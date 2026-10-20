दसरा-विजयादशमीनिमित्त वाहन खरेदीत मोठी वाढ; 10 हजारांहून अधिक नवीन वाहनांची विक्री
विजयादशमीच्या (दसरा) शुभमुहूर्तावर पुण्यात वाहनांच्या खरेदीत मोठी वाढ दिसून आली. वस्तू आणि सेवा करात (GST) केलेल्या कपातीमुळं वाहनांच्या किमती कमी झाल्या आहेत.
Published : October 20, 2026 at 5:14 PM IST
पुणे: विजयादशमी किंवा दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर पुण्यात वाहनांच्या खरेदीसाठी ग्राहकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. हिंदू पंचांगानुसार, हा दिवस वर्षातील 'साडेतीन मुहूर्तांपैकी' एक अत्यंत शुभ मुहूर्त मानला जातो. त्यामुळं नवीन वाहनं, सोनं-चांदी आणि घरगुती वस्तूंच्या खरेदीसाठी हा दिवस अत्यंत अनुकूल मानला जातो. आज पुण्यातील विविध वाहन शोरूम्समध्ये ग्राहकांची मोठी वर्दळ होती आणि शहरात 10 हजारांहून अधिक नवीन वाहनांची खरेदी झाली. यामध्ये दुचाकी वाहने खरेदी करण्याकडं नागरिकांचा विशेष कल दिसून आला.
GST कपातीमुळं किमतीत घट: केंद्र सरकारनं वस्तू आणि सेवा करात (GST) कपात केल्यामुळं वाहनांच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली आहे. यामुळं अनेक ग्राहकांना नवीन वाहन खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळालं आहे. पुण्यातील एका नामांकित शोरूमच्या मालकानं सांगितलं की, विशेषतः दुचाकींच्या विक्रीत 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं, "GST मधील कपातीमुळं ग्राहकांना आर्थिक फायदा झाला आहे. दसऱ्यासारख्या शुभ दिवशी खरेदी करण्याची इच्छा आणि कमी झालेल्या किमती, या दोन्ही गोष्टींमुळं विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे."
दुचाकी वाहनांना पसंती: शहरातील नागरिकांमध्ये दुचाकी वाहनांची मागणी सर्वाधिक आहे. दैनंदिन प्रवासासाठी सोयीस्कर, इंधनाची बचत करणारी आणि तुलनेनं कमी किमतीची असल्यानं लोक स्कूटर आणि मोटारसायकलला प्राधान्य देत आहेत. त्याचबरोबर, नागरिकांचा कल पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांकडेही (EVs) वाढत आहे. या दसऱ्याच्या निमित्तानं पुण्यात एकूण 1,638 इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी करण्यात आली. या आकड्यामध्ये 1,182 इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि 382 इलेक्ट्रिक कारचा समावेश आहे. सरकारी सवलती, कमी चालन खर्च (running costs) यांमुळं तरुण पिढी इलेक्ट्रिक वाहनांकडे विशेष आकर्षित होत आहे.
शोरूमध्ये गर्दी: पुण्यातील प्रमुख वाहन शोरूममध्ये सकाळपासूनच ग्राहकांची मोठी गर्दी दिसून आली. अनेक ग्राहक या शुभ मुहूर्तावर आपल्या वाहनांचा ताबा घेण्यासाठी (डिलीव्हरी घेण्यासाठी) पोहोचले होते. एका ग्राहकानं सांगितलं, "दसरा हा विजयाचा दिवस आहे; नवीन वाहन खरेदी करणे, हे एका नवीन सुरुवातीचं प्रतीक आहे. आम्ही आजच खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, कारण जीएसटीमधील कपातीमुळं आम्हाला आमच्या बजेटमध्ये बसणारे वाहन खरेदी करण सोपं झालं." अनेक शोरूममध्ये वित्तपुरवठा (फायनान्स) प्रक्रियाही जलद गतीनं पूर्ण करण्यात आली. विक्रेत्यांनी विविध ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस आणि मोफत ॲक्सेसरीज देऊन ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा देखील प्रयत्न केला आहे.
दसरा खरेदीची परंपरा: दसऱ्याचा सण केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर आर्थिक उलाढाल वाढवणारा सण म्हणूनही महत्त्वाचा आहे. या काळात सोनं, चांदी आणि वाहनं खरेदी करण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. यंदा जीएसटीमधील कपात आणि सणाचा शुभ मुहूर्त या दोन्ही गोष्टींमुळं बाजारपेठेतील उत्साहात दुप्पट वाढ झाली. पुण्यासारख्या विस्तारणाऱ्या शहरात इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती लोकप्रियतेमुळं विक्रेत्यांना अपेक्षा आहे की, हा उत्साह दिवाळीपर्यंत कायम राहील.
बाजारपेठेचा कल: या दसऱ्याला मिळालेला प्रतिसाद वाहन उद्योगासाठी एक सकारात्मक संकेत आहे. दुचाकी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात मोठी वाढ दिसून आली असून, आगामी महिन्यांतही ही मागणी कायम राहण्याची शक्यता आहे. या शुभ मुहूर्ताचा लाभ घेत नवीन वाहनं खरेदी करून नागरिकांनी आपल्या दसऱ्याच्या उत्सवाचा आनंद अधिक द्विगुणित केला आहे.
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