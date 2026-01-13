ETV Bharat / technology

पंजाबी गायक काका यांचं महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘फ्रेंडो’ अ‍ॅप लाँच

पंजाबी गायक काका (रविंदर सिंग) यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी एक विशेष मोबाईल ॲप लाँच केलं. या ॲपचे नाव फ्रेंडो असून ते सध्या अँड्रॉइड यूजर्ससाठी उपलब्ध आहे.

Frendo app
‘फ्रेंडो’ अ‍ॅप (Google Play Store)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : प्रसिद्ध पंजाबी गायक काका यांनी भारतातील महिलांच्या सुरक्षेच्या वाढत्या चिंतेला लक्षात घेऊन ‘फ्रेंडो’ नावाचं नवं मोबाइल अ‍ॅप लाँच केलं. हे अ‍ॅप महिलांना आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळवून देण्यासाठी तयार करण्यात आलं आहे. सध्या हे अ‍ॅप फक्त अँड्रॉइड यूजर्ससाठी उपलब्ध असून, ते टेस्टिंग टप्प्यात आहे. काका यांनी हे अ‍ॅप सामाजिक जबाबदारीचा भाग म्हणून सादर केलं असून, महिलांना सक्षम करण्यासाठी आणि तात्काळ संरक्षण देण्यासाठी त्यात अनेक वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत.

फ्रेंडो अ‍ॅप
काका यांनी इन्स्टाग्रामवर या उपक्रमाची घोषणा करताना सांगितलं की, हे अ‍ॅप त्यांच्या संगीत कारकिर्दीपेक्षा वेगळं आहे आणि ते पूर्णपणे महिलांच्या सुरक्षेसाठी समर्पित आहे. ‘लिबास’ आणि ‘टेम्पररी प्यार’ सारख्या हिट गाण्यांसाठी ओळखले जाणारे काका यांनी लोकांना हे अ‍ॅप डाउनलोड करून आणि त्याचा प्रसार करून सुरक्षित समाज घडवण्यासाठी योगदान देण्याचं आवाहन केलं आहे.

फ्रेंडो अ‍ॅपची मुख्य वैशिष्ट्ये
फ्रेंडो अ‍ॅपमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक प्रभावी यंत्रणा आहेत. यात सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे समर्पित SOS बटन. हे बटन दाबताच त्वरित अलर्ट पाठवला जातो. अ‍ॅप रिअल-टाइम लोकेशन ट्रॅकिंग सुविधा देतं, ज्यामुळं यूजरचं स्थान विश्वासू संपर्कांना किंवा अधिकाऱ्यांना शेअर करता येतं. काही परिस्थितीत हातानं ऑपरेट करणं शक्य नसतं, त्या वेळेसाठी शेक डिटेक्शन (फोन हलवणे) किंवा व्हॉइस कमांड्स सारखे पर्यायी ट्रिगर्स उपलब्ध आहेत. यामुळं धोक्याच्या वेळी झटपट मदत मिळू शकते. आपत्कालीन प्रतिसादाबरोबरच अ‍ॅपमध्ये स्वसंरक्षण प्रशिक्षण ट्यूटोरियल्स आणि कायदेशीर हक्कांची माहिती असलेली रिसोर्स लायब्ररी आहे. तसंच कम्युनिटी फोरमद्वारे यूजर्स एकमेकांना सपोर्ट देऊ शकतात, अनुभव शेअर करू शकतात आणि सल्ला घेऊ शकतात. सध्या हे अ‍ॅप फ्री डाउनलोडसाठी उपलब्ध असून, ते अँड्रॉइड प्लॅटफॉर्मवरच आहे. लवकरच ते iOS यूजर्ससाठी अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअरवर येण्याची शक्यता आहे.

महिलांच्या सुरक्षेसाठी सामाजिक जबाबदारी
भारतात महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांमुळं सुरक्षेच्या उपाययोजनांची गरज अधोरेखित झाली आहे. काका यांचा हा उपक्रम याच पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरतो आहे. ते म्हणतात की, हे अ‍ॅप महिलांना आणि मुलींना आपत्कालीन परिस्थितीत जलद मदत मिळवून देण्यासाठी डिझाइन केलं आहे. त्यात कम्युनिटी सपोर्ट आणि जवळपासच्या यूजर्सना अलर्ट पाठवण्याची सुविधा आहे, ज्यामुळं त्वरित मदत मिळू शकते.

अशा उपक्रमांची गरज
काका यांनी आपल्या चाहत्यांना आणि सर्वांना हे अ‍ॅप डाउनलोड करण्याचं आणि त्याचा वापर करून सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याचं आवाहन केलं आहे. हा उपक्रम केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर नसून, समाजातील जागरूकता वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. फ्रेंडो अ‍ॅपच्या माध्यमातून काका यांनी संगीत क्षेत्राबाहेरही आपली सामाजिक बांधिलकी दाखवली आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि सुरक्षेसाठी अशा उपक्रमांची गरज आजच्या काळात अधिक आहे.

हे वाचलंत का :

  1. रिपब्लिक डे 2026 सेल : आयफोन 17 मालिका आणि वनप्लस स्मार्टफोनवर मोठ्या सवलती
  2. नवीन टाटा पंच फेसलिफ्ट 5.59 लाख रुपयांना भारतात लॉंच: वैशिष्ट्ये, स्पेसिफिकेशन्स आणि रंग पर्याय
  3. अ‍ॅपल आणि गुगल यांच्यात मोठी भागीदारी : जेमिनी एआयने सिरि मजबूत होणार

TAGGED:

PUNJABI SINGER KAKA
FRENDO APP
पंजाबी गायक काका
फ्रेंडो
WOMEN SAFETY APP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.