पोको X8 प्रो आणि X8 प्रो मॅक्स 5G : 17 मार्चला भारतात होणार लॉंच
पोको X8 प्रो आणि X8 प्रो मॅक्स 5G 17 मार्चला भारतात लॉच होणार असल्याची घोषणा कंपनीनं केलीय. यात Dimensity प्रोसेसर, मोठी बॅटरी, गेमिंग फीचर असतील.
Published : March 9, 2026 at 5:14 PM IST
मुंबई : पोकोनं आपल्या पुढील मिड-रेंज गेमिंग स्मार्टफोन्सची अधिकृत घोषणा केली आहे. पोको X8 प्रो आणि पोको X8 प्रो मॅक्स 5G हे दोन डिव्हाइसेस भारतात 17 मार्च 2026 रोजी लॉंच होणार आहेत. हे फोन्स MediaTek Dimensity प्रोसेसर्सनं युक्त असतील. ते वर्टिकल कॅमेरा लेआउटसह दोन वेगळ्या कटआउट्स असलेल्या डिझाइनमध्ये येतील. X8 प्रो हे Redmi Turbo 5 चं रीब्रँडेड व्हर्जन असण्याची शक्यता आहे, तर X8 प्रो मॅक्स Redmi Turbo 5 Max वर आधारित असेल. हे फोन्स गेमिंग, बॅटरी आणि परफॉर्मन्ससाठी उत्कृष्ट पर्याय ठरतील.
पोको X8 प्रो : वैशिष्ट्ये
पोको X8 प्रो हe व्हाईट कलर व्हेरिएंटमध्ये दाखवला आहे. यात मेटल फ्रेम, उजवीकडे व्हॉल्यूम रॉकर आणि पॉवर बटण असतील. लीकनुसार, हा फोन MediaTek Dimensity 8500 (किंवा Ultra) प्रोसेसरनं युक्त असेल. डिस्प्ले 6.59 -इंच 1.5K OLED, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि पीक ब्राइटनेस 3,500 निट्स असेल. बॅटरी 7,560mAh (काही रिपोर्ट्समध्ये 6,500mAh) असून 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असेल. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50MP Sony IMX882 प्रायमरी (OISसह) आणि 8MP अल्ट्रा-वाइड लेन्स असतील, तर फ्रंटमध्ये 20MP Samsung OV20B सेल्फी कॅमेरा असू शकतो. यात अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर, LPDDR5x RAM, UFS 4.1 स्टोरेज आणि IP68/IP69 वॉटर-डस्ट रेसिस्टन्स असेल.
पोको X8 प्रो मॅक्स: प्रीमियम पर्याय
पोको X8 प्रो मॅक्स ब्लॅक बॉडीमध्ये दाखवला आहे. यात 6.83-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 3,500 निट्स पीक ब्राइटनेस असेल. प्रोसेसर MediaTek Dimensity 9500s(3nm प्रोसेस, Arm Mali-G925 MC12 GPU) असेल, जो फ्लॅगशिप-लेव्हल परफॉर्मन्स देईल. RAM 16GB पर्यंत LPDDR5x आणि 512GB UFS 4.1 स्टोरेज असेल. कॅमेरा 50MP Light Fusion 600 (OISसह) प्रायमरी आणि 8MP अल्ट्रा-वाइड, तर फ्रंट 20MP Samsung OV20B (1080p 60fps व्हिडिओ). बॅटरी 9,000mAh (ग्लोबलमध्ये 8,500mAh) असून 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असेल. हा फोन HyperOS 3 (Android 16) वर चालेल आणि IP68/IP69 रेटिंगसह येईल.
डिझाइन आणि इतर वैशिष्ट्ये
दोन्ही फोन्समध्ये वर्टिकल ड्युअल कॅमेरा आयलँड, फ्लॅट बॅक आणि फ्लॅट फ्रेम असेल. हे गेमिंगसाठी ऑप्टिमाइझ्ड असून उच्च परफॉर्मन्स, मोठी बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंगसह मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करतील. हे दोन्ही फोन भारतात Flipkart वर उपलब्ध होतील.
अपेक्षित किंमत, स्टोरेज आणि मुख्य स्पेसिफिकेशन्सचा तुलनात्मक टेबल (लीक्स आणि रिपोर्ट्सनुसार)
|वैशिष्ट्य
|Poco X8 Pro
|Poco X8 Pro Max
|अपेक्षित किंमत (भारत)
|27,999 ते 45,990 (8/12GB + 256/512GB)
|37,999 ते 59,990 (12 GB + 256/512 GB)
|प्रोसेसर
|MediaTek Dimensity 8500 (Ultra)
|MediaTek Dimensity 9500s (3nm)
|डिस्प्ले
|6.59 -इंच 1.5K OLED, 120Hz, 3,500 निट्स
|6.83 -इंच 1.5K AMOLED, 120Hz, 3,500 निट्स
|RAM / स्टोरेज
|LPDDR5x पर्यंत 12GB+ / UFS 4.1 पर्यंत 512GB
|LPDDR5x पर्यंत 16GB+ / UFS 4.1 पर्यंत 512GB
|बॅटरी
|7,560 mAh (भारत) / 6,500mAh (ग्लोबल)
|9,000mAh (भारत) / 8,500mAh (ग्लोबल)
|चार्जिंग
|100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग
|100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग
|रियर कॅमेरा
|50MP Sony IMX882 (OIS) + 8MP अल्ट्रा-वाइड
|50MP Light Fusion 600 (OIS) + 8MP अल्ट्रा-वाइड
|फ्रंट कॅमेरा
|20MP Samsung OV20B
|20MP Samsung OV20B (1080p 60fps)
|इतर मुख्य फीचर्स
|IP68/IP69, अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट, HyperOS 3 (Android 16)
|IP68/IP69, HyperOS 3 (Android 16)
|कलर व्हेरिएंट
|-
|-
