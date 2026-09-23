क्वालकॉम Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 आणि Elite Gen 6 चिप्स लॉंच..
क्वालकॉमनं Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 आणि Elite Gen 6 चिप्स लॉंच केल्या आहेत. या चिप्स आगामी प्रीमियम अँड्रॉइड फ्लॅगशिप फोन्ससाठी फायदेशीर आहेत.
Published : September 23, 2026 at 12:09 PM IST
मुंबई: क्वालकॉमनं अधिकृतपणे फ्लॅगशिप मोबाइल चिपसेट्स Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 आणि Snapdragon 8 Elite Gen 6 लॉंच केले आहेत. हे चिपसेट्स आगामी वर्षात प्रीमियम अँड्रॉइड स्मार्टफोन्सना पॉवर देणार आहेत. Motorola Signature 27, OnePlus 16 आणि iQOO 16 सारख्या प्रमुख फ्लॅगशिप मॉडेल्समध्ये यांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. हाय-एंड अँड्रॉइड फोन्सच्या चाहत्यांसाठी ही एक महत्त्वपूर्ण घोषणा आहे.
Two platforms. One bold vision for the future of mobile.— Snapdragon India (@Snapdragon_IN) September 23, 2026
Unveiled at #SnapdragonSummit, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 and Snapdragon 8 Elite Gen 6 are powered by the world's first mobile CPU to reach 5GHz, built for the age of agentic AI. pic.twitter.com/YipiEUmM9e
Elite Gen 6 आणि Extreme Gen 6 मधील फरक: Snapdragon 8 Elite Gen 6 ही चीप प्रीमियम अँड्रॉइड फोन्ससाठी क्वालकॉमचा नवीन फ्लॅगशिप प्लॅटफॉर्म आहे. ही प्रामुख्यानं हाय-स्पीड कामगिरी, सुधारित गेमिंग आणि ऑन-डिव्हाइस AI वर लक्ष केंद्रित करते. याचा वेग 5.0GHz पर्यंत पोहोचू शकतो. नवीन Hexagon NPU थेट डिव्हाइसवरच व्यापक AI प्रक्रिया हाताळते, ज्यामध्ये वापरकर्त्याचा संदर्भ समजून घेणे आणि वापराच्या पद्धतींनुसार जुळवून घेणे यांचा समावेश आहे. याच्या वरच्या श्रेणीत Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 आहे, ज्याला क्वालकॉम या पिढीतील सर्वात शक्तिशाली मोबाइल प्लॅटफॉर्म म्हणून सादर करत आहे. यात मानक 8 Elite Gen 6 ची सर्व वैशिष्ट्ये कायम ठेवण्यात आली आहेत, तसंच जलद AI प्रक्रिया, मोठा 'शेअर्ड मेमरी पूल' आणि अधिक प्रगत गेमिंग क्षमतांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात एक महत्त्वाची भर म्हणजे 'Adreno Neural Fusion', हे वैशिष्ट्ये गेम्समधील 'फ्रेम जनरेशन' आणि प्रतिमेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी AI चा वापर करतं.
Two platforms. One bold vision for the future of mobile.— Snapdragon (@Snapdragon) September 22, 2026
Unveiled at #SnapdragonSummit, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 and Snapdragon 8 Elite Gen 6 are powered by the world's first mobile CPU to reach 5GHz, built for the age of agentic AI. pic.twitter.com/XvAv1mm5mb
कनेक्टिव्हिटीमधील सुधारणा: दोन्ही चिपसेट्समध्ये गेमिंग, कॅमेरा क्षमता आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मुख्य फरक या क्षमतांच्या कमाल मर्यादेमध्ये आहे. मानक Gen 6 बहुतेक प्रीमियम वापरकर्त्यांच्या गरजा पूर्ण करेल, तर Extreme Gen 6 हे हाय-एंड फ्लॅगशिप्स आणि सर्वोच्च दर्जाच्या कामगिरीची मागणी करणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन केलं आहे.
