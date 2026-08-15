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मोदींची मोठी घोषणा : 1कोटी तरुणांसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंगसह AI प्रशिक्षण देणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यांनी आज स्वातंत्र्यदिनी तरुणांसाठी मोठी घोषणा केली. पुढील एका वर्षात एक कोटी तरुणांना एआय (AI) कौशल्य प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे.

Prime Minister Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (ANI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 8:50 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 9:10 AM IST

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नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून आज एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय घोषणा केलीय. आगामी वर्षात 1 कोटी तरुणांना 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) कौशल्यांचं प्रशिक्षण देणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. या व्यापक उपक्रमाचा उद्देश भारताला तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स आणि 'डीप-टेक' (deep-tech) क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण संशोधनाचे जागतिक केंद्र बनवणे हा आहे. यामुळं देशातील प्रचंड मनुष्यबळ भविष्यातील जागतिक रोजगार बाजारपेठेसाठी सज्ज होईल.

मोफत ऑनलाइन कोचिंगची घोषणा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात तरुणांसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंगची घोषणा केली. तसेच, एक कोटी भारतीय तरुणांना 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'चे (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) कौशल्य दिलं जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं. लाल किल्ल्यावरून केलेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित एक महत्त्वाची घोषणा करताना, मोदी म्हणाले की, सरकार अशा एका नेटवर्कच्या निर्मितीवर काम करत आहे ज्याद्वारे तरुणांना कोणतंही शुल्क न भरता ऑनलाइन कोचिंगचा लाभ घेता येईल.

एक कोटी तरुणांना 'एआय' (AI) कौशल्य प्रशिक्षण : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित केलं. याप्रसंगी त्यांनी देशातील तरुणांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं की, एक कोटी तरुणांना 'एआय' (AI) कौशल्य प्रशिक्षण दिलं जाईल. स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध करून देण्यासाठी एक यंत्रणा (नेटवर्क) उभारलं जाईल. याचा फायदा गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना होईल. पंतप्रधानांनी 'खेलो इंडिया'चाही उल्लेख केला आणि सांगितलं की, या उपक्रमामुळं तरुणांना अनेक संधी मिळाल्या आहेत. आपण 2036 च्या ऑलिम्पिकसाठी दावेदार म्हणून पुढे आलो आहोत. भारत 2030 मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचं (कॉमनवेल्थ गेम्स) यजमानपद भूषवणार आहे. जगात 40 प्रकारचे खेळ आणि सुमारे 325 प्रकारच्या स्पर्धा आहेत. यापैकी दोन-तृतीयंश खेळांमध्ये भारताचं अस्तित्वच नव्हतं; आपण त्यासाठी पात्रही ठरत नव्हतो, असं त्यांनी म्हटलं आहे. स्पर्धा परीक्षा आणि करिअरच्या इतर संधींची तयारी करण्यासाठी कोचिंगवर अवलंबून असलेल्या विद्यार्थी आणि नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी ही घोषणा महत्त्वपूर्ण आहे.

आपण मुलांना खेळाडू बनण्यासाठी प्रशिक्षित करू: पंतप्रधान म्हणाल की, आपण 2036 चं ऑलिम्पिक भारतात आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, ज्या खेळांमध्ये भारत सध्या सहभागी होत नाही, त्या क्षेत्रांमध्येही आपल्याला आपली उपस्थिती आणि क्षमता वाढवायची आहे. जर आपल्याला 2036 साठी खेळाडू हवे असतील, तर आजच 5 ते 15 वयोगटातील मुलांमधील क्रीडा स्पर्धांचा दर्जा सुधारणे आवश्यक आहे. उत्तम खेळाडू घडवण्यासाठी आपण 'टॅलेंट हंट' (प्रतिभा शोध मोहीम) राबवू आणि मुलांना प्रशिक्षण देऊ.

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Last Updated : August 15, 2026 at 9:10 AM IST

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AI SKILL TRAINING
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PRIME MINISTER NARENDRA MODI
NARENDRA MODI ON AI SKILL TRAINING

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