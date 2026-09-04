Poco X8 Power आणि Poco X8 भारतात 50 MP कॅमेरासह लॉंच; किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर....
Poco X8 पॉवर आणि Poco X8 भारतात 50 MP कॅमेरासह लॉंच झाले आहेत.
Published : September 4, 2026 at 12:36 PM IST
मुंबई : 'Poco X8 Power' आज भारतात लाँच करण्यात आला; हा कंपनीच्या मिड-रेंज 'X8' मालिकेतील चौथा स्मार्टफोन आहे. हा स्मार्टफोन 'Poco X8' (स्टँडर्ड मॉडेल) सोबत सादर करण्यात आला. हे दोन्ही फोन आधीच भारतात लाँच झालेल्या 'Poco X8 Pro' आणि 'Poco X8 Pro Max' च्या श्रेणीत सामील झाले आहेत. हे फोन लवकरच ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. 'Poco X8 Power' दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये येतो, तर स्टँडर्ड मॉडेल तीन रंगांमध्ये सादर करण्यात आलं आहे. 'Power' मॉडेलमध्ये 10,000mAh ची बॅटरी आहे, तर 'Poco X8' मध्ये 9,000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. दोन्ही स्मार्टफोनमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य मागील कॅमेरा आणि वेगवेगळे स्नॅपड्रॅगन चिपसेट्स आहेत.
Poco X8 Power आणि Poco X8 किंमत आणि उपलब्धता: भारतात, 'Poco X8' च्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 29,999 पासून सुरू होते. त्याच वेळी, 'Poco X8 Power' ची किंमत 35,999 पासून सुरू होते. कंपनी 2,000ची कूपन सवलत आणि अतिरिक्त 1,000चा एक्सचेंज बोनस देत आहे; यामुळं या फोनची प्रभावी सुरुवातीची किंमत अनुक्रमे 26,999 आणि 32,999 इतकी होते. शाओमीच्या (Xiaomi) या सब-ब्रँडचे नवीन फोन 11 सप्टेंबरपासून फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. 'Poco X8 Power' काळ्या आणि पिवळ्या रंगाच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे, तर 'Poco X8' काळा, फायरी ऑरेंज (Fiery Orange) आणि फ्रॉस्ट व्हाईट (Frost White) रंगांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध असेल.
10,000mAh. 100W. Snapdragon. IP69K.— POCO India (@IndiaPOCO) September 4, 2026
All this for… ₹32,999.
We know. You’re checking the price twice. 👀
Specs maxxxed. Price? Not so much.
Now THAT’S Power Maxxxing.#POCO #POCOIndia #POCOX8Power #PowerMaxxing pic.twitter.com/3T9K4OBRfV
डिझाइन आणि बिल्ड : दोन्ही फोन X8 सिरीजसारखे दिसतात, पण काही फरक आहेत. पोको X8 मध्ये उभ्या आयताकृती कॅमेरा मॉड्यूल आणि दोन गोल कटआउट्स आहेत. फ्लॅश मॉड्यूलजवळ आहे. प्लास्टिक बॅकवर स्प्लिट डिझाइन आणि फ्लॅट फ्रेम आहे. पोको X8 पॉवरमध्ये अधिक स्क्वेअर कॅमेरा मॉड्यूल आहे, ज्यात फ्लॅशही समाविष्ट आहे. यलो व्हेरियंटमध्ये ब्लॅक कॅमेरा मॉड्यूल आणि ब्लॅक फ्रेम आहे. बॅकप्लेट व्हेगन-लेदर फिनिश असून प्रीमियम वाटते. X8 पॉवरची जाडी 8.65 मिमी आणि वजन 223 ग्रॅम आहे. दोन्ही फोनना IP66/IP68/IP69/IP69K डस्ट आणि वॉटर रेझिस्टन्स रेटिंग आहे.
डिस्प्ले आणि ऑडिओ : दोन्ही फोनमध्ये 6.83-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्यात 120Hz रिफ्रेश रेट आहे. 12-बिट कलर, HDR10 Plus, डॉल्बी व्हिजन, TÜV Rheinland आय प्रोटेक्शन आणि Wet Touch 2.0 सपोर्ट आहे. पीक ब्राइटनेस 3,500 निट्स आणि Corning Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन आहे. इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेन्सर, ड्युअल स्पीकर्ससह डॉल्बी अॅटमॉस आणि Hi-Res ऑडिओ सपोर्टही आहे.
बॅटरी आणि चार्जिंग : बॅटरी हा मुख्य फोकस आहे. X8 पॉवरमध्ये प्रचंड 10,000mAh बॅटरी आहे. 100W वायर्ड चार्जिंग आणि 27W रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट आहे. स्टँडर्ड X8 मध्ये 9,000mAh बॅटरी आणि 67W फास्ट चार्जिंग आहे. रिव्हर्स चार्जिंग 22.5W वर होते.
9,000mAh. 67W. Snapdragon. IP69K.— POCO India (@IndiaPOCO) September 4, 2026
And all of that for just ₹26,999. 🔥
Big battery. Big performance. Built tough.
The POCO X8 doesn’t just bring power.
It brings MAXX power. Sale starts 11th Sept.#POCO #POCOX8 #POCOIndia #PowerMaxxing pic.twitter.com/CKbLnFdosU
परफॉर्मन्स आणि सॉफ्टवेअर : पोको X8 मध्ये Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट आहे, तर X8 पॉवरमध्ये Snapdragon 6 Gen 5 आहे. X8 पॉवर हा भारतातील पहिला फोन आहे ज्यात हा ४nm प्रोसेसवर आधारित नवीन चिपसेट आहे. कंपनी AnTuTu स्कोअर 10 लाखांपेक्षा जास्त असल्याचा दावा करते. X8 पॉवरमध्ये 8GB LPDDR5X RAM आणि 256GB UFS 4.1 स्टोरेज आहे. X8 मध्ये 8GB पर्यंत LPDDR4X RAM आणि 256GB पर्यंत UFS 3.1 स्टोरेज आहे. दोन्ही फोन Android 16-आधारित HyperOS 3 सह येतील. चार वर्षे OS अपग्रेड्स आणि सहा वर्षे सिक्युरिटी अपडेट्स मिळतील.
कॅमेरा सेटअप : पोको X8 मध्ये मागे 50MP मुख्य सेन्सर आणि 2MP डेप्थ सेन्सर आहे. फ्रंटमध्ये 16MP कॅमेरा आहे. X8 पॉवरमध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा 50MP Sony IMX882 सेन्सर (OIS सह) आणि 8MP अल्ट्रावाइड आहे. फ्रंटमध्ये 32MP सेल्फी कॅमेरा आहे. X8 पॉवर 4K@30fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट करतो (रियर आणि फ्रंट दोन्हीवर). दोन्ही फोनमध्ये AI टूल्स जसे Glare Removal, Erase Pro, Image Expansion आणि Image Enhancement आहेत.
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