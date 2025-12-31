जास्त नफ्याचं आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी 98 लाख केले रुपये लंपास
पुण्यात खासगी कर्मचाऱ्याची जास्त नफ्याचं आमिष दाखवून सायबर ठगांनी 98 लाख रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक (Cyber scam) केली.
Published : December 31, 2025 at 4:05 PM IST
पुणे: एका खासगी कंपनीत नोकरी करणाऱ्या 56 वर्षीय व्यक्तीला ऑनलाइन फसवणुकीत अडकवून सायबर चोरट्यांनी (Cyber thieves) तब्बल 98 लाख रुपयाना चुना लावलाय. यासाठी त्यांनी व्हॉट्सअॅप ग्रुप आणि खोट्या अॅपचा वापर केला. जास्त पैसे कमावण्याचे आमिष दाखवून त्यांनी पीडित व्यक्तीला आपल्या जाळ्यात ओढलंय. याबाबत पीडित व्यक्तीनं पोलिसांकडे तक्रार केली आहे.
व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये कसं अडकवलं?
सप्टेंबर महिन्यात पीडितला एका अनोळखी व्यक्तीनं एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये जोडलं. या ग्रुपचे नाव एखाद्या मोठ्या कंपनीसारखे होतं, म्हणून सुरुवातीला पीडितला शंका आली नाही. ग्रुपमध्ये लोक आपापले अनुभव सांगत होते की, "आम्ही शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवले आणि खूप नफा ( online investment scam) कमावला." कोणी टिप्स देत होते, कोणी यशाच्या गोष्टी सांगत होते. हे पाहून पीडितचा विश्वास बसला.त्यामुळं त्यांनीही पैसे गुंतवण्याचा निर्णय घेतला.
पैसे कसे गुंतवले?
नंतर ग्रुपमधील लोकांनी पीडितशी वैयक्तिक बोलणे सुरू केलं. त्यांनी सांगितलं की, पैसे गुंतवा आणि जास्त कमाई करा. त्यासाठी एक खास अॅप डाउनलोड करायला लावलं. हे अॅप पूर्णपणे खोटं होतं. सप्टेंबर ते नोव्हेंबरपर्यंत पीडितनं थोडे थोडे करून 98 लाख रुपये वेगवेगळ्या बँक खात्यात पाठवले. त्यावेळी अॅपमध्ये त्याच्या पैशांवर खूप नफा होत असल्याचं त्यांना भामट्यांनी सांगितलं. हे पाहून पीडितानं आणखी आणखी पैसे त्यात गुंतवले.
फसवणूक कधी कळली?
जेव्हा पीडितनं आपले पैसे परत काढायचा प्रयत्न केला, तेव्हा समस्या सुरू झाली. त्याला आपलेच पैसे काढता येत नव्हते. मग चोरट्यांनी सांगितलं, "टॅक्स भरावा लागेल, प्रोसेसिंग फी द्यावी लागेल." पीडितनं हे पैसे देण्यास नकार दिला. त्यानंतर ग्रुपच गायब झाला आणि चोरट्यांचा संपर्क तुटला. तेव्हा पीडितला समजलं की, आपली फसवणूक झाली आहे. त्यांनी लगेच सायबर पोलिसांकडं तक्रार दाखल केली.
पोलीस काय म्हणतात?
पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे. पोलिसांनी सांगितलं, असे प्रकार खूप वाढले आहेत.लोकांना नागरिकांनी व्हॉट्सअॅप किंवा टेलिग्रामवरून येणाऱ्या "जास्त पैसे कमवा" च्या ऑफरकडे लक्ष देऊ नये. फक्त अधिकृत आणि विश्वासू अॅप्सचा वापर करा. गुंतवणूक करण्यापूर्वी नीट माहिती पडताळून पाहवी, असं आवाहन पुणे पोलिसांनी केलंय.
