफॉर्मन्समध्ये 36%, जीपीयूमध्ये 11%, तर एआय वर्कलोडमध्ये तब्बल 46% सुधारणा झाली आहे. एकूण एनर्जी एफिशियन्सी 13%नं वाढली आहे.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
या चिपसेटमध्ये क्वालकॉमचे नवीन Oryon CPU आर्किटेक्चर वापरलं आहे. 2 प्राइम कोअर 3.8 गीगाहर्ट्झ आणि 6 परफॉर्मन्स कोअर 3.32 गीगाहर्ट्झ स्पीड आहे. ग्राफिक्ससाठी Adreno 840 GPU आहे, ज्यात Frame Motion Engine 3.0 सपोर्ट आहे; पण Adreno High-Performance Memory मात्र नाही. कनेक्टिव्हिटीसाठी Snapdragon X80 5जी मॉडेम आहे, ज्याची डाउनलोड स्पीड 10 जीबीपीएस आणि अपलोड स्पीड 3.5 जीबीपीएसपर्यंत आहे. Wi-Fi 7, Bluetooth 6 आणि अल्ट्रा वाइडबँडही मिळते.

जनरेटिव्ह एआय टास्क सपोर्ट
कॅमेरा क्षमतेत ट्रिपल 20-बिट Spectra AI ISP आहे. यात Night Vision 3.0 (60 एफपीएसवर लो-लाइट व्हिडीओ), रिअल-टाइम टोन कंट्रोल आणि HDR ऑडिओ रेकॉर्डिंगचा समावेश आहे. फोन 320 मेगापिक्सेल सिंगल कॅमेरा, 4के 120 एफपीएस रेकॉर्डिंग आणि 8के 60 एफपीएस प्लेबॅक सपोर्ट करू शकतो. स्टोरेजसाठी UFS 4.0 सपोर्ट आहे (एलिट मॉडेलमध्ये UFS 4.1 आहे). एआयसाठी Hexagon NPU मध्ये 46% वेग वाढला असून, ऑन-डिव्हाइस मल्टिमोडल जनरेटिव्ह एआय टास्क सपोर्ट करते. Sensing Hub फोन उचलल्यावर किंवा हालचाल ओळखून असिस्टंट सक्रिय करू शकतं.

OnePlus 15R (Snapdragon 8 Gen 5 येणार)
हा चिपसेट सर्वप्रथम वनप्लसच्या आगामी OnePlus Ace 15R (भारतात OnePlus 15R) मध्ये दिसणार आहे. यानंतर iQOO, Vivo, Motorola आणि इतर ब्रँड्सचे फोनही लवकरच या चिपसेटसह येणार आहेत. एकूणच, स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 हा परवडणाऱ्या किंमतीत जवळपास एलिट-लेव्हल परफॉर्मन्स देणारा चिपसेट ठरणार असल्यानं 2026 च्या सुरुवातीचे मिड-रेंज आणि अफोर्डेबल फ्लॅगशिप फोन लॉंच होणार आहेत.

