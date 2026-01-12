PSLV C62 EOS N1 Mission : डीआरडीओचा पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह, ईओएस-एन1, प्रक्षेपित
PSLV C62 EOS N1 Mission : इस्रोनं श्रीहरीकोटावरून डीआरडीओचा ईओएस-एन1 उपग्रह प्रक्षेपित केला. ही पीएसएलव्ही-सी62 मोहीम संरक्षण इमेजिंग आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागामुळं ऐतिहासिक आहे.
Published : January 12, 2026 at 10:19 AM IST
हैदराबाद : भारतीय अवकाश संशोधन संस्थानं (इस्रो) आज सकाळी 10:17 वाजता सतीश धवन अवकाश केंद्र, श्रीहरीकोटावरून पीएसएलव्ही-सी62/ ईओएस-एन1 मोहीमेचं प्रक्षेपण (PSLV C62 EOS N1 Mission ) केलंय. ही मोहीम इस्रोच्या सर्वांत विश्वासार्ह आणि यशस्वी प्रक्षेपण वाहन पीएसएलव्हीच्या 64व्या उड्डाणाद्वारे झालीय. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेडद्वारे चालवली जाणारी ही मोहीम पृथ्वी निरीक्षण (NSIL) उपग्रहाच्या बांधणी आणि प्रक्षेपणासाठीची नववी समर्पित व्यावसायिक मोहीम आहे. मुख्य पेलोड ईओएस-एन1 आणि अन्वेशा उपग्रहासह, रॉकेट भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय 15 सहप्रवासी उपग्रहही अवकाशात सोडेल. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) द्वारा विकसित केलेला अन्वेशा उपग्रह अत्याधुनिक इमेजिंग क्षमता प्रदान करेल, ज्यामुळं भारताला शत्रूच्या स्थानांचा अचूक नकाशा तयार करण्यास मदत होईल. यात प्रथमच, हैदराबादस्थित भारतीय खाजगी कंपनी, ध्रुवा स्पेस, मोहिमेसाठी सात उपग्रहाचं योगदान देत आहे.
Launch Day for PSLV-C62 / EOS-N1 Mission.— ISRO (@isro) January 12, 2026
🔴 Live coverage from 09:45 IST
🚀 Liftoff at 10:18:30 IST
Livestream link: https://t.co/fMiIFTUGpf
For more information Visit:https://t.co/3ijojDaYB2
#PSLVC62 #EOSN1 #ISRO #NSIL
मोहिमेची पार्श्वभूमी आणि महत्त्व
इस्रोच्या पीएसएलव्ही रॉकेटनं (ISRO ) आतापर्यंत अनेक यशस्वी मोहिमा पूर्ण केल्या आहेत, ज्यामुळं ते भारताच्या अवकाश कार्यक्रमाचा आधारस्तंभ बनलं आहे. पीएसएलव्ही-सी62 ही मोहीम व्यावसायिक दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण आहे, कारण ती न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेडद्वारे चालवली जात आहे. ही कंपनी इस्रोच्या व्यावसायिक शाखा म्हणून कार्य करते आणि अवकाश तंत्रज्ञानाच्या व्यावसायिक वापराला प्रोत्साहन देते. ईओएस-एन1 (EOSN1 ) उपग्रह, ज्याला अन्वेशा म्हणूनही ओळखलं जातं, डीआरडीओच्या संरक्षण गरजांसाठी विशेषतः डिझाइन केलेलं आहे. हा उपग्रह उच्च-रिझोल्यूशन इमेजिंग सिस्टमसह सुसज्ज आहे, ज्यामुळं सीमा क्षेत्रातील हालचाली, शत्रूच्या तैनाती आणि इतर सामरिक माहिती अचूकपणे मिळवता येईल. अशा उपग्रहांमुळं भारताची संरक्षण क्षमता वाढते आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक प्रभावी होतो. या मोहिमेत मुख्य पेलोड व्यतिरिक्त 15 सह-प्रवासी उपग्रह आहेत, ज्यात भारतीय स्टार्टअप्स आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा समावेश आहे. हे उपग्रह विविध क्षेत्रांसाठी आहेत, जसं की कृषी निरीक्षण, पर्यावरण अभ्यास, आणि व्यावसायिक इमेजिंग. अशा सह-प्रवासी मोहिमा इस्रोसाठी उत्पन्नाचे स्रोत आहेत आणि ते अवकाश क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवतात.
खाजगी क्षेत्राची भूमिका आणि ऐतिहासिक पैलू
या मोहिमेचे सर्वांत उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे ध्रुवा स्पेसची भूमिका. हैदराबादस्थित ही कंपनी भारताच्या खाजगी अवकाश क्षेत्रातील एक प्रमुख कंपनी आहे. प्रथमच, एका खाजगी कंपनीचे सात उपग्रह अवकाशात झेपवले आहेत, जे भारताच्या अवकाश उद्योगातील खाजगीकरणाचं प्रतीक आहे. ध्रुवा स्पेस ही कंपनी उपग्रह उत्पादन, अवकाश सेवा आणि संबंधित तंत्रज्ञानात विशेषज्ञ आहे. या मोहिमेद्वारे, खाजगी क्षेत्र इस्रोच्या मोहिमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेत आहे, ज्यामुळं नवीन रोजगार संधी, नवकल्पना आणि आर्थिक वाढ होईल.
खाजगीकरणाला प्रोत्साहन
भारत सरकारच्या 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानांतर्गत, अवकाश क्षेत्रातील खाजगीकरणाला प्रोत्साहन दिलं जात आहे. यामुळे स्टार्टअप्सना अवकाश मोहिमांमध्ये भाग घेण्याची संधी मिळते आणि इस्रोची क्षमता विस्तारित होते. अन्वेशा उपग्रहासारख्या संरक्षण-केंद्रित मोहिमा भारताच्या सामरिक स्वावलंबनाला मजबूत करतात. डीआरडीओ आणि इस्रो यांच्यातील सहकार्य हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अवकाश तंत्रज्ञानाच्या एकत्रीकरणाचे उदाहरण आहे.
मोहिमेचे तपशील आणि अपेक्षा
पीएसएलव्ही-सी62 रॉकेट सूर्य-सिंक्रोनस ऑर्बिटमध्ये उपग्रह सोडेल, जे पृथ्वी निरीक्षणासाठी आदर्श आहे. या ऑर्बिटमध्ये उपग्रह दररोज समान वेळी समान भागाचं निरीक्षण करू शकतात, ज्यामुळं डेटा सातत्यपूर्ण राहतो. अन्वेशा उपग्रहाची इमेजिंग क्षमता मीटर-स्तराच्या अचूकतेसह आहे, ज्यामुळं सैन्य अभियानांसाठी महत्त्वपूर्ण माहिती मिळेल. सह-प्रवासी उपग्रहांमध्ये विविध प्रकार आहेत, जसं की क्यूबसॅट्स आणि नॅनोसॅटेलाइट्स, जे कमी खर्चात अवकाश अभ्यास शक्य करतील. ही मोहीम, भारताच्या अवकाश इतिहासात आणखी एक अध्याय आहे. इस्रोनं आतापर्यंत 380 हून अधिक परदेशी उपग्रह प्रक्षेपित केले आहेत, ज्यामुळं ते जगातील प्रमुख व्यावसायिक प्रक्षेपक बनले आहे.
हे वाचलंत का :