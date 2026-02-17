भारत एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाचं प्रदर्शन
क्वालकॉमनं भारत एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये मानवाकृती रोबोटसह प्रगत रोबोटिक्स तंत्रज्ञान प्रदर्शित केलंय, जे भौतिक एआयला वेग देईल.
Published : February 17, 2026 at 3:13 PM IST
नवी दिल्ली : क्वालकॉमनं मंगळवारी राष्ट्रीय राजधानीतील भारत मंडपम येथे आयोजित भारत एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये रोबोटिक्स तंत्रज्ञाचं प्रदर्शन केलं. यात मानवाकृती (ह्यूमनॉइड) रोबोट प्रणालींचा (Qualcomm showcases robot technology ) समावेश आहे. कंपनीच्या रोबोट्स आणि ऑटोमोटिव्हसाठीच्या मार्केटिंग लीड श्रेष्ठा जैन यांनी सांगितलं की, क्वालकॉमची रोबोटिक्स प्रणाली घरगुती रोबोटांपासून ते औद्योगिक स्वायत्त मोबाईल रोबोट्स (एएमआर) आणि पूर्ण आकाराच्या मानवाकृती रोबोटांपर्यंत विविध वातावरणात भौतिक एआयची जलद अंमलबजावणी करण्यासाठी डिझाइन केली आहे.
#WATCH | Delhi: Qualcomm showcases robotics technologies, including humanoid systems, during the #IndiaAIImpactSummit2026 underway at Bharat Mandapam. pic.twitter.com/WVBtL1aWpQ— ANI (@ANI) February 17, 2026
क्वालकॉमचा रोबोटिक्स सूट
श्रेष्ठा जैन यांनी एएनआयला सांगितलं की, क्वालकॉम रोबोटिक्स सिस्टम अंतर्गत हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर आणि कंपाउंड एआयचं एकीकरण असलेली संपूर्ण रोबोटिक्स तंत्रज्ञान प्रदर्शित (Qualcomm robotics technology ) करत आहे. “ही प्रणाली घरगुती रोबोटांपासून औद्योगिक स्वायत्त मोबाईल रोबोट्स आणि पूर्ण आकाराच्या मानवाकृती रोबोटांपर्यंत विविध क्षेत्रात भौतिक एआयची जलद अंमलबजावणी करण्यासाठी तयार केली आहे. आम्ही प्रथमच प्रीमियम-टियर रोबोटिक्समध्ये प्रवेश करत आहोत आणि पूर्ण आकाराच्या मानवाकृती रोबोट्स तसंच प्रगत एएमआरसाठी क्वालकॉम ड्रॅगनविंग आयक्यू-10 हा आमचा पहिला रोबोटिक्स प्रोसेसर प्रदर्शित करत आहोत,” असं त्या म्हणाल्या.
क्वालकॉमच्या रोबोटिक्समध्ये आर्किटेक्चर शक्तिशाली हेटरोजिनियस एज कम्प्युटिंग, मिक्स्ड-क्रिटिकलिटी सिस्टम्स, सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म, मशीन लर्निंग ऑपरेशन्स आणि एआय डेटा फ्लायव्हील यांचा समावेश आहे. ही एंड-टू-एंड मॉड्यूलर पद्धत रोबोटांना सहज अनुकूल होण्यास, पाहण्यास, ऐकण्यास आणि वास्तविक जगातील कार्ये करण्यास सक्षम करते. ही प्रणाली विविध फॉर्म फॅक्टर्समध्ये स्केल करण्यासाठी ऑप्टिमाइझ्ड आहे.“ही प्रणाली उच्च ऑटोमेशनची मागणी असलेल्या वातावरणात रोबोटिक्सची अंमलबजावणी जलद करण्यासाठी डिझाइन केली आहे,” असं जैन यांनी स्पष्ट केलं.
भारत एआय इम्पॅक्ट समिट
भारत एआय इम्पॅक्ट समिट ही पाच दिवसांची परिषद आहे. ही परिषद तीन मूलभूत स्तंभांवर लोक, ग्रह आणि प्रगतीवर आधारित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल भारत मंडपम येथे भारत एआय इम्पॅक्ट एक्स्पो 2026 चं उद्घाटन केलं. त्यांनी जोर दिला की, भारताचा एआयमधील प्रगती केवळ देशासाठीच नव्हे तर जागतिक प्रगतीसाठीही परिवर्तनकारी उपाय घडवेल. या समिटमध्ये 20 पेक्षा जास्त राष्ट्रप्रमुख, 60 मंत्री आणि 500 जागतिक एआय तत्रज्ञ सहभागी होत आहेत. ग्लोबल साऊथमध्ये आयोजित होणारी ही पहिलीच जागतिक एआय परिषद आहे.
