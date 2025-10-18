ETV Bharat / technology

पुण्यातील सायबरसुरक्षा तज्ज्ञाला व्हॉट्सॲप ट्रेडिंग घोटाळ्यात 73 लाखांचा फटका

ऑनलाइन गुंतवणूक घोटाळ्यात पुण्यातील एका सायबरसुरक्षा तज्ज्ञाची 73.69 लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आलीय. याबाबत पोलिसात तक्रार दाखल झाली आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 18, 2025 at 4:52 PM IST

हैदराबाद : पुण्यातील एका सायबरसुरक्षा तज्ज्ञाची ऑनलाइन गुंतवणूक घोटाळ्यात 73.69 लाख रुपयांचे मोठं नुकसान झालं. ऑनलाइन सुरक्षेचे ज्ञान असूनही, या तज्ज्ञानं अनेक शहरांतील बँक खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित केले. या प्रकारामुळं भारतात वाढत्या बनावट ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म घोटाळ्यांची संख्या पुन्हा एकादा वाढत असल्याचं दिसून येत आहे. घोटाळेबाज उच्च परताव्याच्या आमिषानं लोकांना आकर्षित करून त्यांची मोठी फसवणूक करताय. या घटनेनं सायबर गुन्हेगारीविरुद्ध सतर्कतेची गरज पुन्हा अधोरेखित केली आहे.

घोटाळ्याची सुरुवात
ऑगस्ट महिन्यात या प्रकरणाला सुरुवात झाली, जेव्हा पुण्यातील या सायबरसुरक्षा तज्ज्ञाला आंतरराष्ट्रीय क्रमांकावरून एक व्हॉट्सॲप संदेश प्राप्त झाला. संदेशातील लिंकवर क्लिक केल्यानं त्याला 100 हून अधिक सदस्य असलेल्या ग्रुप चॅटमध्ये सामील करून घेण्यात आलं. या ग्रुपमध्ये स्टॉक-ट्रेडिंग ॲपमधून कथित नफ्याचे स्क्रीनशॉट शेअर केले जात होते. ग्रुप चालकानं त्याला नोंदणी फॉर्म भरण्यास आणि ॲपवर लॉग इन करण्यास सांगितलं, तसंच विशेष ट्रेडिंग मार्गदर्शन मिळेल असं आश्वासन दिलं.

सायबरक्राइम पोलिसांकडं तक्रार
8 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर या कालावधीत, या व्यक्तीनं चेन्नई, भद्रक, फेरोजपूर, उल्हासनगर, पिंपरी-चिंचवड आणि गुरुग्राम येथील विविध खात्यांमध्ये 55 वेळा एकूण 73.69 लाख रुपये हस्तांतरित केले. जेव्हा त्यानं आपल्या खात्यात दिसणारी 2.33 कोटी रुपयांची शिल्लक काढण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा घोटाळेबाजांनी पैसे काढण्यापूर्वी 10% कर भरण्याची मागणी केली. यानंतरच त्याला आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात आलं आणि त्यानं पुणे सायबरक्राइम पोलिसांकडं तक्रार दाखल केली.

प्रशासनाचे इशारे
तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, असे घोटाळे सहसा व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्रामवरील वैध गुंतवणूक समुदायासारखे दिसतात. घोटाळेबाज स्वतःला SEBI-नोंदणीकृत सल्लागार किंवा परदेशी गुंतवणूकदार म्हणून लोकांना विश्वासात घेतात. त्यानंतर ते वापरकर्त्यांना खऱ्या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्सची नक्कल करणारी ॲप्स डाउनलोड करण्यास सांगतात. नंतर आपण पैसे काढण्याचा प्रयत्न केल्यास ॲप्स गायब होतात. SEBI आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांनी वारंवार इशारे देऊनही, असे घोटाळे प्रशिक्षित व्यावसायिकांनाही प्रभावित करत आहेत.

अशा घोटाळ्यांपासून बचाव कसा करावा?
प्रशासनानं नागरिकांना गुंतवणूक साईटची पडताळणी करण्याचा, अनावश्यक आर्थिक ऑफर्स टाळण्याचा आणि अज्ञात खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित न करण्याचा सल्ला दिला आहे. याशिवाय, डिव्हाइसची सुरक्षा अद्ययावत ठेवणे, मजबूत पासवर्ड आणि टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन वापरणे, बँक खात्यांमधील असामान्य हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि नवीनतम ऑनलाइन घोटाळ्यांबद्दल माहिती ठेवणे या अतिरिक्त खबरदारीच्या उपायांचा यात समावेश आहे.

हा घोटाळा सायबरसुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही सायबर गुन्हेगारांचे बळी कसे पडू शकतात याचं उदाहरण आहे. सतर्कता आणि जागरूकता यामुळं अशा फसवणुकीपासून संरक्षण मिळू शकतं. नागरिकांनी सावध राहून आणि योग्य तपासणी करूनच गुंतवणूक करावी, जेणेकरून आर्थिक नुकसान टाळता येईल.

