'पॉवर टू एम्पॉवर': तंत्रज्ञान आणि शक्तीचा वापर आता लोकांना सक्षम करण्यासाठी केला पाहिजे – पंतप्रधान मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरममध्ये ‘पॉवर टू एम्पावर’ची संकल्पना मांडत तंत्रज्ञान आणि सत्तेचा उपयोग लोकांना सक्षम करण्यासाठी करावा असं आवाहन केलंय.
Published : October 13, 2026 at 3:43 PM IST
नवी दिल्ली: मंगळवारी ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरमच्या आठव्या आवृत्तीला संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तांत्रिक प्रगती, डेटा, ज्ञान आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचे फायदे समाजातील मोठ्या घटकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या गरजेवर भर दिला. शक्तीचं खरं मूल्य हे ती लोकांना कशी सक्षम करते, यातच सामावलेलं असतं, असं त्यांनी नमूद केलं.
VIDEO | Delhi: "India is the mother of democracy," says Prime Minister Narendra Modi at the Bloomberg New Economy Forum. (Source: PM Modi's YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/sE41rrZFND— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026
"शक्तीचा वापर कसा केला जातो हे महत्त्वाचं": फोरममध्ये 'पॉवर टू एम्पॉवर' ही संकल्पना मांडताना पंतप्रधानांनी सांगितलं की, तंत्रज्ञान आणि शक्तीचे इतर स्रोत केवळ काही मोजक्या लोकांपुरते मर्यादित न राहता लाखो लोकांसाठी संधी निर्माण करणारे असावेत. "खरा प्रश्न हा नाही की शक्ती कोणाच्या हातात आहे. तर प्रश्न हा आहे की त्या शक्तीचा वापर कसा केला जात आहे," असं मोदी म्हणाले. त्यांनी स्पष्ट केलं की शक्तीचा वापर नियंत्रणाऐवजी सक्षमीकरणासाठी, स्पर्धेऐवजी सहकार्यासाठी आणि वैयक्तिक यशाऐवजी इतरांना यशस्वी होण्यास सक्षम करण्यासाठी केला गेला पाहिजे.
भारत, फोरमसाठी योग्य ठिकाण : फोरमचे स्वागत करताना पंतप्रधान म्हणाले, या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी भारत हे योग्य ठिकाण आहे. जगभरातील सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील 500 हून अधिक प्रभावशाली नेते या फोरममध्ये सहभागी होत आहेत, जो भारतात पहिल्यांदाच आयोजित केला जात आहे. या वर्षीची संकल्पना "अ वर्ल्ड इन प्ले: डिफाइनिंग द न्यू लीव्हर्स ऑफ पॉवर" (बदलते जग: शक्तीचं नवीन आधार निश्चित करणे) अशी आहे; यात भू-राजकीय बदल, उदयोन्मुख धोके, संधी आणि भविष्यातील समृद्धीचे मार्ग यांवर चर्चा केली जात आहे.
डिजिटल कनेक्टिव्हिटी: भारत 'पॉवर टू एम्पॉवर' हे तत्त्व कसं अंमलात आणत आहे, यावर प्रकाश टाकताना मोदींनी डिजिटल परिवर्तनाचा उल्लेख केला. सुमारे 12-13 वर्षांपूर्वी, मोबाईल फोन आणि इंटरनेट असणे हीच एक शक्ती मानली जात असे. 2014 पासून, मोबाईल डेटाच्या दरात झालेली घट यामुळं लहान शहरांमधील विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाची सुविधा मिळाली आहे, गावातील दुकानदारांना नवीन ग्राहक मिळाले आहेत आणि तरुणांना ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध झाले आहेत. "भारताच्या कनेक्टिव्हिटीनं (संपर्क व्यवस्थेनं) केवळ लोकांना एकमेकांशी जोडलो नाही, तर त्यांना संधींशीही जोडलो आहोत," असं त्यांनी सांगितलं. रस्त्यावरील विक्रेते आणि मोठ्या कार शोरूम्स या दोघांकडूनही एकाच डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा वापर केला जाणे, हे सर्वसमावेशक तंत्रज्ञानाचं उत्तम उदाहरण आहे. भारत 'डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधां'बाबतचा (Digital Public Infrastructure) आपला अनुभव, विशेषतः 'ग्लोबल साउथ'मधील (विकसनशील) राष्ट्रांशी सामायिक करत आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात वापरले गेलेले 'को-विन' (CoWIN) प्लॅटफॉर्म 'ओपन-सोर्स' करण्यात आले होते.
