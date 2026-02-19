पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते आज इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 चं उद्घाटन : जागतिक नेत्यांची मांदियाळी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम येथे इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 चं उद्घाटन करतील. जागतिक नेते, उद्योगप्रमुख, एआयच्या नैतिक, समावेशक, शाश्वत भविष्यावर चर्चा करतील.
Published : February 19, 2026 at 10:48 AM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी, 19 फेब्रुवारी 2026 रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026’ चं उद्घाटन करणार आहेत. बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, ही जागतिक दर्जाची परिषद कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) भविष्यकाळ आणि विविध क्षेत्रांवर त्याच्या परिवर्तनीय प्रभावावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत विविध देशाचे राष्ट्रप्रमुख, मंत्री, उद्योग, शिक्षणतज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञान प्रेमी एकत्र आले आहे. भारताच्या वाढत्या महत्वाकांक्षेला अधोरेखित करणारी ही परिषद नैतिक, समावेशक आणि शाश्वत एआय विकासासाठी जागतिक संवाद घडवण्याचा प्रयत्न करतेय.
कार्यक्रमाचं वेळापत्रक आणि पंतप्रधानांच्या सहभाग
पंतप्रधान मोदी बुधवारी सायंकाळी सुमारे सात वाजता भारत मंडपम येथे सहभागी देशांच्या नेत्यांचं स्वागत करून परिषदेच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतील. यावेळी ते अनेक जागतिक नेत्यांसोबत द्विपक्षीय बैठका घेणार आहेत. गुरुवारी सकाळी अंदाजे 9:40 वाजता मोदी उद्घाटन समारंभाला उपस्थित राहून भाषण करतील. या समारंभात फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव तसंच जागतिक उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींचीही भाषणे होणार आहेत. दुपारी बाराच्या सुमारास होणाऱ्या नेत्यांच्या पूर्णाधिकार सत्रात राष्ट्रप्रमुख, मंत्री आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी सहभागी होतील. एआयच्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांवर, शासन मॉडेल्स, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि जागतिक सहकार्याच्या चौकटींवर चर्चा अपेक्षित आहे. सकाळी अकरा वाजता पंतप्रधान आणि इतर जागतिक नेते ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट एक्स्पो 2026’ ची पाहणी करतील. या प्रदर्शनात अत्याधुनिक नवोन्मेष आणि एआय-आधारित उपाययोजनांचं प्रदर्शन होईल. सायंकाळी 5:30 पासून मोदी सीईओ राऊंडटेबलमध्ये सहभागी होतील. जागतिक तंत्रज्ञान, उद्योग कंपन्यांच्या वरिष्ठ कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह सरकारी प्रतिनिधी यात सहभागी होऊन एआय गुंतवणूक, संशोधन भागीदारी, पुरवठा साखळीची लवचिकता आणि वापर धोरणांवर चर्चा करतील.
परिषदेची थीम
या परिषदेची थीम ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ ही आहे. ही थीम भारताच्या समावेशक वाढ आणि शाश्वत विकासासाठी एआयचा उपयोग करण्याच्या दृष्टीकोनाचं प्रतिबिंब आहे. ही परिषद प्रमुख तीन मुख्य स्तंभांखाली होत आहे. लोक, ग्रह आणि प्रगती. सात कार्यगट परिषदेच्या अजेंड्याला दिशा देतील. हे गट एआयद्वारे आर्थिक वाढ आणि सामाजिक कल्याण, एआय संसाधनांचे लोकशाहीकरण, सामाजिक सशक्तीकरणासाठी समावेश, सुरक्षित विश्वासार्ह एआय, मानवी भांडवल, विज्ञान, लवचिकता, नवोन्मेष आणि कार्यक्षमता क्षेत्रांच्या ठोस परिणामांवर लक्ष केंद्रित करतील.
अपेक्षित सहभाग आणि महत्व
परिषदेत 500 हून अधिक जागतिक एआय तंत्रज्ञ सहभागी होणार आहेत. यात सीईओ, सीएक्सओ, सुमारे 100 संस्थापक, 150 शिक्षणतज्ज्ञ-संशोधक, 400 सीटीओ, उपाध्यक्ष आणि परोपकारी व्यक्तींचा समावेश आहे. तसेच 100 हून अधिक सरकारी प्रतिनिधी, 20 हून अधिक राष्ट्रप्रमुख-सरकारप्रमुख आणि सुमारे 60 मंत्री उपस्थित राहणार आहेत.