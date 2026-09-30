'पोर्शे कायेन इलेक्ट्रिक' भारतात लाँच; एका चार्जवर 642 किमीची रेंज; पेट्रोल व्हेरिएंट्सह उपलब्ध
पोर्शे इंडियानं अधिकृतपणे पूर्णपणे इलेक्ट्रिक 'कायेन' (Cayenne) लाँच केली आहे. 1.77 कोटी रुपयांपासून सुरू होणारी ही इलेक्ट्रिक कायेन एका चार्जवर 642 किमीची रेंज देते.
Published : September 30, 2026 at 3:50 PM IST
मुंबई: पोर्शे इंडियानं आपली अत्यंत लोकप्रिय आणि प्रतिष्ठित मॉडेल श्रेणीत असलेल्या 'कायेन'ची पूर्णपणे इलेक्ट्रिक आवृत्ती अधिकृतपणे लाँच केली आहे. 'कायेन इलेक्ट्रिक' आणि 'कायेन टर्बो इलेक्ट्रिक' (टॉप-एंड मॉडेल) अशा दोन प्रकारांमध्ये उपलब्ध असलेली ही एसयूव्ही (SUV), पोर्शेची वैशिष्ट्यपूर्ण उच्च-कार्यक्षमतासह येते. गाड्यांची डिलिव्हरी आज, 30 सप्टेंबरपासून सुरू झाली आहे.
किंमत आणि प्रकार: कायेन इलेक्ट्रिकची किंमत 1.77 कोटी रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू होते, तर कायेन टर्बो इलेक्ट्रिकची किंमत 2.27 कोटी रुपयांपासून सुरू होते. पोर्शेनं स्पष्ट केलं आहे की, आगामी दशकातही पेट्रोलवर चालणारी कायेन मॉडेल्स उपलब्ध राहतील, ज्यामुळं ग्राहकांना पॉवरट्रेनचे विविध पर्याय मिळतील.
कार्यक्षमता आणि पॉवरट्रेन: कायेन इलेक्ट्रिकच्या केंद्रस्थानी पोर्शेची 'ई-परफॉर्मन्स' (E-Performance) पॉवरट्रेन आहे. यात पुढील आणि मागील अशा दोन्ही ॲक्सल्सवर इलेक्ट्रिक मोटर्स बसवण्यात आल्या असून, त्यांना 113 kWh क्षमतेच्या परफॉर्मन्स बॅटरीची जोड देण्यात आली आहे. स्टँडर्ड कायेन इलेक्ट्रिक 408 hp ची पॉवर देते, तर 'लॉन्च कंट्रोल' दरम्यान 'ओव्हरबूस्ट' सुविधेमुळं ही क्षमता 442 hp पर्यंत वाढते. ही गाडी 0 ते 100किमी/तास वेग केवळ 4.8 सेकंदात गाठते आणि तिचा कमाल वेग (top speed) 230 किमी/तास इतका आहे. दुसरीकडं, कायेन टर्बो इलेक्ट्रिक ही अधिक शक्तिशाली आहे. ती 1,156hp पॉवर आणि 1,150Nm टॉर्क निर्माण करते. ही गाडी 0 ते 100किमी/तास वेग अवघ्या 2.5 सेकंदात गाठते, तिचा कमाल वेग 260 किमी/तास आहे आणि ती 623 किमीची रेंज देते. दोन्ही मॉडेल्समध्ये 'अडॅप्टिव्ह एअर सस्पेन्शन' आणि 'पोर्शे ॲक्टिव्ह सस्पेन्शन मॅनेजमेंट' (PASM) ही वैशिष्ट्ये स्टँडर्ड (मानक) म्हणून मिळतात, तर 'रिअर-ॲक्सल स्टिअरिंग' हा एक पर्यायी (optional) फिचर आहे.
रेंज आणि चार्जिंग क्षमता: 113kWh च्या एकूण बॅटरी क्षमतेसह, Cayenne Electric WLTP-प्रमाणित 642 किमीपर्यंतची रेंज देते. ही गाडी 390 kW पर्यंतच्या DC फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते, ज्यामुळं आदर्श परिस्थितीत 10 ते 80% चार्जिंग अवघ्या 16 मिनिटांत पूर्ण होऊ शकते. कमाल DC पॉवरवर, केवळ 10 मिनिटांत 290 ते 324 किमीची रेंज मिळवता येते. AC चार्जिंगसाठी, यात 22 kW पर्यंतचा ऑन-बोर्ड चार्जर आहे, ज्यामुळं सुसंगत वॉलबॉक्स वापरून गाडी पूर्ण चार्ज होण्यासाठी सुमारे 5.75 तास लागतात. भारतात 11 kW ची ऐच्छिक (optional) वायरलेस (इंडक्टिव्ह) चार्जिंग प्रणाली देणारे हे पहिलेच Porsche मॉडेल आहे.
डिझाइन, आकारमान आणि उपयुक्तता: Cayenne Electric मध्ये SUV चा परिचित आकार (silhouette) कायम ठेवण्यात आला आहे, परंतु समोरील भागात 'ब्लँक-ऑफ' ग्रिल, ॲक्टिव्ह एरोडायनामिक व्हेंट्स आणि मॅट्रिक्स LED हेडलाइट्स देण्यात आले आहेत. याची लांबी 4,985 मिमी, रुंदी 1,980 मिमी आणि उंची 1,674 मिमी आहे, तर व्हीलबेस 3,023 मिमी इतका आहे. यात समोरील भागात (फ्रंक) 90 लिटर आणि मागील भागात (बूट) 781लिटर जागा मिळते; मागील सीट दुमडल्यास ही क्षमता 1,588 लिटरपर्यंत वाढवता येते. 'परफॉर्मन्स बॅटरी'सह याची टोइंग क्षमता 3,000 किलोपर्यंत आणि 'ऑफ-रोड पॅकेज'सह 3,500 किलोपर्यंत आहे.
इंटिरियर तंत्रज्ञान आणि सहाय्यक प्रणाली: गाडीच्या आत Porsche ची 14.5-इंचाची कर्व्हड (वक्र) इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन आणि पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आलं आहे. भारतातील अशा प्रकारची ही पहिलीच गाडी आहे. यात 14.9-इंचाचा पॅसेंजर डिस्प्ले आणि ऑगमेंटेड-रिअॅलिटी हेड-अप डिस्प्लेचा पर्याय उपलब्ध आहे. स्टँडर्ड वैशिष्ट्यांमध्ये 8-वे इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, फोर-झोन ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, व्हेंटिलेटेड सीट्स, स्लाइडिंग पॅनोरामिक रूफ आणि वायरलेस चार्जिंग यांचा समावेश आहे. प्रगत ड्रायव्हर सहाय्यक प्रणालींमध्ये (ADAS) पार्क-असिस्ट, लेन चेंज असिस्ट, इंटरसेक्शन असिस्ट इत्यादींचा समावेश आहे.
बाजारातील स्थान: भारतात, कायेन इलेक्ट्रिकची स्पर्धा ऑडी क्यू8 ई-ट्रॉन, बीएमडब्ल्यू आयएक्स आणि लोटस इलेट्रे यांसारख्या इलेक्ट्रिक एसयूव्हींशी होईल.
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