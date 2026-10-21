Poco X8s लाँच: कॉम्पॅक्ट डिझाइन, दमदार परफॉर्मन्स आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या बॅटरीसह नवीन स्मार्टफोन बाजारात दाखल
जागतिक बाजारपेठांमध्ये 'पोको X8s' (Poco X8s) हा नवीन कॉम्पॅक्ट स्मार्टफोन लाँच करण्यात आला. यात शक्तिशाली चिपसेट, मोठी बॅटरी आणि उत्कृष्ट कॅमेरा देण्यात आला आहे.
Published : October 21, 2026 at 5:05 PM IST
मुंबई: मंगळवारी काही निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये 'Poco X8s' अधिकृतपणे लाँच करण्यात आला. Poco X8 मालिकेतील हा नवीन स्मार्टफोन कॉम्पॅक्ट डिझाइनसह येतो. सध्या हा फोन एका ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर दोन रॅम (RAM) आणि स्टोरेज पर्यायांमध्ये, तसेच तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 6.35 इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत आहे. यात ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 7-सीरीज (Snapdragon 7-series) चिपसेट आणि 6,330mAh क्षमतेची बॅटरी आहे. याव्यतिरिक्त, यात ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअपही देण्यात आला आहे.
किंमत आणि उपलब्धता: Poco X8s च्या बेस मॉडेलची किंमत 1,15,00,000 व्हिएतनामी डोंग (सुमारे 42,000 रुपये) असून, यात 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज मिळतं. 12GB रॅम आणि 512GB स्टोरेज असलेल्या टॉप-एंड मॉडेलची किंमत 1,40,00,000 व्हिएतनामी डोंग (सुमारे 51,000 रुपये) इतकी आहे. हा स्मार्टफोन सध्या व्हिएतनाममध्ये 'Shopee' या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. Poco X8s काळा, निळा आणि पांढरा अशा तीन आकर्षक रंगांत उपलब्ध आहे.
डिस्प्ले आणि डिझाइन वैशिष्ट्ये: ड्युअल-सिम सपोर्ट असलेला हा स्मार्टफोन Android 16 वर आधारित Xiaomi च्या 'HyperOS 3' वर चालतो. यात 6.35इंचाचा 1.5K (1,220x 2,656 पिक्सेल) AMOLED डिस्प्ले आहे. या डिस्प्लेमध्ये 120Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट, 3,500 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस, 12-बिट कलर डेप्थ, DCI-P3 वाइड कलर गॅमट, केवळ 1.18 मिमी जाडीच्या बेझल्स आणि 19.6:9 चा आस्पेक्ट रेशो देण्यात आला आहे. हा फोन IP68 मानांकनासह येतो, जो धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण सुनिश्चित करतो. केवळ 8.06 मिमी जाडी आणि सुमारे 187 ग्रॅम वजनासह, हा एक अत्यंत कॉम्पॅक्ट आणि हलका स्मार्टफोन आहे.
प्रोसेसर, मेमरी आणि कार्यक्षमता: Poco X8s मध्ये क्वालकॉमचा ऑक्टा-कोर 'स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4' (Snapdragon 7 Gen 4) चिपसेट आहे, जो 4-नॅनोमीटर प्रक्रियेवर आधारित आहे. यात 1.8 GHz क्लॉक स्पीड असलेले चार कार्यक्षमता (efficiency) कोअर्स, 2.4 GHz वरील तीन परफॉर्मन्स कोअर्स आणि 2.8 GHz पर्यंत क्लॉक स्पीड असलेला एक 'प्राइम' कोअर समाविष्ट आहे. या डिव्हाइसमध्ये 12 GB पर्यंत LPDDR5X रॅम (RAM) आणि 512GB पर्यंत UFS 4.0 स्टोरेज मिळतं. या कॉन्फिगरेशनमुळं मल्टीटास्किंग, गेमिंग आणि दैनंदिन कामे अतिशय सहजपणे आणि सुरळीतपणे पार पडतात.
कॅमेरा सिस्टिम: Poco X8s मध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. मुख्य कॅमेरा 50-मेगापिक्सेलचा (f/1.77) असून, यात 'लाइट फ्युजन 800' (Light Fusion 800) सेन्सर आणि ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) सुविधा आहे. यासोबत 50-मेगापिक्सेलचा (f/2.2) टेलिफोटो कॅमेरा आणि 8-मेगापिक्सेलचा (f/2.2) अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा दिला आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 32-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा उपलब्ध आहे. या सेटअपमुळं दिवसा आणि रात्री, अशा दोन्ही वेळी उच्च दर्जाचे फोटो आणि व्हिडिओ काढणे शक्य होते.
बॅटरी, चार्जिंग आणि कनेक्टिव्हिटी: Poco X8s मध्ये 6,330 mAh ची मोठी बॅटरी आहे आणि तो 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात 5G, 4G LTE, ड्युअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ 5.4, USB टाइप-सी पोर्ट आणि GPS सारख्या सुविधा आहेत. या वैशिष्ट्यांमुळे Poco X8s मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये एक प्रबळ स्पर्धक ठरतो. एकूणच, Poco X8s चं लाँच स्मार्टफोन बाजारपेठेत आणखी एक उत्तम पर्याय उपलब्ध करून देतं. व्हिएतनामसारख्या बाजारपेठांमधील पदार्पणानंतर, हे उपकरण लवकरच इतर देशांमध्येही उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
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