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ची अंतर्गत वैशिष्ट्ये: अधिकृत माहितीनुसार, या चिपमध्ये 2 'प्राइम कोअर्स' (prime cores) आणि 6 'परफॉर्मन्स कोअर्स' (performance cores) आहेत. प्राइम कोअर्स 5.0GHz पर्यंतचा वेग गाठू शकतात, तर परफॉर्मन्स कोअर्स 4.0GHz पर्यंत काम करतात. सहा 'परफॉर्मन्स कोअर्स'ची (performance cores) तपशीलवार वैशिष्ट्ये अद्याप जाहीर केलेली नाहीत, त्यामुळं संपूर्ण CPU कॉन्फिगरेशन उपलब्ध नाही. मुख्य 'हेक्सागॉन NPU' (Hexagon NPU) मध्ये एका नवीन 'एलिमेंट ॲक्सिलरेटर'चा (Element Accelerator) समावेश आहे, जो 32K पर्यंतच्या 'लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडोज'ना (long context windows) सपोर्ट करतो. क्वालकॉमच्या म्हणण्यानुसार, हा चिपसेट 200 अब्ज पॅरामीटर्सपर्यंतच्या AI मॉडेल्सना सपोर्ट करू शकतो. मागील आवृत्तीच्या तुलनेत यात 50% अधिक 'शेअर्ड मेमरी' (shared memory) मिळते. या चिपसेटबद्दलची बरीच माहिती विशेषतः त्याची नेमकी CPU आर्किटेक्चर आणि काही हार्डवेअर वैशिष्ट्ये अद्याप समोर यायची बाकी आहे.
- Snapdragon 8 Elite Gen 6 वैशिष्ट्ये :
Artificial Intelligence
- Reengineered Qualcomm Hexagon NPU
- Low-power personal context on Qualcomm Sensing Hub
CPU
- Custom-built Qualcomm® Oryon™ CPU
- 2 prime cores up to 5Ghz
- Qualcomm® Adreno™ GPU
GPU
- Qualcomm Game Quick Touch 3.0
Camera
- Elite Color Engine
- Motion Intelligence
5G
- Qualcomm X105 5G Modem RF-System
- Peak download speeds up to 14.8Gbps
Wi-Fi
- Qualcomm FastConnect 8800 Mobile Connectivity System
- Peak download speeds up to 11.6Gbps
स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट एक्सट्रीम जेन 6 स्पर्धा : Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपला थेट ॲपलच्या A20 Pro आणि मीडियाटेकच्या Dimensity 9600 Pro कडून थेट स्पर्धेचा सामना करावा लागेल. हे तिन्ही चिपसेट्स फ्लॅगशिप स्मार्टफोन मार्केटमधील 'हाय-एंड' (उच्च-श्रेणी) विभागात स्थान मिळवणार आहेत. पारंपारिकपणे, CPU कामगिरीमध्ये ॲपल आघाडीवर असते, तर मीडियाटेक GPU-केंद्रित कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करतं. क्वालकॉम आपल्या नवीन Adreno GPU आर्किटेक्चर, न्यूरल फ्यूजन (Neural Fusion) तंत्रज्ञान आणि नवीन AI हार्डवेअरद्वारे या दोन्ही क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. नवीन GPU वैशिष्ट्यांमुळं फ्रेम जनरेशन, अपस्केलिंग आणि रे-ट्रेसिंग (ray tracing) यांसारख्या क्षेत्रांत क्वालकॉमला आघाडी मिळू शकतं; तथापि, ॲपलच्या A20 Pro सोबतची स्पष्ट तुलना प्रत्यक्ष वापराच्या चाचण्यांनंतरच (real-world testing) समोर येईल. ग्राफिक्स आणि गेमिंगच्या बाबतीत, अँड्रॉइड क्षेत्रात मीडियाटेकचा Dimensity 9600 Pro एक तगडा स्पर्धक ठरणार आहे.
- Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 वैशिष्ट्ये :
Artificial Intelligence
- Reengineered Qualcomm Hexagon NPU
- Low-power personal context on Qualcomm Sensing Hub
CPU
- Custom-built Qualcomm® Oryon™ CPU
- 2 prime cores up to 5Ghz
GPU
- Qualcomm® Adreno™ GPU with matrix cores
- Adreno Neural Fusion
Camera
- Elite Color Engine
- APV
5G
- Qualcomm X105 5G Modem RF-System
- Peak download speeds up to 14.8Gbps
Wi-Fi
- Qualcomm FastConnect 8800 Mobile Connectivity System
- Peak download speeds up to 11.6Gbps
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