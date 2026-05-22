Portronics Vayu Nano Tire Inflator भारतात लाँच: 120 PSI पर्यंत दाब, 600 mAh बॅटरी; किंमत आणि वैशिष्ट्ये
Portronics Vayu Nano Tire Inflator भारतात लाँच झालं आहे. यात 120 PSI पर्यंत दाब, 600 mAh बॅटरीसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.
Published : May 22, 2026 at 12:26 PM IST
मुंबई : Portronics Vayu Nano हा टायर इन्फ्लेटर भारतात लाँच करण्यात आला आहे. हे कंपनीचं आतापर्यंतचा सर्वात नवीन आणि सर्वात आटोपशीर (compact) टायर इन्फ्लेटर तंत्रज्ञान आहे. सध्या, हा इन्फ्लेटर देशात केवळ एकाच रंगाच्या पर्यायात विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. Portronics च्या माहितीनुसार, हा नवीन टायर इन्फ्लेटर दुचाकी वाहनांचं (मोटारसायकली आणि सायकलींसह) पंक्चर झालेलं टायर, तसंच बास्केटबॉल, फुटबॉल यांसारखी क्रीडा उपकरणे किंवा फुगे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनं फुगवू शकतो. Portronics Vayu Nano 120 PSI पर्यंतचा दाब निर्माण करू शकतो. याव्यतिरिक्त, हे उपकरण दोन बॅटरींनी सुसज्ज आहे, ज्यातील प्रत्येकाची क्षमता 600 mAh इतकी आहे. वापरकर्त्याच्या सुरक्षिततेसाठी, यात 'स्वयंचलित बंद' (automatic shut-off) होण्याची यंत्रणा देखील देण्यात आली आहे. शिवाय, Portronics Vayu Nano टायर इन्फ्लेटरमध्ये अंगभूत (built-in) LED फ्लॅश समाविष्ट आहे, ज्यामुळं वापरकर्ते कमी प्रकाशात किंवा अगदी पूर्ण अंधारातही टायर फुगवू शकतात.
Portronics Vayu Nano भारतातील किंमत आणि उपलब्धता : Portronics Vayu Nano टायर इन्फ्लेटर सध्या कंपनीच्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर 2,999 या लाँच किमतीत विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. दरम्यान, हा टायर इन्फ्लेटर Amazon वरून 2,799 मध्ये खरेदी करता येईल. तथापि, Portronics Vayu Nano ची नियमित किरकोळ किंमत 4,999 निश्चित करण्यात आली आहे. हा टायर इन्फ्लेटर देशात केवळ 'काळा' (Black) रंगाच्या पर्यायात उपलब्ध आहे.
Portronics Vayu Nano वैशिष्ट्ये आणि तपशील : कंपनीचा दावा आहे की Portronics Vayu Nano टायर इन्फ्लेटर 120 PSI पर्यंतचा दाब निर्माण करू शकतो. या उपकरणामध्ये विविध उपयोगांसाठी डिझाइन केलेले 'प्रीसेट मोड्स' (पूर्व-निर्धारित पर्याय) देण्यात आले आहेत: यासाठी विशिष्ट दाबाच्या मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मोटारसायकलच्या टायरसाठी 45 PSI, सायकलच्या टायरसाठी 35 PSI आणि बास्केटबॉल आणि फुटबॉलसाठी 8 PSI. तथापि, 120 PSI पर्यंतचा दाब मिळवण्यासाठी वापरकर्ते 'कस्टम मोड' (Custom Mode) निवडू शकतात. कंपनीचा दावा आहे की हे 'कॉर्डलेस' (वायरलेस) उपकरण पाच मिनिटांपेक्षा कमी वेळात टायरमध्ये 0 ते 35 PSI पर्यंत हवा भरू शकतं. याव्यतिरिक्त, कंपनीनं या आटोपशीर 'Portronics Vayu Nano' टायर इन्फ्लेटरमध्ये दोन रिचार्जेबल बॅटरी बसवल्या आहेत, ज्या प्रत्येकी 600 mAh क्षमतेच्या आहेत. या बॅटरी डिव्हाइसच्या वरच्या बाजूला सोयीस्करपणे दिलेल्या USB Type-C पोर्टद्वारे चार्ज करता येतात. Portronics Vayu Nano मध्ये एक 'स्मार्ट' डिजिटल डिस्प्ले देखील देण्यात आला आहे; हा डिस्प्ले वापरकर्त्यांना रिअल-टाइम (तात्काळ) माहिती पुरवतो. यामध्ये हवेच्या दाबाची सध्याची पातळी, PSI आणि BAR या दाब-मापन एककांमधील (units) निवड बदलण्याचे पर्याय आणि बॅटरीची सध्याची पातळी यांसारख्या माहितीचा समावेश आहे.
LED फ्लॅशलाइटनं सुसज्ज : Portronics Vayu Nano टायर इन्फ्लेटरमध्ये तीन बटणे देखील आहेत, ज्यांचा वापर हवेचा दाब वाढवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी, तसेच विविध पर्याय निवडण्यासाठी केला जातो. हे डिव्हाइस एका LED फ्लॅशलाइटनं सुसज्ज आहे; या फ्लॅशलाइटचा उद्देश कमी प्रकाश असलेल्या परिस्थितीत टायरमध्ये हवा भरताना वापरकर्त्यांना मदत करणं हा आहे. शिवाय, यामध्ये 'ऑटोमॅटिक शट-ऑफ' (स्वयंचलित बंद होण्याची) ही सुरक्षा सुविधा समाविष्ट आहे, जी टायरमध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त हवा भरल्यास रोखते. या टायर इन्फ्लेटरसोबत अनेक ॲटॅचमेंट्स (जोडण्या) देखील मिळतात, ज्या विशेषतः मोटरसायकलचे टायर, सायकलचे टायर आणि क्रीडा साहित्यामध्ये हवा भरण्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत.
हे वाचलंत का :