Speaking at the Bloomberg New Economy Forum. https://t.co/H91kiKqNQ8— Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2026
भारतात 2.5 लाख स्टार्टअप्स: नाविन्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे (इनोव्हेशन) भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेने कशा प्रकारे प्रचंड संधी निर्माण केल्या आहेत, यावर मोदींनी प्रकाश टाकला. 2014 पूर्वी केवळ काहीशे स्टार्टअप्स होते, तर आता त्यांची संख्या 2,50,000हून अधिक झाली आहे. यापैकी जवळपास निम्मी स्टार्टअप्स लहान शहरे आणि गावांमधून आली आहेत आणि 45 टक्क्यांहून अधिक स्टार्टअप्समध्ये किमान एक महिला संचालक किंवा भागीदार आहे. 'JAM ट्रिनिटी' आणि 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर' (DBT) प्रणालींमुळं सरकारी मदत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचते, ज्यामुळं भ्रष्टाचाराला आळा बसतो. गेल्या दशकात 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. भारत आपल्या नागरिकांना सरकारवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वावलंबी बनण्यासाठी सक्षम करतो, असं देखील त्यांनी सागितलं.
कोविड-19 दरम्यान 100 हून अधिक देशांना लसींचा पुरवठा: जगाला भारताच्या क्षमतांचा लाभ मिळाला पाहिजे यावर भर देत, मोदींनी नमूद केलं की महामारीच्या काळात भारतानं 100 हून अधिक देशांना लसींचा पुरवठा केला. यापूर्वी आयोजित 'एआय इम्पॅक्ट समिट'मध्ये (AI Impact Summit) मानवतेच्या हितासाठी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'चा (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वापर आणि प्राणी कल्याणासाठी त्याचे उपयोग यावर चर्चा करण्यात आली होती. त्यांनी प्रतिपादन केलं की राष्ट्रीय सामर्थ्य आणि करुणा यांचा समतोल राखला गेला पाहिजे; नाविन्यपूर्ण उपक्रम महत्त्वाचे असले तरी, त्याचे फायदे सर्वदूर पोहोचले पाहिजेत. हवामान बदल, जलव्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा जबाबदार वापर ही सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे आहेत.
नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे उद्दिष्ट वेळेआधीच साध्य: भारतानं 2023 च्या अंतिम मुदतीपूर्वी नऊ वर्षे आधीच, म्हणजेच नोव्हेंबर 2021 मध्ये, आपल्या एकूण वीज निर्मिती क्षमतेपैकी 40 टक्के क्षमता 'बिगर-जीवाश्म इंधन' स्रोतांपासून निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट साध्य केलं. ही कामगिरी करणारा भारत हा पहिला G-20 देश आहे. 2014 मध्ये नूतनीकरणक्षम ऊर्जेची क्षमता सुमारे 75 गिगावॅट होती, ती आता वाढून सुमारे 300 गिगावॅट झाली आहे. 'पीएम सूर्य घर' (PM Surya Ghar) आणि 'पीएम-कुसुम' (PM-KUSUM) सारख्या योजनांमुळं 30 गिगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळं कार्बन उत्सर्जनात दरवर्षी 30 दशलक्ष टनांची घट झाली आहे. सौर ऊर्जा पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासोबतच कुटुंबे आणि शेतकऱ्यांना सक्षम करतं, असं मोदी म्हणाले.
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