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POCO स्मार्टफोन महाग: POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro आणि POCO M8 5G च्या किंमती वाढल्या

POCO नं भारतात POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro आणि POCO M8 5G फोनची किंमत वाढवली आहे. आता फोन खरेदीसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील.

POCO X8 Pro Max
POCO X8 Pro Max (POCO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 9:48 AM IST

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मुंबई : भारतातील स्मार्टफोन बाजारात पुन्हा एकदा किंमत वाढीची लाट आली आहे. लोकप्रिय ब्रँड POCO नं आपल्या अनेक मॉडेल्सच्या किंमती वाढवल्या आहेत. POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro आणि POCO M8 5G या तीन मुख्य मालिकांमध्ये विविध व्हेरिएंट्सची किंमत 1,000 ते 2,000 पर्यंत वाढली आहे. विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ही वाढ आधीच अमलात आली असून, ग्राहकांना आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. जे ग्राहक या फोनची खरेदी करण्याच्या विचारात होते, त्यांनी त्वरित निर्णय घ्यावा, कारण पुढं आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

POCO X8 Pro Max: POCO च्या प्रीमियम सेगमेंटमधील X8 Pro Max या फोनची सर्वाधिक किंमत वाढ झाली आहे. नवीन किंमती खालीलप्रमाणे आहेत.

  • 12GB RAM + 256GB स्टोरेज: 44,999 वरून 46,999 रुपये
  • 12GB RAM + 512GB स्टोरेज: 48,999 वरून 50,999 रुपये
POCO X8 Pro Max
POCO X8 Pro Max (POCO)

दोन्ही व्हेरिएंट्समध्ये Rs 2,000 ची वाढ झाली आहे. हा फोन गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी उत्तम पर्याय मानला जातो. त्यातील प्रोसेसर, डिस्प्ले आणि कॅमेरा फीचर्समुळे युवा ग्राहकांमध्ये त्याची मागणी जास्त आहे. मात्र आता किंमत वाढल्यानं बजेट प्रभावित होणार आहे.

POCO X8 Pro: मिड-रेंज सेगमेंटमधील POCO X8 Pro च्या किंमती देखील वाढल्या आहेत.

  • 8GB RAM + 256GB स्टोरेज: 34,999 वरून 36,999
  • 12GB RAM + 256GB स्टोरेज: 37,999 वरून 39,999
POCO X8 Pro
POCO X8 Pro (POCO)

येथेही प्रत्येक व्हेरिएंटची किंमत 2,000 ने वाढली आहे. हा फोन संतुलित परफॉर्मन्स, चांगला बॅटरी लाइफ आणि आकर्षक डिझाइन यासाठी ओळखला जातो. विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी तो लोकप्रिय होता, परंतु आता त्याची किंमत वाढल्यानं खरेदीदारांना दुसऱ्या पर्यायांचा विचार करावा लागेल.

POCO M8 5G: बजेट सेगमेंटमध्ये POCO M8 5G च्या किंमतीतही बदल झाला आहे.

  • 6GB RAM + 128GB स्टोरेज: 20,999 वरून 21,999 (Rs 1,000 वाढ)
  • 8GB RAM + 128GB स्टोरेज: 21,999 वरून 23,999 (Rs 2,000 वाढ)
  • 8GB RAM + 256GB स्टोरेज: 23,999 वरून 25,999 (Rs 2,000 वाढ)

बेस व्हेरिएंटमधये कमी वाढ झाली असली, तरी इतर व्हेरिएंट्सना पूर्ण 2,000 ची वाढ सहन करावी लागली आहे. 5G कनेक्टिव्हिटी आणि दैनंदिन वापरासाठी योग्य असलेला हा फोन आता थोडा महाग झाला आहे.

POCO M8 5G
POCO M8 5G (POCO)

भविष्यात आणखी किंमत वाढ होण्याची शक्यता : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही फक्त सुरुवात आहे. पुढील काही दिवसांत इतर ब्रँड्स देखील आपल्या फोनची किंमत वाढवू शकतात. उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, कंपोनेंट्सच्या वाढत्या किंमती, आयात खर्च आणि सप्लाय चेनमधील अडचणी हे मुख्य कारणे आहेत. नवीन लाँच होणाऱ्या स्मार्टफोन्सची किंमत देखील अपेक्षेपेक्षा जास्त असू शकते. ग्राहकांनी ऑनलाइन ऑफर्स, बँक डिस्काउंट्स, एक्सचेंज डील्स आणि विविध प्लॅटफॉर्म्सवर तुलना करून खरेदी करावी. Flipkart, Amazon सारख्या साइट्सवर सध्या उपलब्ध असलेल्या डिस्काउंट्सचा फायदा घेतल्यास किंमत वाढीचा प्रभाव काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.

POCO ने आपल्या लोकप्रिय मॉडेल्सची किंमत वाढवल्याने स्मार्टफोन बाजारात खळबळ उडाली आहे. ग्राहकांना आता जास्त किंमत देऊनच हे फोन घ्यावे लागतील. ज्यांना या डिव्हाइसेसची गरज आहे, त्यांनी लवकर निर्णय घेणे उचित राहील. पुढील काही दिवसांत बाजारातील ट्रेंड काय राहतो याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

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