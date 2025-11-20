प्लेस्टेशन इंडियाची ब्लॅक फ्रायडे सेल 21 नोव्हेंबरपासून सुरू; PS5 वर 5,000 तर PS VR2 वर 100,000 रुपयांपर्यंत बचत!
प्लेस्टेशन इंडियाचा ब्लॅक फ्रायडे सेल (Black Friday sale ) 21 नोव्हेंबरपासून सुरू होतोय. PS5, PS VR2 वर मोठी बचत करता येणार आहे.
Published : November 20, 2025 at 10:22 AM IST
मुंबई : सोनी इंडियानं यंदाच्या ब्लॅक फ्रायडे सेलची (PlayStation India Black Friday sale) घोषणा केली आहे. हा सेल 21 नोव्हेंबर 2025 ते 4 डिसेंबर 2025 पर्यंत चालणार असून, भारतीय गेमर्सना PS5 कन्सोल, अॅक्सेसरीज आणि गेम्सवर भरघोस सूट मिळणार (ps5 console black friday deals) आहे. विशेष म्हणजे PS5 डिस्क आणि डिजिटल एडिशन दोन्हीवर 5,000 रुपयांची थेट सूट मिळत असून, PS VR2 वर तब्बल 10,000 रुपयांची बचत करता येणार आहे.
PS5 कन्सोलवर 5,000 रुपयांची सूट
ब्लॅक फ्रायडे सेलमध्ये PS5 डिस्क एडिशनची किंमत 54,990 रुपयांवरून थेट 49,990 रुपये झाली आहे. तर PS5 डिजिटल एडिशन आता 49,990 ऐवजी फक्त 44,990 रुपयांना मिळेल. ही ऑफर ऑनलाइन (अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, झेप्टो) तसेच ऑफलाइन (क्रोमा, रिलायन्स डिजिटल, विजय सेल्स, सोनी सेंटर) अशा दोन्ही माध्यमांतून उपलब्ध आहे.
अॅक्सेसरीजवर मोठी कपात
गेमिंग अनुभव आणखी उत्कृष्ट करण्यासाठी सोनीनं अॅक्सेसरीजवरही आकर्षक सूट जाहीर केली आहे.
|अॅक्सेसरी
|मूळ किंमत
|सेल किंमत
|सूट
|DualSense कंट्रोलर (White, Black, Red, Grey Camo, Ice Blue)
|6,390
|4,390
|2,000
|DualSense कंट्रोलर (Metallic Blue, Metallic Red, Chrome Teal, Chrome Indigo)
|6,849
|4,849
|2,000
|PlayStation VR2
|44,990
|34,990
|10,000
|Pulse Explore ईयरबड्स
|18,990
|9,990
|9,000
|Pulse Elite हेडसेट
|12,990
|7,990
|5,000
|DualSense Edge वायरलेस कंट्रोलर
|18,990
|15,990
|3,000
ही ऑफर 21 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर 2025 पर्यंत वैध आहे.
गेम्सवरही आकर्षक ऑफर्स
कन्सोल आणि अॅक्सेसरीजबरोबरच अनेक पॉप्युलर PS5 आणि PS4 गेम्सवरही 50% ते 80% पर्यंत सूट मिळणार आहे. हा सेल प्लेस्टेशन स्टोअर तसेच इतर रिटेलर्सवर लागू राहील. ही गेमिंगप्रेमींसाठी सुवर्णसंधी आहे. नवीन PS5 घ्यायचं असेल किंवा VR गेमिंगचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर या 14 दिवसांच्या खास सेलचा पुरेपूर फायदा घ्या!
हे वाचलंत का :