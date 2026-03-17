पोको X8 प्रो सीरीज आज भारतात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन्स जाहीर
पोको X8 प्रो आणि X8 प्रो मॅक्स सीरीज आज 5:30 वाजता भारतात लाँच होईल. हे रेडमी टर्बो 5 चं रीब्रँडेड व्हर्जन असेल.
Published : March 17, 2026 at 12:25 PM IST
मुंबई : पोको इंडिया आज सायंकाळी 5:30 वाजता (IST) आपली नवीन X8 प्रो सीरीज भारतात लाँच करणार आहे. यात दोन मॉडेल्सचा पोको X8 प्रो आणि पोको X8 प्रो मॅक्स समावेश आहे. टीझ केलेल्या स्पेसिफिकेशन्सनुसार, हे दोन्ही फोन अनुक्रमे रेडमी टर्बो 5 आणि रेडमी टर्बो 5 प्रोचे रीब्रँडेड व्हर्जन आहेत. पोकोनं मुख्य हार्डवेअर आधीच कन्फर्म केले आहे, तर उर्वरित फीचर्स लाँच इव्हेंटमध्ये उघडकीस येतील. किंमत आणि ऑफर्स याबाबतची माहिती टिपस्टर PassionateGeekz.com नं शेअर केली आहे. गेल्या वर्षी पोको X7 प्रोची सुरुवातीची किंमत 24,999 रुपये होती, मात्र यंदा उद्योगातील ट्रेंडनुसार किंमत वाढली आहे.
पोको X8 प्रो सीरीजची किंमत आणि ऑफर्स
पोको X8 प्रोची भारतातील किंमत 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 33,999 रुपये पासून सुरू होईल. 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज मॉडेलची किंमत 37,999 रुपये असेल. दरम्यान, पोको X8 प्रो मॅक्सची सुरुवातीची किंमत 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेजसाठी 41,999 रुपये असेल. 12 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंट 45,999 रुपयांना उपलब्ध होईल. याशिवाय, विशेष पोको X8 प्रो आयर्न मॅन एडिशनची किंमत 43,999 रुपये असेल. टिपस्टरनुसार, पोको सर्व मॉडेल्सवर 3,000 रुपयांचा बँक डिस्काउंट देणार आहे. ही ऑफर लाँचच्या वेळी उपलब्ध असेल. एकूणच, X8 प्रो सीरीज प्रीमियम फीचर्ससह किफायतशीर किंमतीत येण्याची शक्यता आहे.
पोको X8 प्रो सीरीजची मुख्य स्पेसिफिकेशन्स
पोको X8 प्रो मॅक्समध्ये डायमेंसिटी 9500s चिपसेट आणि 8,500 एमएएचची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. तर पोको X8 प्रोमध्ये डायमेंसिटी 8500-अल्ट्रा प्रोसेसर आणि 6,500 एमएएच बॅटरी असेल. दोन्ही फोन 100 वॉट हायपरचार्ज फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतात. X8 प्रो मॅक्समध्ये अतिरिक्त 27 वॉट रिव्हर्स चार्जिंगची सुविधा आहे, ज्यामुळं इतर फोन किंवा अॅक्सेसरीज चार्ज करता येतील. डिस्प्ले विभागातही दोन्ही मॉडेल्स प्रभावी आहेत. पोको X8 प्रोमध्ये 6.59 इंच 1.5K OLED डिस्प्ले 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह असेल. पोको X8 प्रो मॅक्समध्ये मोठा 6.83 इंच 1.5K OLED पॅनल 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट देणार आहे. यामुळं गेमिंग आणि मल्टिमीडिया अनुभव अत्यंत स्मूथ होईल.
डिझाइन, कॅमेरा आणि अन्य वैशिष्ट्ये
डिझाइन लीकनुसार, पोको X8 प्रो मॅक्स काळ्या रंगात येईल. त्याच्या मागील बाजूला पिल-आकाराचे कॅमेरा मॉड्यूल दोन सेन्सर्ससह असेल. याशिवाय ड्युअल एलईडी फ्लॅश देण्यात आला आहे. पोको X8 प्रोमध्ये डायनॅमिक रिंग असून, मल्टीकलर एलईडी लाइट्स मागील पॅनलवर व्हिज्युअल इफेक्ट देतील.कॅमेरा सेटअपही शक्तिशाली आहे. पोको X8 प्रोमध्ये 50 एमपी सोनी IMX882 प्रायमरी सेन्सर + 8 एमपी अल्ट्रावाइड कॅमेरा असेल. फ्रंटमध्ये 20 एमपी सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे.पोको X8 प्रो मॅक्समध्ये 50 एमपी लाइट फ्यूजन 600 मुख्य सेन्सर + 8 एमपी अल्ट्रावाइड लेंस असेल, फ्रंट कॅमेराही 20 एमपीचा असेल.दोन्ही फोन IP68 आणि IP69 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संपूर्ण संरक्षण देतील. यामुळं हे फोन आउटडोअर वापरासाठीही योग्य ठरतील.
पोको X8 प्रो सीरीज आजच्या लाँच इव्हेंटमध्ये पूर्ण डिटेल्ससह सादर होईल. प्रीमियम स्पेसिफिकेशन्स, मोठ्या बॅटरी आणि आकर्षक डिझाइनमुळं ही सीरीज युवा वर्गात लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे.
हे वाचलंत का :