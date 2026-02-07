पोको X8 प्रो सीरिज होणार लवकरच लॉंच : लॉंचपूर्वीच किंमत, फीचर्स लीक
पोको X8 प्रो आणि X8 प्रो मॅक्सची किंमत, रंग, स्टोरेज पर्याय लीक झाले आहेत. हे फोन लवकरच भारतात आणि जागतिक स्तरावर लॉंच होणार आहे.
Published : February 7, 2026 at 10:58 AM IST
मुंबई : पोकोची नविन मिड-रेंज स्मार्टफोन सीरिज लवकरच लॉंच होणार आहे. आता Poco X8 Pro आणि Poco X8 Pro Max हे दोन नवीन स्मार्टफोन भारतातील BIS आणि सिंगापूरच्या IMDA सारख्या सर्टिफिकेशन वेबसाइट्सवर दिसले आहेत. यामुळं या फोनचं जागतिक बाजारपेठेत, विशेषतः भारतात लवकरच लॉंच होण्याची शक्यता वाढली आहे. कंपनीनं अधिकृतपणे लॉंचची घोषणा केलेली नसली, तरी शोओमीच्या बेल्जियम वेबसाइटवर या दोन्ही फोनचं लँडिंग पेज काही काळ दिसलं होतं. या पेजवर फोनची किंमत, रंग पर्याय आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशन उघड झालं होते. हे पेज नंतर काढून टाकण्यात आले.
Poco X8 Pro and Poco X8 Pro Max— Anvin (@ZionsAnvin) February 6, 2026
Poco X8 Pro
- Dimensity 8500
- 6,500mAh battery
- 8GB+256GB: €399.90
- 8GB+512GB: €449.90
- 12GB+512GB: €479.90
Poco X8 Pro Max
- Dimensity 9500s
- 8,550mAh battery
- 12GB + 256GB: €529.90
- 12GB + 512GB: €579.90#Poco #PocoX8Pro… pic.twitter.com/YlOaT3kaVF
अपेक्षित किंमत, रंग आणि स्टोरेज पर्याय
पोको X8 प्रो सीरिजचे दोन्ही फोन ब्लॅक, व्हाइट आणि ग्रीन अशा तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. पोको X8 प्रो मॅक्सची युरोपियन बाजारपेठेतील सुरुवातीची किंमत EUR 529 (अंदाजे 57,000) ठेवण्यात आली आहे. ही किंमत 12GB RAM + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी आहे. टॉप व्हेरिएंट, म्हणजे 12GB RAM + 512GB स्टोरेजची किंमत EUR 579 (अंदाजे 62,000) असू शकते. दुसरीकडं, पोको X8 प्रोच्या तीन व्हेरिएंट्सची किंमत अनुक्रमे EUR 399 (अंदाजे 43,000) 8GB+256GB साठी, EUR 449 (अंदाजे 48,000) 8GB+512GB साठी आणि EUR 479 (अंदाजे 51,000) 12GB+512GB साठी असू शकते. भारतात या फोनची किंमत यापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.
डिझाइन वैशिष्ट्ये
डिझाइनच्या बाबतीत पोको X8 प्रो आणि X8 प्रो मॅक्स हे दोन्ही फोन खूप साम्य आहेत. दोघांनाही मागील बाजूस पिल-आकाराच्या कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप आणि LED फ्लॅश देण्यात आला आहे. समोरच्या बाजूस होल-पंच डिस्प्ले कटआऊटमध्ये सेल्फी कॅमेरा असेल. फोनला फ्लॅट मेटल फ्रेम देण्यात आली असून दोन्ही बाजूंना अँटेना बँड्स दिसतात. उजव्या बाजूस पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम रॉकर असतील.
अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स
स्पेसिफिकेशन्स अद्याप अधिकृतपणे उघड झाले नसले, तरी काही लीक रिपोर्ट्सनुसार पोको X8 प्रो मध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 8500 चिपसेट वापरला जाणार आहे. तर पोको X8 प्रो मॅक्सला नुकताच लॉंच झालेला शक्तिशाली मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500s SoC मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय फोनमध्ये हाय-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग आणि चांगला कॅमेरा सेटअप अपेक्षित आहे. पुढील काही आठवड्यांत अधिक तपशील समोर येण्याची शक्यता आहे. पोको X8 प्रो सीरिज मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धा तीव्र करणारी ठरू शकते. आक्रमक किंमत आणि पॉवरफुल स्पेक्स यामुळं भारतीय ग्राहकांमध्ये या फोनला चांगली मागणी राहण्याची शक्यता आहे.
हे वाचलंत का :