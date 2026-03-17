Poco X8 Pro Series भारतात लॉन्च; 9000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेरा
पोको X8 प्रो आणि X8 प्रो मॅक्स भारतात लाँच झाले आहेत. हे रेडमी टर्बो 5 चं रीब्रँडेड व्हर्जन आहेत.
Published : March 17, 2026 at 6:39 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 7:32 PM IST
मुंबई - Poco नं भारतात आपली नवीन Poco X8 Pro Series लॉन्च केली असून यात Poco X8 Pro Max 5G, Poco X8 Pro 5G आणि Iron Man Editionचा समावेश आहे. दमदार बॅटरी, 50 मेगापिक्सेल कॅमेरा आणि 100W फास्ट चार्जिंगमुळे ही सिरीज सध्या चर्चेत आहे. विशेष म्हणजे हे स्मार्टफोन Flipkart वर विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत.
दमदार स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स
Poco X8 Pro Series मधील दोन्ही फोन Android 16 आधारित HyperOS 3 वर चालतात. Poco X8 Pro Max 5G मध्ये 6.83 इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 3500 nits ब्राइटनेससह येतो. दुसरीकडे Poco X8 Pro 5G मध्ये 6.59 इंचाचा AMOLED स्क्रीन मिळतो.
दोन्ही फोनना IP66, IP68, IP69 आणि IP69K रेटिंग मिळाले असून ते पाणी आणि धुळीपासून सुरक्षित आहेत.
प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स
Poco X8 Pro Max 5G मध्ये MediaTek Dimensity 9500s (3nm) प्रोसेसर दिला आहे, जो 12GB RAM आणि 512GB स्टोरेजसह येतो. हा फोन गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी अत्यंत सक्षम मानला जातो.
तर Poco X8 Pro 5G मध्ये Dimensity 8500 Ultra (4nm) चिपसेट असून 12GB RAM आणि 256GB स्टोरेजचा पर्याय आहे. दोन्ही डिव्हाइसमध्ये 3D Ice Loop कूलिंग सिस्टम दिली आहे, ज्यामुळे फोन ओव्हरहिट होत नाही.
कॅमेरा सेटअप
Poco X8 Pro Series मध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप आहे. दोन्ही फोनमध्ये 50MP मुख्य कॅमेरा (OIS सपोर्टसह) आणि 8MP अल्ट्रावाइड कॅमेरा दिला आहे.
सेल्फीसाठी 20MP फ्रंट कॅमेरा आहे. याशिवाय 4K 60fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची सुविधा देखील मिळते, जी कंटेंट क्रिएटर्ससाठी फायदेशीर आहे.
बॅटरी आणि चार्जिंग
या सिरीजचा सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे बॅटरी:
Poco X8 Pro Max 5G मध्ये तब्बल 9000mAh बॅटरी दिली आहे.
Poco X8 Pro 5G मध्ये 6500mAh बॅटरी मिळतेय.
दोन्ही फोन 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करतात. तसेच 27W रिव्हर्स चार्जिंगमुळे तुम्ही इतर डिव्हाइसही चार्ज करू शकता. कंपनीच्या मते, Pro Max मॉडेल 3 दिवसांपर्यंत बॅकअप देऊ शकतो.
Poco X8 Pro सिरीजची भारतातील किंमत, उपलब्धता
Poco X8 Pro 5G ची भारतात किंमत रु. पासून सुरू होते. 8GB RAM आणि 256GB स्टोरेजसह बेस व्हेरिएंटसाठी 29,999. दरम्यान, टॉप-ऑफ-द-लाइन 12GB+256GB रॅम आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशनची किंमत रु. 32,999. Poco X8 Pro 5G Iron Man Edition ची भारतातील किंमत Rs. 12GB+256GB प्रकारासाठी 34,999. दुसरीकडे, Poco X8 Pro Max 5G ची भारतात किंमत रु. पासून सुरू होते. 12GB+256GB पर्यायासाठी 39,999. शेवटी, 12GB RAM आणि 512GB स्टोरेज ऑफर करणाऱ्या टॉप-एंड कॉन्फिगरेशनची किंमत रु. 43,999. तथापि, या आकडेवारीमध्ये बँक सवलत आणि परिचयात्मक ऑफर समाविष्ट आहेत ज्यांचा लाभ HDFC बँक, ICICI बँक आणि SBI कार्डवर घेता येतो. नवीन फोन भारतात 23 मार्च रोजी Flipkart द्वारे IST रात्री 12 वाजता विक्रीसाठी जातील. Poco X8 Pro 5G काळ्या, हिरव्या आणि पांढऱ्या रंगात ऑफर केला जातो, तर Poco X8 Pro Max 5G काळ्या, निळ्या आणि पांढऱ्या रंगात सादर केला जातो.
